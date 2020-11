Late Late Toy Show: musique, larmes, bombe F de Tubridy et 5 millions d’euros pour une association caritative. Quelle nuit!

Au terme d’une longue et étrange année, le Late Late Toy Show (RTÉ One) peut-il nous faire croire à nouveau à un monde de pure imagination? C’est le défi auquel RTÉ et Ryan Tubridy sont confrontés alors qu’ils organisent le premier – et espérons-le dernier – Toy Show à l’ère de la distanciation sociale.

Le thème officiel de la soirée est l’œuvre du créateur de Willy Wonka, Roald Dahl. Mais c’est avec un Bjork sur le côté sauvage que la soirée démarre, alors que Tubridy et les interprètes de la Spotlight Stage School dansent sur Oh So Quiet de la pop star islandaise.

Le jamboree incroyablement surréaliste commence par un segment préenregistré de la bibliothèque de la Royal Irish Academy, où de minuscules danseurs sont habillés en insectes géants, Twits et Oompa Loompas (soit ça, soit ce sont des Leprechauns qui attaquent le faux bronzage qu’aucun de nous n’avait utilisé pour l’été dernier).

Les enfants de l'école Spotlight Stage School interprètent It's Oh So Quiet de Björk avec l'animateur du Late Late Toy Show, Ryan Tubridy, lors du Late Late Toy Show 2020. Le numéro d'ouverture a été tourné à la Royal Irish Academy Library et à RTÉ à Dublin. Photographie: Andres Poveda



Et puis c’est au studio où Tubridy est aménagé en Fantastic Mr Fox de Dahl, flanqué d’une équipe de Matildas. C’est un panto avec un soupçon de labyrinthe de Pan. Mais Tubridy aime clairement laisser son père idiot intérieur de la laisse. et son enthousiasme est contagieux.

Roald Dahl convient parfaitement au salon du jouet 2020. Ses livres ne condescendent jamais pour les jeunes lecteurs, reconnaissant toujours que la vie a ses hauts et ses bas. Comme le reconnaît Tubridy: «Ce fut une longue période difficile pour tout le monde… mais ne vous inquiétez pas. Ce soir, nous allons rire un peu.

L’ensemble est impressionnant, avec des fioritures sur le thème de Dahl comme une pêche géante et les portes de l’usine de chocolat de Willy Wonka. Une banque vidéo présente sur le côté des travailleurs de première ligne et leurs familles à l’écoute (ils emportent un chèque-cadeau pour leurs problèmes).

Pourtant, qu’il s’agisse de chocolatiers incroyables ou de renards parlants, le vrai thème en arrière-plan est évidemment la pandémie. Cela allait toujours être un Toy Show pas comme les autres. Les segments de chant et de danse doivent suivre des protocoles de distanciation sociale stricts. Et il n’y a pas de public de studio à haleter alors qu’Ed Sheeran / Davy Fitzgerald / le Dalaï Lama sautent de derrière un canapé pour surprendre un enfant ravi.

Il y a néanmoins un invité surprise de bonne heure. David Walliams rayonne depuis Londres, où il a répondu aux questions envoyées par Saoirse, huit ans, de Tralee. Cela fait suite à une pièce à saveur rétro dans laquelle Tubridy participe à un concours d’aspirateur Shake ‘N Vac avec les frères Grace (huit) et James (six) de Cork.

Un segment de camping voit quant à lui le passionné de plein air Sam essayer d’allumer un feu, puis démontrer son répertoire d’imitations d’oiseaux et brandir une réplique vitrée du visage de Tubridy. Les choses se sont déroulées à Twin Peaks au moins 40 minutes plus tôt que prévu.

Plus tard, Saoirse Ruane de Galway partage le contenu de son sac à dos moelleux avec l’hôte. Elle révèle également qu’il y a 12 mois – la nuit du Toy Show – elle a été diagnostiquée avec une tumeur et a dû se faire amputer une jambe. À sa place, elle a maintenant un membre prothétique avec un emblème de licorne.

«Elle a toujours parlé de Disneyland et nous avons dit qu’un jour, quand le monde sera parfait, nous l’amènerons», dit sa mère, après que Tubridy a révélé que les Ruanes devaient être envoyés en vacances en famille au Magic Kingdom.

Ryan Tubridy interprète Singin ‘in the Rain dans le cadre du Late Late Toy Show 2020 avec des enfants de Spotlight Stage School et de Miss Ali Stage School. La chanson a été enregistrée à Carrigstown, le lot Fair City à RTÉ à Donnybrook, Dublin. Photographie: Andres Poveda



Ryan Tubridy et ses invités sur l’ensemble thématique de Roald Dahl de The Late Late Toy Show de cette année. Photographie: Andres Poveda



Tubridy, après avoir troqué le costume de renard pour un pull de Noël «elfe et sécurité», annonce alors une nouvelle association – le Toy Show Appeal – qui aide Barnados, Children’s Health Ireland et Children’s Books Ireland. Plus de 5 millions d’euros sont levés par les crédits de fin.

La deuxième grande routine de chanson et de danse est une performance de Singing in The Rain, tournée au milieu d’une averse sur le plateau de Fair City.

Tubridy présente ensuite Aidan de Midleton, Co Cork, qui possède une énorme collection de trains jouets. Ceci est suivi d’une section de jeux de société présentée par Annie, fan d’AC / DC portant une veste en jean («le premier groupe de rock que j’ai aimé était probablement Metallica»), qui comprend ce qui ressemble étrangement à une bombe F de Tubridy en tant que Fanta Orange la mise en scène va de travers.

Puis vient une autre grande routine musicale, alors que des enfants de familles irlandaises du monde entier se joignent à Take That’s Rule the World – avec une apparition de Take That’s Gary Barlow, chantant depuis son hangar fermé.

Et puis Adam de l’est de Cork offre à Tubridy un câlin virtuel et retrouve son porteur d’hôpital préféré, John Doyle, de Temple Street. «Adam a un sourire si contagieux que même la planète la plus sombre s’illuminerait», dit Doyle. Ce son sanglotant – c’est toi qui pleure.

Minuit n’est soudainement pas si loin. Pourtant, il reste du temps pour quelques dernières surprises. Tout d’abord, Michael de Ballina est interrompu alors qu’il interprète Giant de Dermot Kennedy… de Dermot Kennedy. Michael est vraiment surpris – vraiment choqué – mais il continue courageusement en tant que duo. «Il est tellement bon», dit Kennedy. «J’étais plus nerveux que toi.

Enfin, le rocker de 10 ans Noah de Louth annonce son futur numéro un mondial Rock Is The Best Medicine, et les téléspectateurs du monde entier respirent et se disent: «Il a raison. Le rock EST le meilleur remède. The Edge semble d’accord – il rayonne depuis son manoir fermé et présente à Noah une guitare signée (Noah: «C’est grand!»).

Un coup d’œil sur Twitter confirme que tout le pays semble s’être mis à l’écoute – et essaie de comprendre en quoi consistait le spectacle de marionnettes de Grace et James (je suppose que c’est un récit de forme libre du Dieu Empereur de Dune de Frank Herbert).

L’engouement sur les réseaux sociaux confirme que l’attrait du Toy Show n’est que partiellement lié à ce qui se déroule à l’écran. Comme pour tous les autres salons de jouets récents, le sens de l’occasion est presque plus grand que l’événement lui-même.

C’est particulièrement vrai pour les parents qui vivent l’émission à travers le filtre de leurs propres souvenirs de s’être éveillés tard pour regarder Gay Byrne négocier le chaos des années 1980. On a le sentiment de transmettre une tradition bien-aimée à leurs propres enfants.

De cette façon, il est rassurant à l’ancienne – Tubs juré dans son smoking de renard nonobstant. On peut même affirmer qu’il est aussi lié au tissu du Noël irlandais que de farcir des sandwichs, des Wren Boys et de glisser dans une stupeur alimentée par la dinde devant un film de James Bond.

Et avec un 25 décembre peut-être très étrange à venir, il y a quelque chose de «vieux normal» rassurant à rejoindre Ryan Tubridy lors de son voyage à toytown.