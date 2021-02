L’UE confirme que Pfizer fournira 75 millions de doses de vaccin supplémentaires

Pfizer et son partenaire allemand BioNTech fourniront 75 millions de doses supplémentaires de leur vaccin Covid-19 au deuxième trimestre de l’année, a déclaré lundi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

«BioNTech / Pfizer délivrera 75 millions de doses supplémentaires au deuxième trimestre de l’année – et jusqu’à 600 millions au total en 2021», a écrit le Dr von der Leyen sur Twitter après un tollé la semaine dernière sur un manque global de doses pour le bloc.

Les doses supplémentaires de Pfizer-BioNTech font partie d’un accord que l’UE a annoncé le 8 janvier, qui donnerait à l’UE près de la moitié de la production mondiale des entreprises pour 2021.

Pfizer a déclaré qu’il pouvait produire jusqu’à 1,3 milliard de doses dans le monde cette année. La société a déclaré que 500 millions de doses seraient disponibles pour l’UE d’ici la fin de cette année et qu’une option pour 100 millions supplémentaires pourrait être prise.

L’annonce est intervenue après que la Commission européenne a annoncé qu’elle recevrait neuf millions de doses de vaccin supplémentaires ce trimestre d’AstraZeneca.

Une offre de huit millions de doses du groupe pharmaceutique britannique la semaine dernière dans le cadre des efforts visant à calmer une dispute croissante sur les approvisionnements avant que le vaccin ne soit approuvé par l’Agence européenne des médicaments avait été rejetée par l’UE comme «pas assez».

Pfizer a annoncé ces derniers jours des accords très inhabituels avec ses rivaux Sanofi et Novartis qui permettront à ces deux sociétés de produire des millions de doses pour le compte de Pfizer.

Chaque receveur du vaccin Pfizer a besoin de deux doses pour développer une protection maximale.

Brouillage

L’UE, dont les États membres sont loin derrière Israël, la Grande-Bretagne et les États-Unis dans le déploiement des vaccins, se démène pour s’approvisionner en vaccins pour ses 450 millions d’habitants, tout comme les plus grands fabricants de médicaments occidentaux ralentissent les livraisons au bloc en raison de problèmes de production.

La nouvelle des doses supplémentaires est arrivée peu de temps après que l’UE a déclaré qu’elle prenait des mesures pour renforcer sa préparation à une pandémie, citant le risque posé par les variantes de Covid qui réduisent l’efficacité des vaccins.

Le Dr von der Leyen a organisé dimanche un appel vidéo avec les dirigeants de sociétés pharmaceutiques, notamment AstraZeneca et Moderna, pour discuter de la manière dont les vaccins pourraient être déployés, fabriqués et approuvés plus rapidement à l’avenir.

«La pandémie a mis en évidence que les capacités de fabrication sont un facteur limitant. Il est essentiel de relever ces défis », a déclaré la commission dans un communiqué après l’appel.

Il a ajouté que «l’émergence de variantes préoccupantes soulève la menace imminente d’une efficacité réduite des vaccins récemment approuvés».

La discussion de dimanche entre le Dr von der Leyen et les dirigeants pharmaceutiques a porté sur la stratégie et la préparation à long terme de l’UE en matière de santé. Inspiré par les premiers échecs dans la lutte contre la propagation du coronavirus l’année dernière, la pression pour une approche commune vise à se prémunir contre un patchwork de réponses nationales à toute future alerte sanitaire.

La discussion fait suite aux propositions de la commission de novembre dernier visant à renforcer les agences de santé de l’UE, après que la pandémie a submergé les hôpitaux du continent et laissé des pays aux prises avec des pénuries d’approvisionnement.

Les plans prévoyaient de donner plus de poids au Centre européen de prévention et de contrôle des maladies et à l’Agence européenne des médicaments. Les dirigeants de BioNTech, Pfizer, Johnson & Johnson, CureVac et Sanofi ont également participé à la réunion, selon le communiqué. – Reuters / Bloomberg