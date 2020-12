POLITICO 28 – Comment nous les avons choisis

2020 a montré la folie d’essayer de prédire l’avenir. Mais cela a également montré à quel point il peut être important d’essayer de deviner ce qui nous attend. L’édition de cette année de POLITICO 28 – notre classement annuel des personnes les plus puissantes d’Europe – attend avec impatience une année qui devrait commencer avec le déploiement des vaccins contre les coronavirus et le départ (officiel) du président américain Donald Trump.

Ces deux développements obligent les plus grands dirigeants européens à faire un choix: revenir à leur programmation régulière ou saisir les bouleversements pour transformer le rôle du continent dans le monde. Il y a de vraies questions quant à savoir s’ils sont à la hauteur de l’une ou l’autre tâche.

L’année écoulée a montré à quel point les dirigeants européens sont peu puissants – aucun n’a vraiment déchiffré le code de gestion de la pandémie qui change le monde. L’ordre d’après-Seconde Guerre mondiale s’effiloche, malgré les espoirs dans les capitales européennes de se reconstruire avec Joe Biden à la Maison Blanche. Les tensions mijotent autour de l’identité et des valeurs politiques fondamentales. La confiance dans les médias, le gouvernement et la science fondamentale se désintègre – alimentée par les progrès technologiques. Le changement climatique et l’inégalité des revenus demeurent des menaces existentielles insolubles.

Ce sont ces problèmes que nous avons gardés à l’esprit lorsque nous avons construit le classement, à la recherche des étoiles montantes, des opérateurs silencieux et des puissances mal comprises – ainsi que des symboles de haut vol – classés en trois catégories:

Acteurs: les dirigeants dont l’exercice du pouvoir et de l’influence – ou l’inaction – conduira le cours du continent.

Rêveurs: Ceux qui personnifient une idée ou un idéal et animent le débat.

Les perturbateurs: les gens qui transforment nos idées préconçues et contournent la structure officielle du pouvoir.

Le classement qui en résulte est le produit d’un reporting approfondi, à la fois le mien et celui de mes collègues. L’expertise politique étendue de notre salle de rédaction et son intimité avec les institutions bruxelloises et la politique de terrain des pays européens imprègnent chaque entrée.

Il est important de noter que le seul critère pour cette liste est de savoir si un candidat est susceptible de conduire la politique et la politique européennes dans l’année à venir. Nous n’avons pas cherché à créer artificiellement un équilibre géographique ou une diversité de genre. Cela signifie également que la liste est neutre en termes de valeur. Ce qui est important, c’est le degré d’influence, pas si c’est malin ou vertueux: ce n’est pas une récompense pour les bienfaiteurs.

Il n’a pas été difficile de choisir Angela Merkel comme la personne la plus puissante d’Europe, peut-être à cause de la rareté du terrain. Malgré son départ annoncé l’année prochaine, la chancelière allemande n’est peut-être pas le «leader du monde libre», mais elle a confirmé sa place en tant que principal courtier en énergie du continent, avec sa bénédiction d’un accord pour émettre une dette conjointe soutenue par le poids combiné de toute l’Union européenne.

Pour personne, le fonds de récupération des coronavirus de 750 milliards d’euros qui en résulte n’est plus critique que Giuseppe Conte, notre n ° 1. La manière dont le Premier ministre italien les dépensera déterminera non seulement l’avenir de sa carrière politique, mais aussi celui de l’économie italienne et de la cohésion européenne. (C’est, bien sûr, en supposant que le Premier ministre hongrois, Viktor Orbán, Doer n ° 4, ne saborde pas le tout.)

La plus grande rêveuse, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, souhaite approfondir non seulement l’union économique de l’UE, mais aussi sa coordination en matière de santé, tout en renforçant le leadership du bloc sur les droits des LGBT et le changement climatique.

Notre principal perturbateur n’est pas un leader politique. Au contraire, l’entrepreneur russe Pavel Durov aide les gens – qu’il s’agisse de manifestants pro-démocratie ou de théoriciens du complot COVID – saper le leadership politique sur Telegram, une réponse libertaire à WhatsApp et Facebook.

Durov n’est pas le seul non-pol de la liste, qui touche à la culture (JK Rowling, Disrupter n ° 7), au sport (Marcus Rashford, Dreamer n ° 7) et à la science (Özlem Türeci de BioNTech, Dreamer n ° 5).

Qui n’est pas sur la liste le dit également. Absente est une voix singulière sur le coronavirus. Bien qu’il y ait quelques prétendants au niveau national, il n’y a pas d’équivalent paneuropéen d’Anthony Fauci, l’expert gouvernemental en maladies infectieuses devenu un nom connu aux États-Unis. Personne n’a la combinaison de la crédibilité et de l’autorité pour donner une direction claire et universelle.

Le virus, comme le cliché le dit, ne se soucie pas des frontières. Mais l’incapacité persistante de l’UE à lancer une réponse coordonnée et fondée sur des preuves montre les limites d’une union fondée sur le commerce, la monnaie et les mouvements – mais pas sur une vision du monde partagée.

Nous espérons que ce classement servira comme prévu – pour donner un aperçu du pouvoir en Europe, pour peut-être déclencher une petite discussion et aider nos lecteurs à se préparer pour l’année à venir et à garder l’esprit vif pendant ce long hiver confiné. L’année prochaine pourrait, après tout, être meilleure, avec des signes prometteurs de reprise pour la santé, les économies et les relations transatlantiques.

Découvrez la classe POLITICO 28 complète de 2021.