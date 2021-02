Coronavirus: 1006 nouveaux cas et 54 décès supplémentaires signalés dans l’État

Il y a eu 54 autres décès liés à Covid-19 signalés par l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet), avec des décès parmi des personnes âgées de 48 à 104 ans.

Cela porte à 3 794 le nombre total de décès de personnes atteintes du virus au cours de la pandémie de 11 mois.

Parmi les nouveaux décès dus à la maladie, 45 sont survenus en février, cinq en janvier et quatre font toujours l’objet d’une enquête. L’âge médian des personnes décédées était de 86 ans.

Un autre 1006 cas confirmés de la maladie ont été notifiés au Nphet, apportent

portant à 205 939 le nombre total connu de cas de maladie à coronavirus dans l’État.

Le taux d’incidence national de la maladie au cours des 14 derniers jours est de 312 cas pour 100 000 avec Monaghan, le comté le plus infecté, rapportant le double de ce niveau, à 624 cas pour 100 000.

Les comtés avec le deuxième taux d’incidence le plus élevé du virus sont Waterford avec 435 cas pour 100 000 habitants, Carlow avec 407,5, Wexford avec 406,8 et Dublin avec 402,6 cas pour 100 000 habitants.

Roscommon a le taux d’incidence le plus bas avec 131,7 cas pour 100 000 au cours des 14 derniers jours.

Parmi les 1 006 nouveaux cas de la maladie, 65% avaient moins de 45 ans et l’âge médian est de 35 ans. Quelque 516 personnes se trouvaient à Dublin, 63 à Cork et 46 à Galway.

Les derniers chiffres de vaccination montrent que 1 000 personnes supplémentaires ont reçu la première dose du vaccin Covid-19 dimanche et 2 489 personnes supplémentaires ont reçu leur deuxième dose ce jour-là.

Au total, 240 487 doses du vaccin avaient été administrées dimanche, dont 152 654 personnes ayant reçu leur première dose. Parmi ceux-ci, 86 833 personnes avaient reçu leur deuxième dose.

Il y avait 1032 personnes à l’hôpital avec Covid-19 mercredi matin – contre 1104 la veille – et 173 personnes dans les unités de soins intensifs, soit cinq personnes de moins qu’un jour plus tôt.

Il y a eu 40 autres personnes admises à l’hôpital et 91 personnes ont obtenu leur congé au cours des 24 heures précédentes.

Réouverture

Le Taoiseach Micheál Martin a confirmé plus tôt qu’il n’y aura pas de réouverture significative de l’économie après le 5 mars.

M. Martin a déclaré mercredi au Dáil qu’il y avait encore un peu plus de 1000 personnes à l’hôpital avec Covid-19. «Les chiffres sont encore 25 pour cent plus élevés que le sommet d’avril», l’an dernier.

Ils devaient «ramener les chiffres à des niveaux très bas et les y maintenir. Et cela éclairera notre approche de la période post 5 mars et il n’y aura pas de réouverture significative de nombreux secteurs de notre économie.

Les restrictions actuelles sont en place jusqu’à cette date, lorsque le gouvernement annoncera tout changement. Le 5 mars a été fixé comme date à laquelle certaines restrictions de Covid-19 peuvent être levées si le nombre d’infections continue de baisser. La possibilité a été évoquée – y compris par le Tánaiste Leo Varadkar – que les gens puissent être autorisés à rencontrer des amis ou de la famille à l’extérieur et que le travail sur les chantiers de construction puisse reprendre. Mais l’éducation et le retour à l’école sont la priorité.

M. Martin a déclaré que le Cabinet discuterait de l’augmentation de l’amende pour les voyages non essentiels à l’étranger de 500 € à 2000 €.

S’exprimant au Dáil, il a déclaré qu ‘«il y a un sentiment que 500 € ne sont pas un facteur de dissuasion suffisant pour voyager à l’étranger – le gouvernement envisage de porter ce montant à 2 000 € pour avoir un effet dissuasif significatif».

Une législation sera introduite la semaine prochaine sur la mise en quarantaine obligatoire.

Suivi des contacts

Pendant ce temps, les changements aux tests de contact rapproché signifient que les personnes qui ont été en contact avec des cas de Covid-19 peuvent voir leur période de restriction de 14 jours raccourcie si elles ne présentent pas de symptômes.

Mercredi, le HSE a réintroduit deux tests sur les contacts étroits de cas positifs – le jour zéro et le jour 10 depuis leur dernière exposition au cas – permettant aux contacts étroits de mettre fin à leurs mouvements restreints s’ils reçoivent un résultat «non détecté» du jour. 10 test et sont asymptomatiques.

Auparavant, depuis la reprise du test des contacts étroits le 29 janvier, les contacts étroits n’étaient testés qu’une seule fois, le cinquième jour, mais ils étaient toujours tenus de continuer à restreindre leurs mouvements pendant 14 jours, que le test du cinquième jour produise ou non un « non détecté » résultat.

Le HSE a introduit les modifications des tests mercredi après que la recommandation ait été faite par le médecin-chef de l’État, le Dr Tony Holohan, dans la dernière lettre adressée au ministre de la Santé Stephen Donnelly, datée du 4 février et qui vient d’être publiée par le ministère de la Santé.

«Cela pourrait raccourcir la période de restrictions», a déclaré Niamh O’Beirne, responsable national du HSE pour les tests et le traçage.

Elle a dit que si un contact étroit subit le test le matin du jour 10, il sera libéré de ses mouvements restreints si le deuxième test s’avère négatif et qu’il ne présente aucun symptôme.

Le Dr Holohan a recommandé les changements après que le régulateur des services de santé de l’État, l’Autorité de l’information et de la qualité sanitaires, ait mis à jour son analyse sur l’impact des différents tests.