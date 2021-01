Chypre prête pour le deuxième verrouillage du coronavirus

Chypre doit revenir en lock-out pour tenter de freiner une augmentation agressive des infections à coronavirus.

Du dimanche au 31 janvier, des entreprises telles que les coiffeurs, les salons de beauté et les grands magasins seront fermées, a déclaré vendredi le ministre de la Santé, Constantinos Ioannou.

Les autorités réintroduisent également un système de messagerie texte qui autorise les gens à quitter leur domicile – ce qui n’est autorisé que pour le travail, les achats de produits essentiels, la visite d’un médecin ou l’exercice, avec seulement deux voyages à l’extérieur par jour autorisés. Le couvre-feu actuel de 21 h à 5 h restera en vigueur.

L’enseignement à distance sera réintroduit dans les écoles, qui n’ont pas rouvert depuis les vacances de Noël et du Nouvel An. Les jardins d’enfants resteront ouverts.

Les autorités chypriotes ont enregistré 26208 cas de coronavirus depuis début mars et 140 décès. Il y a eu un pic d’infections au cours du mois dernier, avec des cas dépassant régulièrement 300 par jour dans le pays d’environ 1,2 million d’habitants.

La nouvelle variante plus contagieuse du virus a été détectée chez un certain nombre de voyageurs britanniques entre le 6 et le 20 décembre, selon le ministère de la Santé.

Chypre a commencé son programme de vaccination le 27 décembre, en commençant par les personnes âgées. Le président Nicos Anastasiades a déclaré dans une interview aux médias locaux que les autorités avaient demandé des vaccins supplémentaires à son voisin et proche allié d’Israël.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que la demande serait examinée en consultation avec des experts, selon Anastasiades.

La Grèce voisine a également annoncé une prolongation de ses mesures de verrouillage strictes pour au moins jusqu’au 18 janvier, bien que les jardins d’enfants et les écoles primaires rouvriront lundi.

La Grèce est entrée dans un deuxième verrouillage national au début de novembre, la plupart des entreprises, écoles et églises étant restées fermées et les gens étant uniquement autorisés à quitter leur domicile pour travailler, faire du shopping, consulter un médecin ou faire de l’exercice.

Certaines des mesures ont été assouplies pendant les vacances pour être rétablies le week-end dernier. Les autorités craignent une augmentation du nombre de cas en raison de l’assouplissement des règles à Noël.

Les autorités grecques ont également introduit de nouvelles restrictions pour les voyageurs, qui doivent désormais présenter un test négatif dans les 72 heures suivant leur arrivée, puis s’isoler pendant sept jours.