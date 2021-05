Appuyez sur play pour écouter cet article

Les principaux dirigeants de l’UE ont présidé dimanche une cérémonie inaugurale de la conférence sur l’avenir de l’Europe, marquant le coup d’envoi d’un gabfest qui a duré un an sur la trajectoire de l’Union européenne qui peut ou non conduire à des révisions de l’organisation de l’Union. traités.

L’événement inaugural, organisé symboliquement à l’occasion de la Journée de l’Europe, dans l’hémicycle du Parlement européen à Strasbourg, était intitulé «L’avenir est entre vos mains» – une référence aux espoirs des dirigeants que la conférence rassemblera les points de vue et les opinions des citoyens européens.

Mais dimanche, les festivités étaient principalement entre les mains du président français Emmanuel Macron, qui a profité de la cérémonie pour défendre Strasbourg comme siège officiel du Parlement et pour prononcer un long discours sinueux sur la souveraineté et la place de l’Europe parmi les superpuissances, dont la Russie et la Chine. et les États-Unis.

Dans ses remarques, Macron a décrit l’Europe comme un projet inachevé, mais supérieur à ses plus grands rivaux et alliés, surtout les régimes autoritaires qui étouffent la liberté. «Ils n’ont pas le même système de solidarité», a-t-il dit, ajoutant: «La critique, la contestation, les combats, les querelles, les désaccords, c’est ce qui nous définit, et c’est aussi ce qui nous rend plus efficaces. Cela nous permet d’exprimer des critiques démocratiquement. »

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a exhorté à ce que la conférence se concentre sur les préoccupations de la vie réelle et à ce que les participants restent ouverts d’esprit et accueillant tous les points de vue. « Nous devons nous assurer qu’il ne s’agit pas d’un exercice de politique intellectuelle ou d’un compromis politique fermé », a déclaré von der Leyen. «Nous devons être honnêtes que la conférence n’est pas une panacée ou une solution à tous les problèmes. Et nous devons écouter toutes les voix – qu’elles soient critiques ou complémentaires – et nous assurer que nous suivons correctement tout ce qui est convenu. »

Le président du Parlement, David Sassoli, a saisi l’occasion de faire un jeu de pouvoir institutionnel et a utilisé son discours pour exhorter la Conférence sur l’avenir de l’Europe à envisager d’accorder aux députés leur droit d’initiative législative tant recherché, un pouvoir désormais exercé uniquement par la Commission.

Sassoli a également déclaré que la conférence ne devrait pas avoir peur de pousser vers des changements de traité, et qu’il espérait que la conférence réexaminerait le processus par lequel l’UE choisit ses hauts fonctionnaires et approuverait le «candidat principal» ou Spitzenkandidat processus, que les chefs d’État et de gouvernement de l’UE ont mis de côté en 2019 lorsqu’ils ont choisi von der Leyen, alors ministre allemand de la Défense, pour le poste le plus élevé de l’UE.

« Nous devons également accroître la transparence de nos élections et permettre aux citoyens d’indiquer leurs préférences pour la présidence de la Commission », a déclaré Sassoli. «J’espère que la conférence abordera également la question de la Spitzenkandidat, parce que je suis convaincu que cela contribuera aux besoins des citoyens de s’impliquer davantage dans leur projet européen et au meilleur fonctionnement de nos institutions. »

De nombreux dirigeants de l’UE ont exprimé leur appréhension à la perspective de modifier les traités de l’UE, la considérant comme une entreprise potentiellement lourde qui pourrait laisser l’UE enlisée dans des querelles administratives internes. Mais Sassoli a dit qu’il ne devrait pas y avoir de peur.

«Si toutes ces réflexions et celles de nos concitoyens impliquent une mise à jour des traités, nous sommes courageux, nous ne devons pas en avoir peur», a-t-il déclaré, ajoutant: «Aujourd’hui, nous ne pouvons pas nous permettre d’avoir des tabous. Nous devons affronter cet exercice librement et avec confiance dans le cadre d’un débat démocratique. »

Sauvegarde de dernière minute

Signe des nombreuses contradictions et paradoxes de l’UE, la conférence sur l’avenir de l’Europe la semaine dernière s’est presque effondrée avant même d’avoir commencé avec des hauts fonctionnaires impliqués dans le projet qui se disputaient la manière dont ils prendraient les décisions finales.

À la quasi-dernière minute, Guy Verhofstadt, président du Parlement européen au conseil exécutif de la conférence, a proclamé qu’un accord de principe avait été conclu «après trois cycles de négociations très intensives». L’inauguration, en fin de compte, ne serait pas un enterrement.

Mais, à la fin, cela ne commencerait pas non plus à l’heure.

Après une procédure préliminaire qui comprenait la signature par les VIP du «livre d’or» du Parlement et des huissiers en gants blancs dirigeant les participants vers des sièges dans une salle d’attente, il y eut un interrègne inexpliqué. La cérémonie a débuté à 14 h 20, avec 20 minutes de retard.

Dans tous les cas, la cérémonie a offert une démonstration de sophistication culturelle haut de gamme – des performances de musique classique et de nombreuses citations de poésie – qui ont longtemps été la marque de fabrique de l’UE.

Le Premier ministre portugais António Costa, dont le pays exerce la présidence tournante du Conseil de l’UE, a déclaré qu’au milieu des terribles conséquences sanitaires et économiques de la pandémie, le début de la conférence devrait être considéré comme un signe de la force de l’UE.

«Ce lancement officiel de la Conférence sur l’avenir de l’Europe est un message de confiance dans l’avenir que nous voulons transmettre à tous les citoyens», a déclaré Costa.

Dans un discours construit autour de l’interprétation d’un poème de Luis de Camões, Costa a exhorté à se concentrer sur les questions sociales, y compris la réduction du chômage des jeunes et la protection des personnes âgées, et il a déclaré que si l’Europe pouvait atteindre la Lune ou Mars, elle devrait donner la priorité les océans.

«L’UE doit changer pour suivre le rythme du monde», a-t-il déclaré. «L’autonomie stratégique que nous devons poursuivre doit être l’autonomie d’une Europe ouverte sur le monde.

«Nous devons prendre les devants dans les causes majeures de l’humanité de notre siècle», a-t-il ajouté. «Si l’Europe veut être mondiale, elle ne peut pas se limiter à sa dimension continentale. La présidence portugaise proposera que nous travaillions au sein de l’Union européenne sur un agenda mondial pour les océans. »

Costa a également pris un moment pour faire l’éloge du traité existant de l’UE, nommé d’après sa capitale, Lisbonne, et a exhorté la conférence à entendre la voix du peuple. «Construire un avenir avec l’unité et la diversité naturelle», a-t-il déclaré. «Cette conférence devrait donc se concentrer sur le débat sur la volonté plurielle des citoyens européens et non sur les négociations entre pays. Il s’agit d’une conférence de citoyens, de citoyens et de citoyens. »

Von der Leyen, qui a cité l’écrivain français Antoine de Saint-Exupéry dans son discours de dimanche à Strasbourg, a également déclaré que la conférence devrait être considérée comme une opportunité de rapprocher les institutions et les politiciens de l’UE des personnes qu’ils servent.

« Nous ne devons pas non plus sous-estimer le pouvoir du bien qu’il pourrait faire – pour les individus individuellement et pour la société dans son ensemble », a déclaré von der Leyen. « Le fait est que l’UE doit être ce que les Européens veulent qu’elle soit. »

Le moment de Macron

Une conférence sur l’avenir de l’UE était l’idée de Macron à l’origine, et il espérait clairement utiliser les festivités de dimanche pour promouvoir Strasbourg. Mais sa participation a également mis en évidence le rôle étrange de la ville.

Contrairement à Costa, qui représentait le Conseil de l’UE, Macron n’a actuellement pas de position formelle de l’UE. Et sa présence, en tant que chef du «pays hôte», s’apparentait à celle du Premier ministre belge Alexander De Croo qui dirigeait une cérémonie à la Commission, ou de la chancelière allemande Angela Merkel revendiquant un rôle lors d’une cérémonie tenue à la Banque centrale européenne.

Pourtant, Macron a insisté sur le fait que Strasbourg était la clé du passé de l’UE et qu’elle serait également la clé de son avenir.

«Nous voici réunis à Strasbourg le 9 mai, ce qui nous en dit long sur qui nous sommes, comment nous allons travailler pour nous façonner», a-t-il déclaré. «Strasbourg est la ville de la réconciliation après tout, c’est le symbole vivant de cette Europe qui a dit non à la guerre, pour construire la paix, pour remplacer l’occupation par la coopération, pour lever les inquiétudes de regarder vers les frontières, pour insuffler une nouvelle confiance et une nouvelle amitié. dans les âmes européennes, c’est ce qu’est Strasbourg.

Aitor Hernández-Morales a contribué au reportage.