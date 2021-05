L’interdiction Trump de Facebook ouvre de nouveaux problèmes au géant de la technologie

Tout ce que Facebook voulait, c’était quelqu’un d’autre pour résoudre son problème de Donald Trump. Ce qu’il a eu était un mal de tête encore plus grand.

Mercredi, le soi-disant Oversight Board – un groupe indépendant de juristes, d’experts des droits de l’homme et d’anciens politiciens – a soutenu la décision de Facebook de garder l’ancien président américain hors de sa plateforme.

Mais plus important que le titre, c’était les petits caractères: le groupe a donné six mois au plus grand réseau social du monde pour décider si Trump devait être autorisé à revenir sur sa plate-forme mondiale ou banni de celle-ci.

L’organisme, qui a le dernier mot sur les types de contenu pouvant être publiés sur Facebook, a statué que le géant de la technologie avait eu raison d’interdire Trump après avoir publié des commentaires incendiaires à la suite des émeutes du 6 janvier à Washington. Les commentaires de l’ancien président américain, ont déterminé les experts, avaient loué ou soutenu les personnes impliquées dans la violence, enfreignant les normes communautaires de l’entreprise.

Mais, a ajouté le groupe, Facebook avait également échoué lors de la suppression du compte de Trump parce que ses règles ne décrivaient pas comment, pourquoi ou quand les utilisateurs pourraient faire face à des interdictions à vie. La société avait imposé une «peine indéterminée et sans norme de suspension indéfinie», ont conclu les experts.

Pour résoudre ce problème, le Conseil de surveillance a exhorté l’entreprise – et l’entreprise seule – à décider de ce qui devrait se passer ensuite, repoussant une décision finale sur Facebook sur ce qu’il faut faire de Trump et de son compte de médias sociaux très médiatisé. Il a clairement indiqué que l’entreprise, et non elle-même, devrait avoir le dernier mot, bien que Facebook ne doive pas nécessairement suivre bon nombre des recommandations du groupe.

« Facebook doit revoir la suspension et choisir une sanction qui est en fait contenue dans ses propres règles », a déclaré mercredi aux journalistes Helle Thorning-Schmidt, ancien Premier ministre danois et coprésident du Conseil de surveillance. « On ne peut pas laisser à Facebook le soin de choisir ses propres sanctions pour les utilisateurs. Ils doivent suivre leurs propres règles. »

Retour à vous

La décision – à la fois en confirmant l’interdiction de Facebook sur le compte de Trump et en exhortant le géant des médias sociaux à être l’arbitre final du droit d’un leader politique à être sur la plate-forme mondiale – représente un moment décisif pour la façon dont le contenu en ligne, en particulier de la part de dirigeants nationaux de haut niveau, peuvent être traités en ligne. Twitter a banni définitivement Trump de sa plate-forme, tandis que YouTube de Google a déclaré qu’il pouvait revenir une fois que la menace de violence aura disparu.

D’autres dirigeants mondiaux, y compris le Brésilien Jair Bolsonaro, ont également fait des déclarations controversées sur les médias sociaux, conduisant souvent à la suppression de leurs publications ou à leur signalement comme potentiellement nuisibles. Les décideurs politiques mondiaux ont dénoncé la capacité d’une entreprise privée – qui est devenue une entité politique majeure, souvent sans son choix – de prendre de telles décisions alors que l’Union européenne, les États-Unis et ailleurs ont demandé une refonte législative majeure de la façon dont le contenu en ligne est policé.

Dans sa décision de mercredi, le Conseil de surveillance a statué que ces personnalités politiques ne méritaient pas une plus grande marge de manœuvre sur ce qu’elles pouvaient écrire en ligne par rapport aux utilisateurs réguliers des médias sociaux.

Il a appelé Facebook à prendre des mesures plus rapides et plus rigoureuses lors de l’examen d’un contenu aussi prestigieux au cas où il aurait enfreint les règles de l’entreprise. Cela impliquait d’être plus transparent sur la façon dont il prenait des décisions d’interdire les utilisateurs et le contenu, ainsi que d’être plus ouvert sur les sanctions en place lorsque les gens bafouaient les règles de l’entreprise.

«Les dirigeants politiques n’ont pas un plus grand droit à la liberté d’expression que les autres», a déclaré Thorning-Schmidt.

Selon les règles du Conseil de surveillance, ses décisions sur un contenu spécifique – comme le maintien de l’interdiction de Facebook sur le compte de Trump – sont contraignantes, bien que ses recommandations sur la façon dont le géant des réseaux sociaux devrait réviser d’autres parties de ses politiques de contenu ne sont que consultatives. Jusqu’à présent, le groupe a annulé la majorité des affaires contre les décisions de contenu initiales de Facebook, y compris celles impliquant des personnalités comme le Premier ministre indien Narendra Modi, tandis que la société a régulièrement accepté de mettre en œuvre les propositions volontaires plus larges de l’organisme.

« Nous allons maintenant examiner la décision du conseil d’administration et déterminer une action claire et proportionnée », a déclaré Nick Clegg, vice-président des affaires mondiales et des communications de Facebook, dans un communiqué. « En attendant, les comptes de M. Trump restent suspendus. »

Plus à venir

Pourtant, le vrai casse-tête pour Facebook ne fait que commencer.

Dans le cadre des recommandations du Conseil de surveillance, le groupe a déclaré que la société avait évité ses propres responsabilités en matière de détermination du moment où une personne devrait être bannie de la plate-forme, et qu’elle disposait désormais de six mois pour déterminer la meilleure façon de contrôler les utilisateurs lorsqu’ils publiaient du contenu potentiellement a enfreint les propres règles de l’entreprise de technologie.

Outre la décision Trump, le conseil a recommandé que Facebook entreprenne un examen séparé de son rôle dans la diffusion de mensonges autour de la fraude électorale liée à l’élection présidentielle américaine de l’année dernière. Dans le cadre de son enquête sur l’affaire Trump, le Conseil de surveillance avait posé à la société plusieurs questions liées à la manière dont elle avait promu les postes de l’ancien président américain dans les flux de personnes, bien que la société ait refusé de répondre.

Les experts ont souligné que les interdictions à vie n’étaient pas actuellement inscrites dans les propres politiques de Facebook. Si l’entreprise voulait que les gens se conforment à de telles normes, ont-ils ajouté, la plate-forme de médias sociaux doit également respecter les mêmes règles.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était probable que Facebook renvoie à nouveau le cas de Trump au Conseil de surveillance à la fin de cette fenêtre de six mois, Michael McConnell, professeur à la faculté de droit de Stanford et coprésident du groupe, a déclaré que c’était une possibilité.

« Quand Facebook sait que quelqu’un regarde par-dessus son épaule et insiste sur la clarté, la transparence, la cohérence et l’équité, je pense qu’il est beaucoup plus probable que nous assistons à une réforme interne », a-t-il ajouté.

Les répercussions de la décision de mercredi se feront sentir bien au-delà de Trump ou de Facebook.

Au cours des 18 prochains mois, les électeurs en Allemagne, aux États-Unis et en Inde se rendront aux urnes pour des élections parlementaires et régionales, les politiciens locaux s’appuyant sur Facebook pour courtiser leurs partisans, d’autant plus que la pandémie de COVID-19 a déplacé de nombreuses élections en ligne.

Le Conseil de surveillance a appelé Facebook à définir des règles claires sur la façon dont les personnes de haut niveau peuvent utiliser sa plate-forme mondiale, et quelles sont les limites claires – et les sanctions potentielles – lorsque les politiciens disent des choses nuisibles à leurs millions de followers.

Ce n’est pas ce que Facebook avait voulu lorsqu’il a renvoyé l’affaire Trump au groupe extérieur plus tôt cette année. Mais maintenant, le temps presse pour le géant de la technologie de trouver des solutions.

Cet article fait partie de POLITICOCouverture de la police premium Tech: Pro Technology. Notre journalisme spécialisé et notre suite d’outils de renseignement politique vous permettent de rechercher, suivre et comprendre en toute transparence les développements et les parties prenantes qui façonnent la politique technologique de l’UE et conduisent les décisions ayant un impact sur votre secteur. E-mail [email protected] avec le code «TECH» pour un essai gratuit.