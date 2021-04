Le Premier ministre tchèque sous le feu après avoir refusé 70000 vaccins supplémentaires contre le coronavirus

PRAGUE – Le Premier ministre tchèque Andrej Babiš fait face à des attaques sans précédent de la part de ses partenaires de la coalition après avoir refusé une offre de l’UE de 70000 vaccins supplémentaires contre le coronavirus – mettant en danger son avenir politique à quelques mois des élections.

Babiš attendait plus de vaccins, insistant sur le fait que la proposition était injuste envers le chancelier autrichien Sebastian Kurz, qui a orchestré les efforts visant à offrir à plusieurs pays de l’UE en retard une plus grande part des livraisons futures de vaccins. Dans le cadre de l’offre de la présidence portugaise du Conseil – qui avait le soutien de 24 des 27 membres – l’Autriche ne recevrait pas de doses supplémentaires, car les données montraient que le pays n’en avait pas vraiment besoin par rapport à ses voisins.

Mais le stratagème a échoué. Les 24 pays sont allés de l’avant sans les dissidents – les Tchèques, les Autrichiens et les Slovènes – et ont signé un accord en vertu duquel 19 pays ont donné des doses aux cinq membres les plus défavorisés de l’UE.

Maintenant Babiš est sous le feu des critiques à la maison. Et ses partenaires de coalition, les sociaux-démocrates, le mettent à sécher.

«Le Premier ministre a négocié lui-même d’autres vaccins pour la République tchèque, il n’a pas consulté le gouvernement sur la procédure», a déclaré le ministre tchèque de l’Intérieur et président social-démocrate Jan Hamáček tweeté le vendredi. «C’est purement sa responsabilité et il doit expliquer aux citoyens pourquoi nous avons perdu 70 000 vaccins.»

Le ministre des Affaires étrangères Tomáš Petříček, un autre social-démocrate de haut rang, a tweeté que Babiš «doit prendre ses responsabilités et s’excuser auprès de ceux qui attendront encore un peu plus de vaccins».

Ces attaques sont les plus cruelles que les sociaux-démocrates aient donné à Babiš depuis l’arrivée au pouvoir du gouvernement de coalition minoritaire en 2017. Ils suggèrent que les sociaux-démocrates pourraient chercher à se séparer d’un gouvernement de plus en plus impopulaire avant les élections législatives d’octobre. pour améliorer sa propre réputation. Un sondage récent montre que les sociaux-démocrates ne respectent pas le seuil de 5% requis pour entrer au parlement.

À la suite de l’échec des négociations, Babiš s’est adressé aux médias tchèques pour défendre sa décision.

«La présidence portugaise n’est qu’une marionnette des grands États qui voulaient simplement punir Sebastian Kurz pour s’être permis de dire la vérité que [the vaccine] doit être divisé en fonction de la population. Je considère que c’est un scandale », a-t-il déclaré à Radiožurnál.

Il n’a cependant pas dit que la République tchèque avait en fait pris du retard en matière de vaccins parce qu’elle n’avait pas acheté toutes les doses qu’elle était autorisée à acheter dans le cadre du système de distribution de vaccins de l’UE, qui offrait à chaque pays une part égale en fonction de la taille de la population.

«Le principe de nous offrir 70 000 [doses] garder le silence pour abandonner le principe de la distribution équitable est inacceptable », a ajouté Babiš. «Certains politiciens déclarent leur solidarité de l’extérieur, mais à huis clos, ils font exactement le contraire.»

Le bureau de Kurz a annoncé vendredi que l’Autriche enverrait 30 000 doses de vaccin à Prague en signe de solidarité.

«Nous considérons que ne pas soutenir la République tchèque en particulier est injuste et manque de solidarité», a déclaré Kurz. «Nous soutiendrons donc la République tchèque au niveau bilatéral… et nous considérons qu’il est très positif d’entendre que d’autres pays européens sont également disposés à le faire.»

La critique interne de la décision de Babiš rappelle la récente crise en Slovaquie voisine, où l’ancien Premier ministre Igor Matovič a été contraint de renoncer à son poste parce que deux partis de la coalition se sont opposés à son achat unilatéral du vaccin Spoutnik V.

Apparemment, Babiš envisage de faire la même chose. Il a déclaré au serveur de nouvelles Deník N qu’il envisageait d’acheter 1 million de doses de Spoutnik. L’Agence européenne des médicaments n’a pas encore approuvé le vaccin produit en Russie.