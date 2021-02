Personne au gouvernement n’a envie de repousser Holohan

La décision de ne recommander qu’un certain type de vaccin Covid-19 pour les personnes de plus de 70 ans a jeté en l’air le plan d’inoculation soigneusement calibré de l’État et a révélé une fois de plus le rôle dominant du médecin-chef Tony Holohan.

Il y a un peu plus d’une semaine, le 29 janvier, la Commission européenne a accordé une autorisation de mise sur le marché conditionnelle pour l’utilisation du vaccin AstraZeneca pour les plus de 18 ans, sur la base d’une recommandation de l’Agence européenne des médicaments (EMA).

Les experts scientifiques de l’EMA ont déclaré que le vaccin pourrait être utilisé chez les adultes plus âgés, bien que la plupart des participants aux études d’AstraZeneca aient entre 18 et 55 ans. On pouvait s’attendre à une protection, pensaient-ils, «étant donné qu’une réponse immunitaire avait été observée dans ce groupe d’âge et basée sur l’expérience avec d’autres vaccins ».

Le même jour, le Dr Holohan a demandé au Comité consultatif national de l’immunisation (CANI) d’examiner les conseils européens et de traiter spécifiquement la question de l’utilisation du vaccin chez les personnes âgées.

Le groupe a immédiatement tenu une discussion de grande ampleur. Au cours de leurs délibérations, ils se sont penchés sur les risques de maladie et les avantages procurés par les vaccins. Ils ont discuté de l’innocuité et de l’efficacité des vaccins, des données sur les vaccins spécifiques à l’âge et de la durée probable entre l’injection et la protection contre Covid-19.

L’équipe du CANI a également parlé de l’impact potentiel sur la confiance et la confiance dans le programme de vaccination, ce qui a occupé les esprits dans les bâtiments gouvernementaux depuis le lancement de la campagne nationale.

Sans perdre de temps dans leurs délibérations, le CANI a fourni lundi ses conseils au Dr Holohan. Le lendemain, le médecin-chef a envoyé ce document au ministre de la Santé Stephen Donnelly avec ses propres recommandations.

Des sources politiques ont admis que ce que le CANI recommandait était différent de ce que le Dr Holohan recommanderait lui-même.

Le groupe consultatif a déclaré que «tout vaccin Covid-19 actuellement autorisé peut être administré aux adultes de tous âges, y compris ceux âgés de 70 ans et plus». Surtout, ils ont déclaré que la vaccination des personnes âgées de 70 ans et plus «ne devrait pas être retardée».

«Dans la mesure du possible et en temps opportun, les personnes âgées de 70 ans et plus devraient recevoir un vaccin à ARNm.» Pfizer / BioNTech et Moderna sont des vaccins à ARNm.

Cela contraste avec l’avis du Dr Holohan selon lequel «en raison de l’efficacité supérieure démontrée par les vaccins à ARNm, y compris chez les personnes âgées (bien que les données soient limitées) et en reconnaissance de leur vulnérabilité particulière en termes de risque accru de décès et de contrat SRAS-CoV-2, il est recommandé que les vaccins ARNm soient administrés à toutes les personnes de plus de 70 ans afin de fournir le plus haut niveau de protection disponible à cette population ».

Il y avait un autre élément dans ses recommandations qui se révélerait important. Il a déclaré au ministre que «le HSE devrait garantir que l’approvisionnement en vaccins sera suffisant pour faire progresser cet objectif important en temps opportun».

Pour certains membres du ministère de la Santé, le plan semblait assez simple pour mercredi: le ministre et le Dr Holohan approuveraient les recommandations du CANI.

Mais ce soir-là, la sonnette d’alarme retentit dans le département du Taoiseach. Un certain nombre de sources qui se sont entretenues avec The europe-infos.fr ont déclaré que les problèmes étaient les suivants: il y avait «plus de questions que de réponses», il n’y avait pas assez de détails sur ce que serait la réponse HSE, et il y avait cette question de savoir comment le Dr Holohan «allait» plus loin »que le groupe consultatif.

L’idée de retarder les vaccinations pour les plus de 70 ans à un moment où le CANI a déclaré que cela ne devrait pas se produire a également dérangé.

Refonte du programme

Compte tenu de l’importance de maintenir la confiance dans le programme de vaccination, les responsables du département de Taoiseach pensaient qu’il n’y avait guère ou pas d’autre choix que de refondre le programme de vaccination afin que seuls les vaccins Pfizer et Moderna, connus sous le nom de vaccins à ARNm, soient administrés aux plus de 70 ans. .

Les proches de M. Donnelly disent qu’il était en étroite collaboration avec le médecin-chef sur la question. Ceux qui aidaient à coordonner la réponse à la pandémie à 500 mètres de là, dans la rue Merrion, étaient conscients qu’il s’agissait d’un obstacle considérable sur la route et entraînerait beaucoup de difficultés, à la fois au sein du HSE et du groupe de travail de haut niveau sur les vaccins.

Malgré cela, il n’y a pas eu d’interrogatoire public du médecin-chef malgré les ramifications. Il y avait plutôt un sentiment répandu qu’après les événements de Noël, quasiment personne au gouvernement n’avait le goût de se défendre contre le Dr Holohan.