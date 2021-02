Les chefs de la défense de l’OTAN discuteront de rester un peu plus longtemps en Afghanistan

Les ministres de la Défense de l’OTAN envisageront jeudi de mettre de côté la date limite du 1er mai pour que les troupes internationales quittent l’Afghanistan, a déclaré le secrétaire général de l’alliance, Jens Stoltenberg.

La date de retrait a été fixée l’année dernière dans un accord de paix entre les talibans et l’administration de l’ancien président américain Donald Trump. Les critiques ont averti qu’un retrait aussi rapide pourrait alimenter davantage la violence dans ce pays ravagé par le conflit.

« Bien qu’aucun allié ne souhaite rester en Afghanistan plus longtemps que nécessaire, nous ne partirons pas avant que le moment ne soit venu », a déclaré M. Stoltenberg lors d’une conférence de presse lundi. «Les ministres continueront donc d’évaluer la situation sur le terrain et de suivre les développements de très près.»

Stoltenberg a refusé à plusieurs reprises de spéculer sur ce que les ministres décideraient, mais au début du mois, un groupe d’étude nommé par le Congrès américain a publié un rapport appelant à «un effort diplomatique immédiat pour prolonger la date de retrait actuelle de mai 2021».

«Il doit y avoir une révision significative de la politique américaine», a écrit le groupe d’étude bipartisan. «La révision la plus importante consiste à garantir que le retrait complet des troupes américaines ne repose pas sur un calendrier inflexible mais sur le respect par toutes les parties de leurs engagements, y compris les talibans qui tiennent leurs promesses de contenir les groupes terroristes et de réduire la violence contre le peuple afghan, et faire des compromis pour parvenir à un règlement politique. »

Le non-respect de la date limite peut exaspérer les talibans, mais les conséquences à long terme sont incertaines.

Ces dernières semaines, les dirigeants talibans ont appelé l’administration Biden à honorer les termes de l’accord de paix, mais Stoltenberg a déclaré lundi que les niveaux de violence en Afghanistan, y compris les attaques des talibans contre des civils, étaient potentiellement encore trop élevés pour justifier le retrait complet de forces alliées.

«Nous devons trouver le bon équilibre entre nous assurer de ne pas rester plus longtemps que nécessaire mais en même temps de ne pas partir trop tôt», a déclaré Stoltenberg. «Parce que nous ne devrions pas nous retrouver dans une situation où l’Afghanistan redevient une plate-forme, un havre de paix pour les terroristes internationaux, ce qui est en fait la raison pour laquelle nous sommes allés là-bas.»

Les troupes américaines constituent désormais une minorité des quelque 10 000 forces alliées toujours en Afghanistan. Stoltenberg avait précédemment suggéré que les alliés européens auraient un mot à dire dans le retrait. Mais après l’inauguration de Biden, il semble que Washington reste le principal décideur.

Les troupes de l’OTAN sont en Afghanistan depuis près de 20 ans, après avoir été initialement entrées dans le cadre d’une mission de combat en réponse aux attaques terroristes du 11 septembre 2001 contre les États-Unis.

«L’OTAN a considérablement ajusté notre présence dans le cadre du processus de paix», a déclaré lundi Stoltenberg. «Cependant, les pourparlers de paix restent fragiles et le niveau de violence demeure inacceptable, y compris les attaques des talibans contre les civils. Les talibans doivent réduire la violence, négocier de bonne foi et respecter leur engagement de cesser de coopérer avec les groupes terroristes internationaux.

En novembre, Stoltenberg avait mis en garde Trump contre le retrait trop rapide des troupes américaines.

La discussion des ministres de la Défense sur l’Afghanistan devrait avoir lieu jeudi, ainsi que la décision attendue d’étendre la mission de formation et de soutien de l’OTAN en Irak, où l’alliance a œuvré pour contrer le soi-disant État islamique.

Mercredi, premier jour de leur sommet par vidéoconférence, les ministres de la Défense parleront d’un éventail d’autres questions, notamment les projets de réunion des dirigeants à Bruxelles plus tard cette année et les propositions préliminaires de Stoltenberg en réponse à un rapport sur «OTAN 2030». Ce rapport a été préparé par un groupe de réflexion réuni après que le président français Emmanuel Macron se soit plaint fin 2019 que l’OTAN subissait une «mort cérébrale».

Stoltenberg a déclaré qu’il proposerait que les alliés augmentent les dépenses consacrées à leurs «principales activités de dissuasion et de défense».

«Cela soutiendrait les déploiements alliés dans nos groupements tactiques dans la partie orientale de notre alliance, la police aérienne, les déploiements et les exercices maritimes», a-t-il déclaré. «Dépenser davantage ensemble démontrerait la force de notre engagement envers l’article 5, notre promesse de nous défendre mutuellement.»

Il a également déclaré qu’il ferait pression pour une intensification des consultations politiques entre les alliés, notamment sur les questions économiques ayant des implications pour la sécurité. La principale plainte de Macron concernant la «mort cérébrale» semblait être que certains alliés, notamment la Turquie, semblaient déphasés dans les relations avec la Russie et dans l’approche des conflits tels que les guerres civiles en Syrie et en Libye.

Stoltenberg a ajouté que l’alliance devrait prendre en compte les implications sécuritaires du changement climatique et faire sa part pour protéger la planète. «Je proposerai donc que l’OTAN établisse la norme d’or pour la réduction des émissions du secteur militaire et contribue à l’objectif d’émissions de carbone nettes nulles et mène une évaluation annuelle de l’impact du changement climatique sur nos troupes et nos déploiements», a-t-il déclaré.

Le secrétaire général a déclaré que la pression continuerait pour que les alliés dépensent 2% de leur PIB pour la défense – un sujet favori de Trump – mais dans l’ensemble, il n’avait rien à dire sur l’ancien président et a plutôt loué l’engagement du président Joe Biden envers l’OTAN.

«Notre sommet de la fin de l’année sera une occasion unique d’ouvrir un nouveau chapitre pour les relations transatlantiques», a déclaré Stoltenberg.