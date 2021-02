Les vaccinations Covid des plus de 85 ans devraient commencer avec Pfizer et Moderna Jabs

Le Health Service Executive doit établir des centres dans environ 40 sites à travers le pays pour fournir les vaccins Covid-19 à l’ensemble de la population dans les semaines à venir.

Il est envisagé à ce stade qu’il y aura des installations majeures à Cork, Waterford, Sligo, Galway, Limerick et Athlone ainsi que sur les côtés nord et sud de Dublin.

Le HSE a confirmé dimanche soir qu’il examinait également des centres plus petits à Mullingar, Longford, Ennis, Nenagh, Bantry et Tralee.

Par ailleurs, la vaccination des personnes de plus de 70 ans – à commencer par celles de plus de 85 ans – débutera la semaine prochaine dans le cadre d’un programme révisé utilisant uniquement les vaccins Pfizer et Moderna.

Le directeur général de HSE, Paul Reid, a déclaré dimanche que la décision de modifier les plans et de ne pas utiliser le vaccin AstraZeneca pour le groupe d’âge des plus de 70 ans ne retarderait probablement l’achèvement du processus que de quelques semaines. Il a déclaré que tous les plus de 70 ans devraient recevoir leur première dose du vaccin à la mi-avril et la deuxième à la mi-mai.

Le médecin en chef, le Dr Tony Holohan, a déclaré dimanche que les vaccins Pfizer et Moderna avaient une efficacité supérieure et étaient considérés comme plus appropriés pour les personnes de plus de 70 ans. Le premier lot de vaccins AstraZeneca, arrivé dans l’État ce week-end, sera donné à les travailleurs de la santé lundi.

Lorsque le plan de vaccination des personnes âgées sera lancé la semaine prochaine, une majorité de personnes de plus de 70 ans recevront le vaccin dans le cabinet de leur propre médecin généraliste.

Il y aura également trois centres de vaccination gérés par des médecins généralistes, le premier devant être établi à l’Helix de la Dublin City University. L’hôpital South Infirmary peut être l’emplacement du centre à Cork alors qu’aucune annonce n’a été faite sur l’emplacement d’un centre dédié à Galway.

M. Reid a promis que les personnes âgées qui étaient immobiles chez elles – et qui ne pouvaient pas se rendre aux lieux de vaccination proposés – «ne seront pas laissées pour compte». Il a déclaré que le transport pourrait être organisé en utilisant les autorités locales ou les forces de défense tandis que le HSE examinerait également la façon dont les vaccins pourraient être apportés chez eux.

M. Reid a déclaré que certains des 40 centres de vaccination proposés pourraient avoir 30 à 50 voies où les gens seraient vaccinés.

Voyage

Pendant ce temps, le ministre des Affaires étrangères, Simon Coveney, a averti que si la zone de voyage commune entre le Royaume-Uni et l’Irlande était abusée par des passagers utilisant l’aéroport de Dublin comme «porte dérobée» vers la Grande-Bretagne, le gouvernement «réglerait le problème».

Il faisait suite à un rapport selon lequel des personnes incapables de se rendre directement en Grande-Bretagne à partir d’endroits tels que Dubaï et le Portugal, en raison de la suspension des vols directs, traversaient Dublin.

Le professeur Kingston Mills, directeur du Biomedical Sciences Institute du Trinity College, a déclaré que l’utilisation de l’Irlande comme «porte dérobée vers la Grande-Bretagne» pour les voyageurs de Dubaï était «inacceptable» et que les vols directs à partir de là pourraient devoir s’arrêter.

L’europe-infos.fr comprend que les passagers d’Irlande du Nord et de Grande-Bretagne qui arrivent dans les aéroports irlandais ne restent pas légalement tenus de fournir des adresses de résidence ou des numéros de téléphone 10 mois après que les autorités des deux côtés de la frontière ont accepté de partager des données sur Covid-19.

Le gouvernement a confirmé qu’il n’y avait pas de partage de données entre Dublin et Belfast sur les passagers arrivant dans une juridiction et voyageant vers l’autre juridiction, ni aucune obligation légale pour les non-résidents de remplir des formulaires de localisation de passagers.

Par conséquent, il n’existe aucun moyen de suivre ou de surveiller les passagers irlandais qui utilisent Belfast comme porte d’entrée dans cet État, ou les passagers du Nord et du Royaume-Uni qui utilisent Dublin comme porte d’entrée ou porte dérobée pour retourner à leur lieu de résidence.