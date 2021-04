Covid-19: neuf autres décès et 443 nouveaux cas signalés dans l’État

Neuf autres décès liés au Covid-19 ont été signalés dans l’État par l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet). Cela porte le nombre total de décès depuis le début de la pandémie à 4 727.

Nphet a également signalé 443 autres cas de Covid-19 dans l’État, ce qui porte le nombre total de cas à 238 907.

En Irlande du Nord, trois autres personnes atteintes de Covid-19 sont décédées et 57 personnes supplémentaires ont été testées positives pour le virus au cours des dernières 24 heures, a annoncé mardi le ministère de la Santé du Nord.

Des détails plus complets seront disponibles mercredi, lorsque le tableau de bord Covid-19 du département sera mis à jour après la période des vacances de Pâques.

Plus tôt mardi, un professeur d’immunovirologie a déclaré que les chiffres montrant que 0,1% des cas de Covid-19 dans l’État provenaient d’une transmission à l’extérieur pourraient être une sous-estimation.

Le professeur Liam Fanning de l’University College Cork s’est dit surpris par les chiffres et a estimé qu’il pourrait y avoir un «léger biais» dans les données du Centre de surveillance de la protection de la santé (HPSC) sur les cas liés à la transmission à l’extérieur.

Les chiffres du HPSC ont montré qu’un seul cas confirmé de Covid-19 sur mille est lié à une transmission à l’extérieur.

Sur les 232 164 cas de Covid-19 enregistrés dans l’État jusqu’au 24 mars de cette année, 262 étaient dus à une transmission à l’extérieur, soit 0,1% du total, selon les données. Il y a eu 42 éclosions associées à des rassemblements en plein air, une éclosion communautaire représentant sept cas.

S’adressant à Newstalk Breakfast mardi, le professeur Fanning a déclaré qu’il y avait une différence évidente dans les taux de transmission du virus entre les sites extérieurs et intérieurs.

Il a averti que rencontrer des gens à l’extérieur posait toujours un risque, car le virus pourrait se propager si une personne contagieuse «discutait en face-à-face» avec d’autres personnes.

Les gens devraient essayer d’éviter de se parler directement en face à face et plutôt essayer de se parler côte à côte lorsqu’ils sont à l’extérieur, une méthode courante utilisée pendant la grippe espagnole, a-t-il déclaré.

Le professeur Fanning a déclaré que le soutien financier pour encourager davantage d’espaces de restauration en plein air devrait également être «beaucoup plus élevé», étant donné les faibles taux de transmission à l’extérieur.

À l’heure actuelle, les restaurants, cafés et bars sont limités aux services de livraison ou à emporter uniquement, sans possibilité de dîner en plein air.

Le gouvernement prévoit d’investir 17 millions d’euros dans la modernisation des autorités locales et des entreprises afin de contribuer à la création d’espaces de restauration en plein air.

Dans le cadre d’un nouveau programme, les entreprises pourront demander des subventions allant jusqu’à 4 000 € chacune pour investir dans des sièges d’extérieur et d’autres équipements.

Données internationales

Orla Hegarty, professeur adjoint d’architecture à l’University College Dublin, a déclaré que les chiffres irlandais sur la transmission en extérieur n’étaient pas solides, mais qu’ils étaient conformes aux données d’autres pays. Elle a déclaré qu’une étude en Chine avait révélé que seuls trois des 1 200 cas examinés avaient été transmis à l’extérieur.

Elle a déclaré à RTÉ radio 1’s Today with Philip Boucher-Hayes que «les événements extérieurs ont besoin de beaucoup de protection autour d’eux, les gens doivent se rendre compte que les conversations étroites peuvent être à haut risque, que partager une voiture ou un taxi ou un bus pour s’y rendre peut être risque très élevé.

«Nous devons être prudents à ce sujet [allowing outdoor events], mais je pense que la science est là maintenant pour le soutenir, mais c’est aussi un très bon indice sur la façon dont nous rendons l’intérieur sûr.

L’épidémiologiste Patricia Kearney a déclaré au même programme qu’il est «beaucoup plus difficile» de savoir où quelqu’un a été infecté que de découvrir à qui il a transmis le virus.

«Ce que nous avons fait à ce jour [with contract tracing] c’est quand nous pensons à Covid, nous pensons aux chaînes de transmission et nous nous intéressons à qui quelqu’un a transmis l’infection », a déclaré le professeur Kearney. «À l’inverse, nous posons en fait des questions différentes – ce que nous demandons, c’est d’où ce cas a-t-il été infecté?

«Il ne s’agit pas seulement de trouver les sources, il s’agit vraiment de mener une enquête – une évaluation des risques pour la santé publique pour essayer de déterminer est l’endroit où l’infection a pu survenir. Il est positif que nous commencions à le faire, mais cela nécessite vraiment le genre de connaissances locales d’experts qui existent dans nos services régionaux de santé publique, donc je pense qu’il faudra encore un certain temps avant que nous arrivions à résoudre une partie du mystère qui entoure une partie de la transmission communautaire.

«En Australie, ils utilisent le terme« cas mystérieux »pour la transmission communautaire et je pense que c’est une manière assez utile de penser au défi», a déclaré le professeur Kearney.

Patients hospitalisés

Il y avait 263 patients à l’hôpital avec Covid-19, lundi à 20 heures, selon le rapport des opérations quotidiennes du Health Service Executive (HSE).

Cinquante-cinq patients Covid-19 étaient dans des unités de soins intensifs, contre 65 il y a sept jours.

Il y a eu 320 cas positifs de Covid-19 signalés lundi, et aucun décès lié au virus, selon l’équipe nationale d’urgence de santé publique.

Le HSE s’attend à dépasser le cap de l’administration de la millionième dose de vaccin Covid-19 dans la République cette semaine.

Dans un message sur Twitter, le ministre de la Santé Stephen Donnelly a déclaré que l’Irlande faisait «d’énormes progrès» dans la lutte contre la pandémie.

M. Donnelly a déclaré qu’un adulte sur six avait reçu au moins une dose d’un vaccin Covid-19 et que le pays avait «l’un des taux les plus bas de Covid-19 en Europe» à l’heure actuelle.