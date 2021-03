Coronavirus: 525 nouveaux cas et trois autres décès, 19228 vaccins supplémentaires étant administrés

Dimanche, 525 nouveaux cas et trois autres décès ont été signalés par l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet).

Un de ces décès est survenu en mars et un autre en janvier. Cela porte à 4 422 le nombre total de personnes décédées dans l’État de Covid-19, alors que le nombre total de cas confirmés s’élève désormais à 223 219.

L’âge médian des cas confirmés dimanche était de 31 ans. Les comtés de Leitrim et Cavan n’ont signalé aucun autre cas, alors qu’il y en avait moins de cinq dans les comtés de Monaghan, Roscommon, Kilkenny et Sligo. Dublin a enregistré 214 autres cas, Meath en a ajouté 37, et Offaly et Limerick ont ​​enregistré chacun 28 nouveaux cas.

Le taux d’incidence national sur 14 jours est de 172,3 cas pour 100 000 habitants. Co Cork a le taux le plus bas sur 14 jours, à 57,1 cas pour 100 000 habitants, tandis que Longford arrive en tête du classement avec un taux de 381,7. Une moyenne de 520 cas a été enregistrée quotidiennement au cours des cinq derniers jours.

Les derniers chiffres officiels du vaccin montrent que 19 228 doses de vaccin supplémentaires ont été administrées depuis les totaux publiés hier. Les chiffres de 346 256 premières doses, 147 617 secondes doses et 493 873 doses totales sont au jeudi 4 mars.

Cependant, Taoiseach Micheal Martin a confirmé samedi que les doses administrées avaient dépassé le cap du demi-million.

Il y avait 423 patients Covid-19 dans les hôpitaux de la République dimanche matin, dont 103 en réanimation, selon les derniers chiffres du Health Service Executive (HSE).

Irlande du Nord

Pendant ce temps, le ministère de la Santé du Nord a enregistré sept décès de coronavirus samedi et dimanche, portant le nombre de morts en Irlande du Nord à 2075.

Il a fait état de quatre décès dans son bulletin quotidien du samedi après-midi et de trois décès dimanche. Il y a eu 17 décès de Covid-19 au cours des sept derniers jours.

Le département au cours du week-end a également enregistré 310 nouveaux cas positifs de coronavirus – 172 samedi, 138 dimanche – portant le nombre total de cas confirmés à 113645.

Le taux d’occupation des lits d’hôpital est désormais de 88%. Il y a 227 patients recevant un traitement contre le coronavirus dans les hôpitaux d’Irlande du Nord, 33 en soins intensifs et 24 sous ventilateurs.

Les vaccinations

Le HSE commencera cette semaine la vaccination des personnes âgées de 16 à 69 ans atteintes de maladies graves, a déclaré dimanche le directeur général Paul Reid.

Il a déclaré qu’environ 10 000 personnes de cette catégorie recevraient le vaccin Covid-19 dans le cadre du processus initial cette semaine.

M. Reid a déclaré que dans l’ensemble, il pourrait y avoir un nombre très élevé de personnes dans la catégorie des maladies graves – potentiellement jusqu’à 150 000. Il a déclaré que le HSE avait lancé un processus d’identification des personnes concernées.

Le chef du HSE a déclaré dimanche au programme «This Week» de RTÉ que globalement les trois fournisseurs de vaccins actuels s’étaient engagés à fournir collectivement 1,2 million de doses d’ici la fin du premier trimestre.

Cependant, il a dit qu’environ 200 000 doses devaient arriver le dernier jour environ du mois.

Le HSE a informé les médecins de famille ce week-end qu’ils pourraient ne pas recevoir toute l’offre prévue pour les patients de la cohorte des plus de 80 ans cette semaine. Cela est dû à des changements dans la ligne d’approvisionnement du vaccin Moderna.

Cependant, le HSE a maintenu que le déficit sera comblé dans les semaines à venir.

Le HSE a déclaré aux médecins généralistes samedi soir qu’il était toujours prévu que la vaccination de toutes les personnes de la communauté âgées de plus de 70 ans soit achevée dans les délais prévus d’ici la mi-mai.