Confidentiel UE n ° 178: Les nouvelles meilleures amies américaines d’Europe – Appel de Biden – Lobbying des grandes technologies

Ils aiment les alliés traditionnels de l’Amérique! Ils parlent de multilatéralisme! Certains parlent même français! L’équipe de politique étrangère du président élu américain Joe Biden a suscité des critiques élogieuses en Europe. Nous débattons à quel point le battage médiatique est justifié. Et nous examinons le lobbying intense autour de deux pièces maîtresses de la législation technologique qui seront bientôt présentées à Bruxelles.

Andrew Gray, Rym Momtaz et Matthew Karnitschnig de POLITICO discutent des choix clés de Biden et de leur impact probable sur les relations avec l’Europe. Et alors que Biden a pris le téléphone pour appeler les dirigeants mondiaux ces derniers jours, quels Européens ont fait la coupure et dans quel ordre – et est-ce que cela compte même? Nous discutons également de la place de la Grande-Bretagne dans le nouvel ordre transatlantique.

Bruxelles devrait dévoiler des textes législatifs clés le 9 décembre: la loi sur les services numériques et la loi sur les marchés numériques. Notre rédacteur technologique Nicholas Vinocur explique les enjeux. Et il s’assoit avec Jan Penfrat de European Digital Rights et Margarida Silva de Corporate Europe Observatory pour faire la lumière sur la bataille de lobbying pour essayer de façonner la législation.

Le panneau de podcast contient également quelques recommandations de verrouillage. Rym choisit un podcast sur une icône musicale américaine qui a soutenu l’un des fabricants de vaccins à succès contre le coronavirus. Matt fait sa part pour la relation franco-allemande avec une biographie allemande d’un homme d’État français. Et Andrew a un podcast mystère qui concerne en quelque sorte les crypto-monnaies – et ce n’est pas le cas.