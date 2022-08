Éclairages commerciaux : Systèmes d’éclairage LED pour parkings publics et privés

Les parkings sont des lieux étendus qui nécessitent un éclairage détaillé.

L’éclairage aide à mettre en évidence l’espace de stationnement de sorte que les gens sont en mesure de voir le lieu sans faire d’effort supplémentaire.

Les lampadaires à LED, les projecteurs à LED, les packs muraux à LED, etc. sont quelques lumières proéminentes qui sont utilisées dans les espaces de stationnement.

LES MEILLEURS ÉCLAIRAGES COMMERCIAUX À LED POUR PARCS DE STATIONNEMENT

De plus, les lampadaires à LED sont considérés comme des luminaires de sécurité, car leur capacité d’illumination élevée aide à réduire les risques d’accidents en rendant les lieux bien visibles.

En outre, nous sommes sur le point de discuter de certains des meilleurs dispositifs d’éclairage de parking à LED qui aident à améliorer la visibilité des locaux. Les caractéristiques efficaces de ces lumières font qu’elles méritent d’être considérées comme des lumières de sécurité à LED. Donc, jetons un coup d’œil pour que vous puissiez avoir une idée claire de ce qu’il faut rechercher lors de la recherche des luminaires LED appropriés pour les parcs de stationnement.

Lampadaire LED 300 watts avec cellule photoélectrique 5700K

Le lampadaire à LED de 300 watts avec option de montage universel est idéal pour de larges applications extérieures. En fait, vous pouvez envisager d’utiliser ce luminaire à des fins commerciales, car il s’agit d’un luminaire d’éclairage extérieur approprié pour les zones commerciales. La lumière disperse l’illumination avec un angle de faisceau de 15×85 degrés. De plus, la température de couleur de 5700K permet d’éclairer suffisamment les locaux avec une lumière blanche froide.

De plus, vous pouvez envisager de placer ce lampadaire à LED dans les parkings, les jardins, les rues et autres lieux commerciaux extérieurs. En outre, le luminaire LED pour parc de stationnement compatible avec les cellules photoélectriques s’allume et s’éteint automatiquement en détectant le phénomène naturel du crépuscule. De plus, vous pouvez utiliser sa fonction de gradation pour régler la luminosité de la lumière. De plus, le luminaire est doté d’un indice IP65 qui ne compromet pas ses performances en cas d’interférence avec la poussière et l’eau.

Caractéristiques :

Lampadaire LED 300 Watt couleur bronze

Montage universel

Fonctionne avec une cellule photoélectrique

1-10V dimmable

Angle d’éclairage de 150×85 degrés

Température de couleur 5700K

Classé IP-65 – 100% étanche

approuvé cULus, DLC

Durée de vie de 50 000 heures

Pack d’éclairage mural à LED avec cellule photoélectrique crépusculaire 80W

Garantissez un espace de stationnement bien éclairé avec le bloc d’éclairage mural à LED de 80 watts. Le parking est un endroit assez vaste qui nécessite une dispersion constante de la lumière de tous les côtés. Par conséquent, une applique murale à LED disperse de manière exquise une lumière brillante et efficace sur les lieux pour garantir un environnement sûr et entièrement visible. La lampe est dotée d’un indice IP65 qui garantit une performance sans effort de la lampe dans des conditions extrêmement poussiéreuses et humides.

En outre, l’applique murale à LED disperse un éclairage avec une température de couleur de 5700K qui illumine les locaux du parking avec une lumière blanche froide. En outre, le luminaire est doté d’une cellule photoélectrique de crépuscule à aube qui allume automatiquement la lumière dans l’obscurité et l’éteint lorsque le soleil se lève. Du point de vue des économies d’énergie, l’applique murale à LED est assez efficace puisqu’elle est équivalente à un appareil d’éclairage conventionnel de 280 watts.

Caractéristiques :

Bloc d’éclairage mural à DEL de 80 watts

Fonctionne avec une cellule photoélectrique du crépuscule à l’aube

Angle d’éclairage de 110 degrés

Température de couleur 5700K

Classe IP-65 – 100% étanche

Homologué UL, DLC premium

Durée de vie de 50 000 heures

Pack d’éclairage mural à LED avec capteur de crépuscule 120W

Une applique murale à LED de 120 watts est idéale pour les parkings extérieurs car son éclairage est apte à éclairer l’espace avec une visibilité suffisante. La lumière peut disperser l’éclairage avec un angle de faisceau large de 110 degrés. De plus, sa température de couleur de 5700K la rend idéale pour les grands espaces extérieurs car elle disperse une lumière blanche et froide. En outre, les performances de la lampe ne seront pas compromises dans un environnement humide car elle est conforme à la norme IP65.

De plus, la lampe est dotée d’une fonction de crépuscule à l’aube qui est idéale du point de vue des économies d’énergie car elle éteint automatiquement la lumière à l’aube. Elle permet donc de réduire les factures de consommation d’énergie. Simultanément, l’équivalence en watts d’une lampe conventionnelle de 420 watts rend ce luminaire encore plus préférable.

Caractéristiques :

Bloc d’éclairage mural à LED de 120 watts

Capteur à cellule photoélectrique de type crépuscule à aube

Angle d’éclairage de 110 degrés

Température de couleur 5700K

Classe IP-65 – 100% étanche

Homologué UL, DLC premium

Durée de vie de 50 000 heures

Luminaire à LED 150W, 15600LM, 5700K

L’éclairage d’auvent à DEL de 150 watts est le luminaire parfait qui répond aux besoins sans compromettre l’apparence. Ce luminaire est idéal pour les parkings intérieurs, les abris pour voitures, les stations-service, les passages souterrains, les entrepôts, etc. Le parking intérieur est en effet un endroit important qui nécessite un éclairage qui ne domine pas la visibilité et ne laisse aucun angle mort. Par conséquent, vous pouvez certainement opter pour cet éclairage d’auvent à LED pour assurer la sécurité et le bon fonctionnement du parking intérieur.

En outre, la lumière est livrée avec un angle de faisceau de 110 degrés, dispersant l’éclairage dans une plus large mesure. En outre, le luminaire est 100 % étanche à l’humidité grâce à sa classification IP-65 qui empêche le luminaire de vaciller ou de s’éteindre dans un environnement poussiéreux et humide. Par conséquent, la lumière est apte à améliorer la visibilité dans une zone sombre car elle possède une température de couleur de 5700K, ce qui est idéal pour disperser une lumière blanche froide.

Caractéristiques :