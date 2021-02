Comment POLITICO Poll of Polls suit les tendances des sondages à travers l’Europe

Appuyez sur play pour écouter cet article

Si une élection générale avait lieu dans votre pays aujourd’hui, comment voteriez-vous?

Chaque semaine, des sociétés de sondage à travers l’Europe posent cette question à un échantillon de leur population nationale pour mesurer le soutien à chacun des partis politiques. Certains appellent les gens sur leur ligne fixe et leur téléphone portable, d’autres mènent des entretiens en face à face ou utilisent des panels en ligne.

Les résultats de ces contacts – en tenant compte de la taille de l’échantillon et des personnes qui ont répondu aux questions – peuvent ensuite être extrapolés pour estimer l’opinion nationale. Mais même si cette pondération est effectuée avec soin et correctement, tout résultat unique peut être trompeur s’il est interprété isolément. La projection à partir d’un échantillon prélevé avec une seule méthode pour estimer les intentions de tout un pays est semée d’embûches. C’est là qu’intervient le sondage de POLITICO.

Pour renforcer la fiabilité statistique, nous visons à regrouper tous les sondages bien menés sur une question spécifique en une seule estimation du sentiment politique national. La combinaison des résultats produit une estimation plus robuste de l’état réel de l’opinion, diluant l’impact des résultats aberrants et montrant les tendances plus clairement.

Vous pouvez voir les résultats pour chaque pays européen ici. Chaque point de données dans chaque graphique représente un résultat d’un sondage, donnant aux lecteurs une idée de la variance qui accompagne les données d’interrogation. Nous avons appliqué l’approche non seulement aux élections générales, mais aussi aux cotes d’approbation des dirigeants et à d’autres sondages menés régulièrement sur les mêmes sujets, par exemple sur la question de l’indépendance de l’Écosse.

Quels sondages incluons-nous?

Les sondages doivent satisfaire à deux exigences majeures pour être inclus. Le premier est la transparence: un sondage doit au minimum inclure des informations sur la façon dont le sondage a été mené; quand le travail de terrain a été fait; qui l’a conduit; qui l’a commandé et payé; et la taille de l’échantillon.

Deuxièmement, plus important encore, tous les sondages doivent être basés sur un échantillon de personnes qui est sous le contrôle de l’entreprise de sondage, ce qui garantit qu’il est aussi représentatif que possible de la population sur laquelle l’entreprise souhaite tirer des conclusions. Cela signifie que les sondages sur les réseaux sociaux ou sur les sites Web sur lesquels vous pouvez cliquer et voter aussi souvent que vous le souhaitez ne sont pas des sondages. Le statisticien Nate Silver a surnommé ces enquêtes en ligne des «cliqueurs» pour les distinguer des sondages pertinents pour l’analyse politique.

Un sondage peut être représentatif si chaque individu de la population a la même chance d’être sondé. C’est le cas en théorie de la numérotation aléatoire – bien que les sociétés de sondage rencontrent des difficultés lorsqu’elles tentent d’atteindre des personnes sans téléphone fixe. Une autre option consiste à pondérer les réponses en fonction des caractéristiques démographiques de l’échantillon et de la population globale.

La taille de l’échantillon à elle seule ne rend pas un sondage plus ou moins représentatif, mais une plus grande taille d’échantillon réduit l’incertitude en fournissant plus d’informations. Une règle de base est qu’un bon sondage doit avoir une taille d’échantillon d’au moins 800 personnes selon l’Association des instituts de recherche de marché et d’opinion d’Autriche. La base de données Poll of Polls comprend des sondages avec des échantillons plus petits que cela, mais ils sont pondérés à la baisse, et il y a relativement peu de sondages avec des échantillons aussi petits.

Tant que les sondages atteignent le seuil minimum de transparence et un historique des sondages publiés, nous incluons presque tous les sondages et laissons notre modèle statistique s’occuper de la pondération sondages avec des échantillons de plus grande taille ou ceux réalisés plus récemment. Les sondages commandés par les partis politiques à des fins internes, qui sont parfois divulgués au public, ne sont pas inclus car ils ne satisfont généralement pas aux exigences de transparence.

Comment combinons-nous les sondages?

À l’aide d’un modèle statistique appelé filtre de Kalman, nous agrégons les sondages en utilisant le résultat de la dernière élection comme point de départ. À partir de là, nous prenons chaque sondage – avec sa taille d’échantillon et sa marge d’erreur – comme une nouvelle information pour tracer une ligne de tendance. Les sondages plus grands avec une marge d’erreur plus petite ont une plus grande influence sur la valeur du sondage des sondages; il en va de même pour les sondages plus récents que ceux qui sont plus anciens.

Le filtrage de Kalman est une technique statistique utilisée pour combiner une série de mesures prises au fil du temps pour affiner une estimation plus précise. Il est souvent comparé à la localisation GPS dans les applications de navigation sur les smartphones: lorsque vous ouvrez l’application, votre position est incertaine, indiquée par un grand cercle autour de votre position présumée, mais à mesure que plus de signaux GPS entrent, la position devient plus fiable et le le point bleu se rapproche de votre emplacement réel.

Le modèle Poll of Polls peut-il corriger les biais de sondage?

Oui, dans une certaine mesure. En regroupant plus de données, la figure Sondage des sondages est moins sujette à une erreur d’échantillonnage aléatoire qu’un sondage individuel. Si la méthodologie d’une société de sondage est sujette à un biais méthodologique systématique, ses résultats seront dilués par d’autres sondages.

Si plusieurs sondages nationaux ont systématiquement sous-estimé ou surestimé le soutien à un parti (comme cela a été le cas lors de certaines élections récentes, comme pour la Ligue lors des élections italiennes de 2018 ou le Parti populaire autrichien lors des élections de 2019), le sondage Les sondages seront également hors faisceau. Mais après avoir suivi et agrégé les sondages pour plus de 30 élections nationales depuis la création de Poll of Polls, nous pouvons être convaincus que la fusion est plus fiable que n’importe quelle série de sondages.

Quelle est sa précision?

Chaque sondage s’accompagne d’une erreur d’échantillonnage, notamment parce que la population entière n’est pas sondée, de sorte que le résultat du sondage ne correspondra jamais exactement au résultat réel. Mais pour goûter une soupe, vous n’avez pas à vider le pot – une cuillerée représentative est plus que suffisante pour évaluer le goût. En fait, l’erreur d’échantillonnage s’avère stable de manière fiable: les études suggèrent que l’erreur de sondage historique moyenne (de combien un sondage individuel manque le résultat électoral réel d’un parti) se situe entre 2 et 2,5 points de pourcentage. Une analyse de plus de 30000 sondages nationaux de 351 élections générales dans 45 pays entre 1942 et 2017 a conclu que cette erreur de sondage était également relativement stable dans le temps. Les sondages ne deviennent donc pas moins précis non plus.

Lors des élections nationales les plus récentes dans l’UE, le sondage POLITICO a montré sa valeur. Alors que le nombre moyen de sondages manqués pour les sondages individuels de notre base de données est d’environ 2,3 points de pourcentage, la différence moyenne entre le résultat des élections d’un parti et notre dernier sondage POLITICO est d’environ 1,8 points de pourcentage.

Et le Parlement européen?

POLITICO est le seul point de vente offrant un suivi des sièges mis à jour quotidiennement qui traduit les tendances des sondages en sièges au Parlement européen – fournissant un baromètre de la météo politique à travers l’Europe.

Les analyses comparant les sondages nationaux aux sondages portant sur l’intention de vote lors d’une élection européenne montrent que dans la plupart des cas, il n’y a pas de différence significative entre les deux (le Royaume-Uni était un cas particulier où les résultats des élections au Parlement européen étaient souvent très différents des tendances nationales des sondages temps). Cela permet d’utiliser des sondages qui interrogent sur les intentions de vote nationales pour estimer le soutien aux groupes politiques au Parlement européen.

À l’approche des élections européennes, lorsque les sociétés de sondage commencent à poser des questions sur les intentions de vote de la législature européenne en particulier, nous intégrons ces données dans le modèle de sondage des sondages pour le Parlement européen afin d’améliorer la précision. L’élection du Parlement européen de 2019 a prouvé l’exactitude de notre modèle d’estimation de sièges et jusqu’en 2024, vous pouvez suivre les développements pour les différents groupes au Parlement européen sur le site dédié.

Qui est venu avec Poll of Polls?

Poll of Polls a été fondé en 2017 par Cornelius Hirsch et Peter Reschenhofer. Il a été acquis par POLITICO Europe en 2019 avant les élections au Parlement européen. Des fonctionnalités supplémentaires sont disponibles exclusivement pour les utilisateurs de la plate-forme Pro de POLITICO, un service d’abonnement qui fournit des rapports détaillés, des données et des renseignements exploitables pour les professionnels des politiques. Plus d’informations ici.