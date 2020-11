Un homme meurt, cinq blessés après l’effondrement partiel d’un bâtiment à Tralee

Un homme que l’on pense être un constructeur local dans la soixantaine est décédé, et jusqu’à cinq autres hommes ont été blessés, après l’effondrement partiel d’un immeuble sur Ashe Street, Tralee ce matin.

L’effondrement interne s’est produit peu après 8 heures du matin dans le bâtiment qui était en mauvais état et en cours de rénovation. On pense qu’une partie du bâtiment s’est effondrée à l’intérieur en raison d’une chute de cheminée.

Un certain nombre d’unités des services d’incendie ont assisté à la scène avec des ambulances et des gardaí.

Jusqu’à cinq travailleurs ont été emmenés à l’hôpital universitaire de Kerry pour y être soignés pour des blessures décrites comme ne mettant pas leur vie en danger.

L’Autorité de santé et de sécurité a confirmé qu’elle enquêtait sur l’incident.

Le grand bâtiment de trois étages se trouve dans l’une des rues les plus historiques de Tralee, qui contient également le palais de justice et l’église Saint-Jean d’Irlande.

L’année dernière, la rue Castle, à proximité, a été fermée pendant des semaines après qu’un bâtiment de 200 ans en cours de rénovation soit devenu instable.

Le maire de Tralee, le conseiller du parti travailliste Terry O’Brien, a déclaré que l’homme décédé était dans la soixantaine et très connu et respecté et que la nouvelle de sa mort avait été un choc pour les habitants de la ville.

Il a déclaré que la tragédie était particulièrement triste à l’approche de Noël.

«Nous sommes très, très tristes ici à Tralee ce matin. Nous sommes très choqués de ce qui s’est passé au milieu de notre ville.