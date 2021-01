Les démocrates de la Chambre des États-Unis lancent une campagne pour retirer Trump de ses fonctions

« Il pourrait bien y avoir un vote sur la destitution mercredi », a-t-il déclaré.

Lors d’une brève séance de la Chambre le lundi matin, la Chambre a officiellement accepté la démission du sergent d’armes Paul Irving, qui était en partie responsable des dispositions en matière de sécurité le 6 janvier. Et quelques instants plus tard, le représentant Alex Mooney (RW.Va.) bloqué l’examen unanime d’une résolution du représentant Jamie Raskin (D-Md.) qui aurait exhorté Pence à invoquer le processus du 25e amendement pour retirer Trump du pouvoir. La Chambre a l’intention de voter sur la résolution mardi.

Bien que certains démocrates aient exprimé leur inquiétude quant au fait que destituer Trump à quelques jours de la fin de son mandat pourrait paralyser les premières semaines de mandat du président élu Joe Biden, l’élan n’a fait que prendre de l’ampleur à mesure que de nouvelles images inquiétantes de la violence provoquée par les émeutiers sont apparues. Ces images comprenaient le passage à tabac d’un officier de la police du Capitole, arraché du bâtiment par une foule de partisans de Trump. L’officier dans la vidéo n’a pas été identifié, mais il est apparu après la nouvelle qu’au moins un officier, Brain Sicknick, est décédé des suites de blessures subies lors de l’attaque.

Chaque nouvelle indication selon laquelle les émeutiers incluaient un contingent plus sophistiqué d’insurgés a enflammé à nouveau la Chambre, alors même que les républicains ont continué à exprimer leur méfiance, voire leur opposition pure et simple, à la destitution.

Des manifestants soutenant le président Donald Trump prennent d’assaut le Capitole américain le 6 janvier 2021 à Washington, DC | Gagnez McNamee / Getty Images

« Nous devons prendre très au sérieux ce qui s’est passé … Les heures et les jours comptent », a déclaré la représentante Chrissy Houlahan (D-Pa.) Dans une interview. « Je souhaite que nous puissions simplement retenir notre souffle » pendant 10 jours. «Mais je ne pense pas que nous devrions ou pouvons nous le permettre. Je pense que nous avons vu que notre nation et notre patrie sont en danger. «

«J’ai entendu beaucoup de gens dire, est-ce la bonne chose politiquement de destituer ce président? … Cela nuira-t-il au Parti démocrate?» Le représentant Dan Kildee (D-Mich) a déclaré lundi lors d’une conférence de presse. « Pour ce qui est de savoir si cela pourrait nuire au parti démocrate, je m’en fiche. »

Bien que certains démocrates aient également évoqué l’idée de destituer Trump mais de retarder la transmission de l’article au Sénat – une décision qui empêcherait un procès au Sénat jusqu’à ce que les plans et les candidats de Biden au début du mandat soient en place – un allié de Pelosi, le représentant Adam Schiff ( D-Calif.), A indiqué lundi qu’il était favorable à un procès immédiat.

« Si nous le destituons cette semaine … cela devrait être immédiatement transmis au Sénat et nous devrions juger l’affaire dès que possible », a déclaré Schiff sur « CBS This Morning ». «Mitch McConnell a démontré que lorsqu’il s’agit de brouiller les juges de la Cour suprême par le biais du Congrès, il peut agir avec beaucoup d’empressement quand il le souhaite.

La Chambre est également confrontée à des questions brûlantes sur la manière dont les mesures de sécurité mises en place pour protéger les législateurs le 6 janvier, alors que la violence était largement attendue et annoncée par les groupes pro-Trump, se sont effondrées si rapidement. Les démocrates examinent les décisions de la direction de la police du Capitole et se sont ouvertement inquiétés que les insurgés aient eu une sorte d’aide interne pour naviguer dans le complexe.

Les démocrates sont également de plus en plus perplexes sur le fait que les autorités fédérales n’ont pas tenu un seul briefing public pour expliquer ce qui n’a pas fonctionné ou fournir des détails sur leurs efforts pour demander des comptes aux émeutiers du Capitole. Il y a eu un flux constant d’arrestations et d’efforts publics de la part du FBI pour localiser certains des auteurs, mais aucun commentaire public des hauts dirigeants, malgré l’assaut contre le siège du gouvernement.

Une autre question épineuse à laquelle les dirigeants de la Chambre sont confrontés: débattre au sein de leurs rangs de la question de savoir s’il faut punir les collègues républicains qui ont fait écho aux appels de Trump à marcher sur le Capitole la semaine dernière et ont utilisé un langage similaire pour amplifier les fausses déclarations sur l’intégrité des élections de 2020. Certains législateurs progressistes ont cherché à punir les républicains en vertu d’une clause du 14e amendement qui interdit de faire asseoir un législateur qui «s’est engagé dans une insurrection ou une rébellion contre eux, ou a donné aide ou réconfort à ses ennemis.

Les efforts des démocrates pour faire pression sur Trump pour qu’il démissionne ou le contraignent à quitter ses fonctions viennent à peine neuf jours de son mandat. Mais Pelosi a fait valoir que Trump était «déséquilibré» et constituait une menace pour l’Amérique qui justifie son élimination immédiate. Certains de ses alliés disent qu’agir pour destituer Trump pourrait contenir ses pires impulsions avant son départ et est tout simplement la bonne chose à faire, étant donné sa campagne de plusieurs mois pour saper la légitimité des élections de 2020, qui ont conduit aux violentes émeutes.

«En protégeant notre Constitution et notre démocratie, nous agirons de toute urgence, car ce président représente une menace imminente pour les deux», a déclaré Pelosi dans la lettre aux démocrates dimanche soir exposant les prochaines étapes.

Lundi après-midi, la Chambre tentera d’adopter une mesure lundi implorant Pence d’invoquer le 25e amendement, par lequel lui et le Cabinet déclarent Trump «incapable d’exécuter les fonctions de son bureau, après quoi le vice-président exercerait immédiatement les pouvoirs en tant que président par intérim. » Si les républicains s’y opposent, comme il est pratiquement certain, les démocrates adopteront le projet de loi par appel nominal mardi.

Le processus de suppression du 25e amendement, cependant, ne devrait pas dissuader Trump. Il comprend un mécanisme permettant au président de contester sa destitution, ce qui déclenche un processus d’une semaine qui se prolongerait au-delà de l’expiration du mandat de Trump.

Le représentant David Cicilline (DR.I.), qui a introduit la mesure de destitution, a indiqué qu’aucun républicain ne figurait parmi les premiers coparrainants de la mesure, mais il espère que certains voteront finalement pour elle quand elle se présentera.

On ne sait pas non plus quand le Sénat prendra la mesure de la Chambre. Le Sénat ne devrait pas revenir avant le 19 janvier, mais tiendra des sessions pro forma mardi et vendredi. En théorie, un sénateur pourrait essayer d’adopter la résolution de la Chambre avec le consentement unanime, mais pour l’instant, il semble peu probable qu’elle soit adoptée.

Un petit nombre de démocrates ont choisi de ne pas cosigner le projet de loi, mais ont déclaré en privé qu’ils voteraient pour soutenir la résolution sur le terrain, a ajouté la source.

L’effort de destitution à la Chambre est susceptible d’être bipartisan, les démocrates s’attendant à ce qu’au moins un législateur du GOP – le critique franc-parler de Trump, le représentant Adam Kinzinger de l’Illinois – signe. Une poignée d’autres républicains de la Chambre pèsent sérieusement la question, selon plusieurs sources, bien que ces législateurs attendent de voir comment les démocrates procéderont, et certains craignent de diviser encore plus le pays.

Parmi les membres du GOP que les démocrates surveillent, se trouvent les représentants John Katko de New York, Brian Fitzpatrick de Pennsylvanie, Fred Upton du Michigan, Liz Cheney du Wyoming et Jaime Herrera Beutler de Washington.

De l’autre côté du Capitole, au moins deux républicains – le sénateur Pat Toomey de Pennsylvanie et Lisa Murkowski de l’Alaska – ont appelé Trump à démissionner. Samedi, Toomey a déclaré à Fox News: «Je pense que le président a commis des délits impaisables», mais a déclaré à CNN le lendemain qu’il ne pensait pas qu’il y avait assez de temps pour destituer.

Le sénateur Ben Sasse (R-Neb.) A également déclaré qu’il envisagerait des articles de mise en accusation.