Jennifer O’Connell: Le gouvernement ne nous fait pas confiance et c’est réciproque

Les Irlandais ont des dizaines de façons d’exprimer la misère et le malheur, et Taoiseach Micheál Martin semblait déterminé à en regrouper le plus possible dans son discours de mardi. Nous sommes, a-t-il dit, «épuisés physiquement et émotionnellement»; «Sous une énorme pression»; «Profondément inquiet»; «Tout a complètement marre»; «Pressé»; « frustré ». Il a parlé de «combien c’est difficile»; «Les conséquences sur… la santé mentale et le bien-être»; «La dévastation».

Il y avait plus de pousses vertes de morosité dans le plan de la voie à suivre du gouvernement – des références aux «effets cicatriciels» des verrouillages et aux «incertitudes et inconnues» à venir. Le ton des experts en santé publique était tout aussi désastreux. Le chef du HSE, Paul Reid, a déclaré que les cas pourraient encore revenir à un «niveau explosif». Le médecin-chef adjoint, le Dr Ronan Glynn, a suggéré que ce serait la fin de l’année avant que les choses ne soient «proches de la normale». Un ministre du gouvernement sortant d’un briefing de l’équipe nationale d’urgence de santé publique cette semaine a déclaré à la journaliste de l’europe-infos.fr Jennifer Bray: «Nous sommes vraiment dans le pire.