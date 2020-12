Trump joue un nouveau rôle: militant en chef

C’était le premier événement politique de Trump où l’objectif visé n’était pas sa propre élection – ou sa réélection. Et il a passé un temps surprenant à exhorter avec force les Géorgiens à voter dans «le deuxième tour du Congrès, probablement dans l’histoire américaine».

Mais à la fin, la performance n’a pas changé – Trump s’est principalement fait connaître. Il a faussement affirmé que l’élection avait été truquée et qu’il avait remporté l’élection, même si les États qui ont certifié l’élection ont plus que les 270 votes du collège électoral nécessaires pour que Biden gagne. Il s’est plaint des enquêtes menées contre lui. Et il a intensifié la pression sur le gouverneur républicain Brian Kemp pour qu’il annule les résultats de l’élection, suite à leur appel ce matin.

«Ils ont triché et ils ont truqué notre élection présidentielle, et ils vont aussi essayer de truquer cette élection», a déclaré Trump à une grande foule de partisans en Géorgie, dont certains ont voyagé depuis des États aussi éloignés que la Californie et l’Ohio pour entendre le le président parle.

«Je pense qu’ils disent que si vous gagnez la Floride et si vous gagnez l’Ohio, dans l’histoire vous n’avez jamais perdu une élection. Cela doit être une première fois – mais la vérité est qu’ils avaient raison, nous n’avons jamais perdu et nous gagnons cette élection », a déclaré Trump, semblant un instant reconnaître une perte pour Biden.

«Si je perdais, je serais un perdant très aimable», a déclaré Trump. «Si je perdais, je dirais que j’ai perdu et que j’irais en Floride et je prendrais les choses tranquillement.»

Alors que Trump accueillait Loeffler et Perdue sur scène, la foule a éclaté en chants de « Arrêtez le vol! » et « Combattez pour Trump! »

Le sénateur David Perdue prend la parole pendant que le président Donald Trump et la sénatrice Kelly Loeffler écoutent lors d’un rassemblement électoral à l’aéroport régional de Valdosta le 5 décembre. Evan Vucci / AP Photo

«Si vous ne votez pas, les socialistes et les communistes gagnent», a déclaré Trump. « Ils gagnent. Les patriotes géorgiens doivent se présenter et voter pour ces deux personnes incroyables. Ce sont deux des plus belles personnes que vous rencontrerez jamais. »

Mais il a reconnu que faire un rallye pour quelqu’un d’autre n’était pas son activité préférée.

«Je n’aime pas le faire pour les autres. J’ai dit que David et Kelly ont appelé et ont dit voulez-vous faire un rallye? J’ai dit pas vraiment », a déclaré Trump en plaisantant. «Je ne le fais pas pour d’autres personnes.»

L’événement a été une première indication de ce à quoi pourrait ressembler l’après-présidence de Trump et du dilemme que cela posera pour le Parti républicain. Trump reste la figure dominante du GOP, avec une base de fans fidèles qu’il peut motiver à voter. Mais espérer que Trump, en tant qu’ancien président, utilisera sa stature pour stimuler les candidats à la baisse des voix devient compliqué par le fait que Trump est susceptible d’utiliser n’importe quelle plate-forme pour renforcer sa propre position – et peut-être sa propre course à la présidentielle 2024.

« Il est toujours la figure dominante du Parti républicain avec une énorme marge et il est toujours la personne qui peut voter », a déclaré l’allié de Trump et ancien président de la Chambre, Newt Gingrich, qui représentait la Géorgie.

La puissance de Trump était certainement un tirage au sort pour les amateurs de rallye comme Molly Mausser, qui a parcouru la baie de Californie pour assister au rallye. « Je voulais juste en faire partie », a déclaré Mausser. « Je me sens un peu réprimé en Californie. Aimez tout le mouvement, aimez Trump, aimez tout cela. Nous allons renverser la vapeur. »

Mais Trump a un «problème à deux fronts», a déclaré Gingrich. «Sa propre réélection et ensuite il doit aussi faire élire ces deux personnes pour que nous puissions contrôler le Sénat. Il doit donc trouver comment équilibrer les deux.

Jusqu’à présent, Trump a discuté de la Géorgie presque exclusivement pour faire valoir de fausses allégations de fraude électorale généralisée dans l’État et pour minimiser les responsables locaux qui ne sont pas d’accord avec lui. Sur Twitter, il a fustigé le gouverneur de Géorgie Brian Kemp au lieu de stimuler Perdue et Loeffler.

Avant de partir pour la Géorgie samedi, Les tweets de Trump étaient centrés sur ses propres espoirs pour renverser les résultats des élections dans l’État, exhortant Kemp et le secrétaire d’État Brad Raffensperger à faire la vérification de la signature des bulletins de vote, affirmant à tort que cela «montrerait des écarts à grande échelle» dans le vote.

Trump s’est entretenu avec Kemp par téléphone samedi matin, selon une personne familière avec la situation, lorsqu’il a demandé au gouverneur de convoquer une session extraordinaire de la législature de l’État pour élire de nouveaux électeurs qui soutiendraient le président. Trump a également demandé à Kemp de faire un audit des signatures sur les bulletins de vote. Le Washington Post a été le premier à signaler l’appel.

Trump a poussé la question encore plus loin la nuit précédente, alors que sa campagne déposait une nouvelle action en justice en Géorgie, demandant cette fois à l’État d ‘«ordonner la tenue d’une nouvelle élection dans la course à la présidentielle», en raison de «l’inconduite systémique, la fraude et autres irrégularités. » Biden a remporté l’État par environ 12000 voix – un résultat que la propre administration de Trump et les responsables républicains de Géorgie ont déclaré qu’il n’était pas entaché par une fraude électorale généralisée.

Et puis il y a le doute sur la sécurité électorale semé par deux avocats pro-Trump dans l’État, Sidney Powell et Lin Wood, dans leur tentative légale distincte d’annuler les résultats de novembre. Les responsables géorgiens ont averti que le dernier procès de Powell et Wood, qui cherche à geler les machines à voter, pourrait «interférer de manière significative et matérielle» avec la préparation de l’État pour les deux tours du Sénat le 5 janvier. En dehors des tribunaux, Powell et Wood sont encourageant également les partisans de Trump à boycotter les élections du 5 janvier, arguant à tort que le système électoral de l’État est désespérément corrompu.

Samedi soir, Trump a brièvement repoussé les appels à boycotter le vote pour la course au second tour.

« Des amis à moi disent que nous n’allons pas voter parce que nous sommes en colère contre l’élection présidentielle », a déclaré Trump. «C’est presque comme une manifestation. Mais si vous faites cela, la gauche radicale l’emporte.

Peu importait que même certains des républicains de l’État demandent à Trump de laisser tomber ses allégations incessantes de fraude électorale en Géorgie.

«Le ministère de la Justice du président Trump n’a constaté aucune fraude généralisée», a déclaré Raffensperger plus tôt cette semaine. «Ils ont eu plusieurs enquêtes, comme nous. Et nos enquêteurs n’ont pas non plus constaté de fraude généralisée. »

Trump a appelé la foule à s’assurer que Raffensperger « sait ce qu’il fait. »

Raffensperger a rejeté les appels à démissionner de Trump, Perdue et Loeffler après que le président n’a pas réussi à battre Biden en Géorgie et que ni Perdue ni Loeffler n’ont dépassé le seuil de 50% requis par la loi de l’État pour gagner.

Lors du rassemblement, le message de Trump sur la fraude électorale est tombé dans des oreilles bien disposées.

Les personnes présentes au rassemblement ont déclaré à POLITICO qu’elles avaient voyagé d’aussi loin que la Californie ou l’Ohio, d’autres venant de l’Alabama, du Tennessee ou de la Floride, à proximité, pour soutenir le président. Tous ont dit qu’ils croyaient pleinement aux fausses déclarations de Trump selon lesquelles l’élection lui avait été volée. Plusieurs avaient un message similaire que le président donnerait quelques heures plus tard: ils accepteraient sa perte s’ils pensaient que c’était légitime, mais ils croyaient à ses accusations de fraude.

«Je pense qu’il l’a gagné. Je pense qu’il a été volé. Je pense que c’est une fraude. Je pense qu’il avait les voix pour gagner », a déclaré Jim Holdridge, un retraité de Lubbock, au Texas, qui a déclaré qu’il était venu en Géorgie pour se porter volontaire pour la campagne de Perdue.

«Vous vous sentez impuissant parce que vous avez fait tout ce que vous pouvez», a ajouté Holdridge. «Nous avons eu le taux de participation républicain était aussi élevé que vous pourriez probablement obtenir. Et pour découvrir qu’il aurait pu être fraudé – hé mec, si le gars a perdu, il a perdu. Si Trump a perdu, vous pouvez gérer cela. Ce que vous ne pouvez pas gérer, c’est que le concept de votre vote n’a pas d’importance. «

Anna Deblanc, une infirmière autorisée à la retraite de la Géorgie centrale, a déclaré qu’elle était au rassemblement pour soutenir les sénateurs et qu’elle croyait «absolument» que Trump avait remporté l’élection.

«Si c’était une élection juste et vraie sans machines manipulables, je détesterais avoir Biden comme président, mais je devrais l’accepter», a-t-elle déclaré. «Mais dans ces circonstances, il est impossible de l’accepter. Ce n’est pas valable pour moi.

Dans les coulisses, les responsables du parti républicain surveillent de près si les théories du complot sauvage sur l’élection pourraient freiner leurs efforts dans la course. Mais jusqu’à présent, les responsables affirment qu’il n’y a pas eu de changement marqué dans les sondages. Ils surveillent également de près le taux de participation anticipée, car même une légère baisse du taux de participation pourrait réduire leurs chances.

«C’est une réelle préoccupation et c’est la raison pour laquelle les républicains font des heures supplémentaires pour contacter chaque électeur», a déclaré un stratège républicain travaillant avec la campagne. «Nous avons une barre assez basse pour ce que le président peut faire là-bas pour être utile, et si nous pouvons obtenir ne serait-ce que quelques minutes de lui dire aux gens de se retirer du vote, c’est une victoire.

Après le rassemblement, le stratège a noté que Trump «avait dépassé la barre basse», en particulier lorsqu’il a noté les délais d’inscription des électeurs.

Un récent sondage Survey USA a montré que Perdue et Loeffler suivaient de peu leurs adversaires, Jon Ossoff et Raphael Warnock. Ossoff a un avantage de 2 points de pourcentage sur Perdue, tandis que Warnock a 7 points de pourcentage d’avance sur Loeffler.

Jason Miller, conseiller principal de la campagne Trump, a déclaré que les remarques du président visaient à dépeindre Ossoff et Warnock comme «les radicaux fous de gauche qu’ils sont».

Et il a repoussé les critiques selon lesquelles les efforts juridiques de la campagne ont sapé les campagnes de second tour.

«Éliminer la fraude ne consiste pas seulement à garantir le résultat légitime de 2020, il s’agit de s’assurer qu’elles ne se reproduiront plus le 5 janvier et ne se reproduiront pas lors des futures élections présidentielles», a déclaré Miller.

Mais les républicains ont exprimé leur frustration face aux efforts juridiques sans issue de la campagne, qui, selon eux, ont rendu leur travail plus difficile en Géorgie.

« Si nous n’avions pas son recomptage et un président incapable d’accepter les résultats, nous aurions un chemin assez clair » vers la victoire dans les deuxième tours, a déclaré un autre stratège républicain.

Même les membres du cercle restreint du président expriment leur inquiétude publique à propos de Powell et Wood, qui ont organisé un rassemblement plus tôt cette semaine à Alpharetta et ont imploré les partisans de Trump de ne pas voter le 5 janvier. En privé, Trump a contacté Wood pour arrêter ses efforts, et les alliés du président et les républicains ont tenté de peindre Wood comme un démocrate à la hauteur du méfait. Donald Trump Jr. a qualifié leurs remarques de «non-sens».

«Ignorez ces gens», a-t-il tweeté. «Nous avons besoin de TOUS nos gens qui votent pour Kelly et David.»

Les collaborateurs de Trump Jr. ont même lancé un super PAC, Save the US Sénat PAC, qui diffuse des publicités mettant en vedette le fils du président essayant de mobiliser la foule de MAGA.

Le chaos en Géorgie a donné aux républicains un aperçu de la politique des partis après le départ de Trump de la Maison Blanche, le président envisageant une tentative de retour et montrant plus d’intérêt pour son propre combat que pour le sort du parti.

«Soyons très clairs, nous ne sommes pas encore dans la partie post-Trump», a déclaré Matt Gorman, un stratège du GOP. «C’est l’un des derniers chapitres en ce moment. Il est toujours président et nous avons encore besoin de lui pour nous faire franchir la ligne d’arrivée ici.

Alex Isenstadt et James Arkin ont contribué à ce rapport.