Von der Leyen: le contrat AstraZeneca contient des quantités claires de livraison de vaccins

Le contrat de vaccin de l’UE avec AstraZeneca contient des commandes contraignantes et des quantités de livraison claires, selon la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Le PDG d’AstraZeneca, Pascal Soriot, défendant l’admission de la société selon laquelle les premières livraisons de jabs de coronavirus dans l’UE ne répondraient pas aux attentes, avait déclaré que le contrat n’était « pas un engagement » et que la firme avait seulement accepté de répondre à la demande de son mieux. effort. »

Von der Leyen, dans une interview accordée à la radio allemande Deutschlandfunk vendredi matin, a semblé rejeter cette affirmation.

« Les meilleurs efforts s’appliquent tant qu’il n’est pas clair si [AstraZeneca] pourrait développer un vaccin. Ce temps est maintenant derrière nous … Avec le développement d’un vaccin qui fonctionne et est sûr, il y a alors des quantités de livraison claires, aussi bien pour décembre de l’année dernière que pour les trimestres [of this year], les premier, deuxième et troisième trimestres. Ils sont dans le contrat. »

Interrogé sur la question de savoir si les quantités étaient soumises à une limitation du « meilleur effort », von der Leyen a répondu: « Non. Il y a des commandes contraignantes et le contrat est limpide. AstraZeneca nous a expressément assuré dans ce contrat qu’aucune autre obligation ne sera respectée. la manière d’exécuter le contrat. »

Elle a ajouté que la Commission souhaitait publier le contrat vendredi, ajoutant: « Nous savons exactement ce qu’il y a dans le contrat et c’est pourquoi il est important pour nous de le rendre public. »

Von der Leyen a déclaré qu’il était compréhensible qu’il y ait des problèmes de démarrage dans la production de vaccins, étant donné l’ampleur de l’entreprise, notant que BioNTech / Pfizer et Moderna avaient également rencontré des difficultés. Mais AstraZeneca n’a pas donné de raison satisfaisante pour les retards et n’a informé l’UE que dans un bref délai, a-t-elle noté.

Elle a également rejeté l’argument de Soriot selon lequel une partie de la raison du retard était que l’UE avait conclu le contrat avec l’entreprise après que le Royaume-Uni l’ait fait, affirmant que le contrat était « sans ambiguïté ». AstraZeneca a désigné de son propre gré quatre sites de production, dont deux basés au Royaume-Uni, a-t-elle déclaré.

Elle a ajouté: « Ce n’est pas comme faire la queue à la boulangerie, c’est un contrat clair. Il s’agit de millions d’euros qui ont été investis à l’avance par l’Union européenne ».

Pendant ce temps, dimanche, Von der Leyen s’entretiendra avec les PDG de tous les fabricants de vaccins avec lesquels Bruxelles a signé des accords d’achat anticipé.

L’objectif de la visioconférence est d’explorer comment combiner les efforts des secteurs public et privé pour garder une longueur d’avance dans la stratégie de vaccination de l’UE et se préparer aux nouvelles variantes du coronavirus ainsi qu’aux futures «menaces de type pandémique», selon un officiel.