Bruxelles donne une injection à sa stratégie vaccinale

La Commission européenne a décidé mercredi de donner un coup de pouce à sa stratégie de vaccination à évolution lente.

Battue après des semaines de critiques sur les retards de production et d’autres faux pas, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a présenté ses promesses de vaccins à long terme. Elle a promis d’accélérer l’approbation des vaccins pour lutter contre les nouvelles variantes de coronavirus et d’étendre le séquençage génomique de ces variantes. Elle s’est engagée à examiner un processus d’autorisation d’urgence à l’échelle de l’UE pour approuver plus rapidement d’autres vaccins. Elle a parlé d’un nouveau «réseau d’essais cliniques» et a déclaré que l’UE achèterait globalement plus de vaccins dans le cadre du programme d’approvisionnement conjoint du bloc.

Mais ce que von der Leyen ne pouvait pas – et ne faisait pas – promettre, c’était de rendre immédiatement plus de vaccins disponibles pour les citoyens qu’elle a admis à juste titre frustrés que d’autres pays comme le Royaume-Uni et Israël aient pris les devants.

«Je comprends tout à fait que les gens sont impatients de faire démarrer ce projet», a déclaré von der Leyen aux journalistes lors d’une conférence de presse de plus d’une heure. «C’est vraiment frustrant de devoir attendre.»

Néanmoins, von der Leyen a réitéré sa défense du programme de vaccination de la Commission et surtout son succès à maintenir la coopération des 27 pays de l’UE. «Tout bien considéré, nous sommes fiers du fait que nous sommes restés unis, et nous allons continuer à rester ensemble.»

La conférence de presse de mercredi – techniquement une lecture de la réunion hebdomadaire du collège des commissaires – a marqué une rare visite de von der Leyen dans la salle de presse de la Commission, où des briefings quotidiens sont organisés par vidéoconférence depuis près d’un an maintenant en raison de la pandémie. . Accompagnée de deux de ses principaux lieutenants – la commissaire à la santé Stella Kyriakides et le commissaire au marché intérieur Thierry Breton – von der Leyen a répondu pendant plus d’une heure à des questions, principalement sur le programme de vaccination de l’UE, mais aussi sur les efforts visant à fournir des vaccins aux pays en développement et des questions connexes comme le contrôle aux frontières.

L’apparition de Von der Leyen sur le podium était un effort indéniable pour dépeindre la Commission comme étant pleinement maître de la réponse à la pandémie, et le président en particulier comme assumant un rôle de leadership proactif et pratique – un message destiné non seulement aux citoyens, mais aussi aux les dirigeants nationaux de l’UE qui se réuniront par vidéoconférence la semaine prochaine pour discuter de la crise sanitaire.

Pour renforcer davantage ce point, Mme von der Leyen a envoyé son chef de cabinet, Bjoern Seibert, pour informer les ambassadeurs de l’UE mercredi alors qu’ils se préparaient à la réunion des dirigeants. C’était au moins la deuxième fois ces dernières semaines que Seibert assistait personnellement à la réunion des ambassadeurs dans l’effort en cours pour rassurer les capitales que l’effort de vaccination est entièrement sous contrôle.

Les diplomates européens ont eu peu de temps avant la réunion pour examiner l’initiative de von der Leyen lancée mercredi – l’Autorité européenne de préparation et de réaction aux urgences sanitaires, ou HERA, Incubator. Au lieu de cela, ils ont principalement concentré leurs discussions sur les craintes que le vaccin Oxford / AstraZeneca ne soit efficace à moins de 60% contre la variante sud-africaine du coronavirus, ainsi que sur les problèmes d’approvisionnement continus du producteur anglo-suédois, selon un diplomate de l’UE. Deux autres diplomates ont déclaré qu’AstraZeneca ne fournirait pas de calendrier de livraison pour le deuxième trimestre de l’année. Les chefs d’État européens devraient discuter de la proposition la semaine prochaine.

Von der Leyen a également profité de la conférence de presse pour soulever des questions pointues sur le vaccin Spoutnik de la Russie, que certains pays de l’UE, dont la République tchèque, la Croatie et la Slovaquie, ont parlé d’utiliser au niveau national. La Hongrie l’a déjà fait.

Von der Leyen a noté, avec une contrariété apparente, qu’elle avait lu des articles de presse suggérant que la Russie cherchait à obtenir l’approbation réglementaire pour son vaccin auprès de l’Agence européenne des médicaments, ce qui, selon le président, n’était pas le cas. Elle a également déclaré que le Kremlin devrait expliquer pourquoi il propose de vendre des doses à l’étranger, mais pas de vacciner rapidement les vrais Russes.

«Dans l’ensemble, je dois dire que nous nous demandons toujours pourquoi la Russie offre théoriquement des millions et des millions de doses sans progresser suffisamment dans la vaccination de sa propre population», a déclaré von der Leyen. «C’est aussi une question à laquelle je pense qu’il faut répondre.»

Sa réprimande offrait un contraste frappant avec le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, qui a récemment été réprimandé pour avoir fait des éloges non sollicités pour le vaccin russe lors d’une récente visite à Moscou.

Plus d’infections, plus de variantes, plus de financement

Alors que les initiatives de l’UE présentées mercredi n’accéléreront pas instantanément le rythme des injections, von der Leyen, Breton et Kyriakides ont clairement montré leur confiance, en publiant à plusieurs reprises des statistiques pertinentes et en décrivant les efforts visant à augmenter la production et à responsabiliser les fabricants.

Von der Leyen, par exemple, a donné un aperçu de la façon dont 33 millions de vaccins ont été livrés jusqu’à présent, notant que 22 millions ont reçu une première dose et 7 millions ont reçu une seconde. «Nous devons, et nous allons, accélérer la vaccination dans les semaines et les mois à venir», a-t-elle déclaré.

Mais elle a également admis qu’il y aura plus de cas dans les semaines et les mois à venir, et une menace continue provenant de nouvelles variantes.

«Il y aura plus d’infections, et cela signifiera plus de variantes et ces variantes pourraient être plus résistantes aux vaccins existants», a-t-elle déclaré. «En regardant la situation en évolution, nous savons à quel point le temps et les structures sont essentiels.»

Pourtant, Breton a souligné qu’il y avait des développements positifs, soulignant qu’AstraZeneca avait été en mesure de produire 50 pour cent de plus de vaccins à partir de ses sites de production.

« Bien sûr, vous pouvez compter sur moi », a-t-il déclaré. « Je suis derrière eux au quotidien pour m’assurer qu’ils livrent. La bonne nouvelle est que je vois beaucoup de progrès. «

Dans une communication publiée sur ses initiatives, la Commission a écrit qu’elle mobiliserait «tout le financement nécessaire» pour acheter plus de vaccins, mais von der Leyen a esquivé la question de savoir combien d’argent supplémentaire serait nécessaire et d’où il proviendrait.

« Pour les entreprises, il est plus important que nous garantissions de prendre une certaine quantité de doses que le paiement initial », a déclaré von der Leyen, soulignant que l’instrument de soutien d’urgence a permis à la Commission de verser un acompte sur les vaccins, tandis que l’UE les pays passent les commandes et paient par dose. «Par rapport aux énormes dommages économiques causés par ce virus, un investissement lourd est toujours justifié.»

Von der Leyen n’a pas précisé comment une autorisation d’urgence à l’échelle de l’UE – l’outil utilisé par le Royaume-Uni en décembre pour approuver le vaccin BioNTech / Pfizer des semaines avant ses voisins européens – fonctionnerait ou dans quelle mesure elle accélérerait les approbations de vaccins. traiter.

Penser à l’avenir

Dans l’ensemble, les plans semblent être un autre élément constitutif de la vision plus large de la Commission visant à créer une Union européenne de la santé, ce qui donnerait à Bruxelles beaucoup plus d’autorité juridique pour répondre aux urgences futures.

Les initiatives incluent la proposition d’incubateur HERA – un partenariat public-privé qui fera tout, de l’évaluation des vaccins à financer, à la normalisation du séquençage génomique dans l’ensemble du bloc, à l’établissement d’un réseau de sites de production. C’est une première étape dans la consolidation des pouvoirs de santé d’urgence à Bruxelles. Une proposition d’agence formelle comme le BARDA américain viendra à la fin de l’année.

L’eurodéputé allemand Tiemo Wölken des socialistes et démocrates s’est dit heureux de voir des plans pour une meilleure coopération, mais a surpris que certaines de ces propositions «ne soient proposées que maintenant». Il a également contesté l’idée de la Commission de créer un mécanisme de licence volontaire qui permettrait aux entreprises de conserver leurs droits de propriété intellectuelle tout en partageant ces informations afin que d’autres producteurs puissent commencer à fabriquer les vaccins.

«Il est naïf de croire que les sociétés pharmaceutiques n’agissent pas en fonction des intérêts commerciaux», a écrit Wölken dans un communiqué. «Dans cette situation de crise, cependant, le bien commun doit passer en premier.»

«Il serait utile que cela aide à obtenir plus de vaccins dans un délai plus court», a déclaré un diplomate européen. «Mais cela ne doit pas simplement servir d’exercice pour sauver la face de von der Leyen.»

Jacopo Barigazzi a contribué au reportage.

