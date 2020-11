Recherche de coronavirus: comment Covid-19 se propage-t-il dans votre localité?

La zone électorale de Milford dans le Co Donegal a le taux d’incidence de cas de coronavirus sur 14 jours le plus élevé de l’État et est plus de trois fois le taux national, selon les dernières données.

Le taux de 14 jours pour 100 000 habitants est une mesure utile de la façon dont le virus se propage et des données ont été mises à disposition par les autorités indiquant ce taux dans chaque 166 circonscriptions électorales locales.

Les derniers chiffres publiés sur le Centre de données du gouvernement examine le taux d’incidence de Covid-19 à 14 jours entre le 10 et le 23 novembre. Alors que le taux d’incidence de Covid-19 sur 14 jours dans l’État est maintenant de 107,8 pour 100 000 habitants, le taux de Milford est de 355,8.

Sur les six zones avec le taux d’incidence de coronavirus le plus élevé de l’État, quatre se trouvent dans le Donegal. Milford est suivie par la région électorale de Letterkenny (305,5) tandis que les régions de Buncrana (281,7) et Carndonagh (265,3) ont respectivement les cinquième et sixième taux les plus élevés du pays.

Lorsque les chiffres ont été publiés deux semaines, Buncrana avait le taux le plus élevé du pays avec 536,5 cas pour 100 000 habitants.

D’autres régions électorales qui ont enregistré des taux élevés incluent Dundalk South dans Co Louth avec 299,1, Waterford City South (284,7), Edenderry dans Co Offaly (252,9) et Limerick City West (243,6).

Le taux national a diminué progressivement depuis le passage à des restrictions plus strictes le 22 octobre et s’est établi à 107,8 lundi, contre 135 il y a deux semaines.

Les derniers chiffres montrent que huit circonscriptions électorales ont enregistré moins de cinq cas, avec trois régions à Mayo – Belmullet, Swinford et Westport – enregistrant cinq cas ou moins au cours de la période de deux semaines. La zone électorale de Ballinasloe dans Co Galway; Muinbeag dans Co Carlow; Cahir à Tipperary; Carrickmacross-Castleblaney à Co Monaghan; et Bantry-West Cork ont ​​également enregistré moins de cinq cas.

À Dublin, Ballymun-Finglas avait le taux d’incidence de cas de coronavirus le plus élevé du comté avec 192,7, suivi de Tallaght South (163,5) et Blanchardstown-Mulhuddart avec 158,6 cas pour 100000 habitants.

La circonscription électorale de Rush-Lusk a enregistré le taux d’incidence le plus bas à Dublin, soit 46,1 pour 100 000 habitants, 2,3 fois plus faible que le taux national. Cela a été suivi par Glencullen-Sandyford avec 49,2 et Pembroke avec 59,4.

