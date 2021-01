La Géorgie dans mon esprit: ce que vous devez savoir sur les courses au Sénat américain

Vous pensiez que l’élection américaine était terminée en novembre? Pensez encore.

Tous les regards sont désormais tournés vers l’État du sud de la Géorgie, où l’orientation future du Sénat américain sera décidée cette semaine. C’est également le point central de la campagne de pression continue de Donald Trump pour amener les responsables locaux à annuler les résultats de la course à la présidentielle.

Voici ce que vous devez savoir.

Ce qui est en jeu?

Deux sièges au Sénat de Géorgie, les nominations au Cabinet du président élu Joe Biden et l’agenda législatif, ainsi que la confiance dans le processus électoral américain.

Biden aura du mal à faire toutes ses nominations à la haute direction si les démocrates ne contrôlent pas le Sénat. Ce résultat dépend de leur victoire sur les deux sièges à gagner mardi.

Pendant ce temps, le président Donald Trump a gravement perturbé les courses au Sénat en remettant en question la victoire de Biden en Géorgie à l’élection présidentielle, demandant aux responsables républicains de l’État de «trouver» des voix supplémentaires pour le déclarer vainqueur, et suggérant que la course au second tour du Sénat est conduite illégalement.

Certains républicains craignent que les actions de Trump réduisent le taux de participation à ces courses et détruisent peut-être définitivement la confiance en la démocratie parmi certains de ses partisans.

Ces votes sont inhabituels car la Géorgie mène une élection pour un mandat ordinaire de six ans au Sénat entre le sénateur David Perdue (à droite) et Jon Ossoff (D), et remplit également un siège au Sénat libéré par le sénateur Johnny Isakson (à droite) qui a pris sa retraite pour des raisons de santé à moyen terme. Cette deuxième course est entre le sénateur Kelly Loeffler (R) et Raphael Warnock (D). La Géorgie exige un second tour chaque fois qu’un candidat ne remporte pas 50% des voix lors d’une élection générale, comme cela s’est produit lors de ces deux courses le 3 novembre.

Qui gagne?

C’est un tirage au sort: pratiquement tous les sondages se situent dans la marge d’erreur. Alors qu’Ossoff traînait Perdue par près de 90 000 votes au premier tour de scrutin en novembre, les moyennes des sondages de FiveThirtyEight montrent qu’Ossoff mène désormais de 49,2% à 47,4%. La trajectoire de l’autre race est plus difficile à mesurer car Warnock et Loeffler se sont affrontés dans un peloton de 21 candidats le 3 novembre, aucun candidat ne remportant plus d’un tiers des voix. Dans les sondages, Warnock mène actuellement Loeffler de 49,5% à 47,2%.

Qu’est-ce qui a changé depuis novembre?

L’ingérence de Trump a divisé les républicains locaux. « Le plus grand défi est de s’assurer que les gens viennent voter », a déclaré Loeffler sans détour lors de sa campagne dans la région d’Atlanta lundi.

Les démocrates tentent d’inscrire les électeurs qui ont eu 18 ans depuis le 3 novembre et sont revenus à la campagne en face à face après des mois d’efforts ultra-prudents en ligne et par téléphone. Nsé Ufot, PDG de New Georgia Project, une organisation progressiste d’inscription des électeurs, a déclaré que le groupe avait frappé à 1,2 million de portes en Géorgie depuis les élections de novembre, en plus de passer 5 millions d’appels et de SMS.

Warnock et Ossoff ont fait campagne en équipe. Loeffler et Perdue ont des avantages de la titularisation: comme la reconnaissance de nom et une plate-forme du Sénat.

Combien les parties et les groupes extérieurs investissent-ils?

Des centaines de millions de dollars, des deux côtés. Ossoff est désormais le candidat le mieux financé de l’histoire des élections sénatoriales. Il a levé 106,7 millions de dollars entre le 15 octobre et le 16 décembre. Biden a aidé à lever 18 millions de dollars pour les candidats démocrates.

Quand connaîtrons-nous le résultat?

Cela pourrait prendre 48 heures, plus du temps pour tout recomptage qui pourrait être nécessaire.

On peut s’attendre à ce que les républicains aient la plupart de leurs votes comptés au moment où Bruxelles se réveillera mercredi. En effet, la majorité de leurs électeurs voteront via des machines à voter le 5 janvier, et les petits comtés à tendance républicaine sont généralement en mesure de terminer la plupart de leur dépouillement le soir des élections.

En revanche, la plupart des démocrates ont voté tôt, en personne ou par courrier. Le processus d’ouverture des enveloppes et de vérification de l’identité de ces bulletins de vote par la poste signifie qu’ils prennent plus de temps à compter. Le taux de participation a déjà atteint un nombre record pour un second tour: plus de trois millions de voix ont été exprimées tôt, à peu près le même que lors du premier tour de scrutin le 3 novembre.

Si les démocrates perdent, une grande partie de l’agenda de Biden est soit morte à l’arrivée, soit laissée au repos sur ses capacités de négociation

Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, est un tacticien dur: en 2016, il a refusé pendant 11 mois d’autoriser les auditions du choix du président Barack Obama à la Cour suprême, Merrick Garland. Il n’est pas sur le point de donner à Biden des cadeaux politiques ou politiques s’il contrôle toujours le Sénat. Mais la compétence la plus formidable de Biden, après l’empathie, est la négociation. Il est tellement déterminé à faire des compromis que son habitude de longue date dans les années 1970 et 1980 de travailler avec des sénateurs racistes est revenue pour le mordre à la primaire démocrate.

Quelles seraient les premières pertes de Biden si les républicains contrôlaient le Sénat?

Nouvelle relance budgétaire. Une personne très proche de Biden a déclaré à Ben White de POLITICO: «C’est juste une énorme différence si vous pouvez avoir les deux maisons. Vous verriez juste tellement plus de stimulus, à la fois des contrôles directs et un soulagement plus ciblé. … Et vous auriez beaucoup plus d’efforts pour réformer l’ensemble du système de chômage.

Les centristes sont gagnants, quel que soit le résultat

Si les républicains remportent les deux sièges, ils détiendront 52 des 100 votes du Sénat. Cela signifie que chaque fois que deux ou trois modérés critiques pour Trump – tels que Mitt Romney (Utah), Lisa Murkowski (Alaska) et Susan Collins (Maine) – se regroupent pour bloquer une position républicaine, ils pourront compter sur le vice-président. Kamala Harris fait irruption au Sénat pour les rejoindre, se permettant à eux-mêmes ou aux démocrates de gagner.

Si les républicains et les démocrates remportent chacun un siège, il ne faudra qu’un seul transfuge républicain pour activer le pouvoir de bris d’égalité de Harris.

Même si les démocrates remportent les deux sièges, ils auront besoin que chaque membre de leur caucus soit uni autour d’un projet de loi ou d’une nomination avant que Harris puisse être appelé. Cela donne un pouvoir significatif aux démocrates les plus modérés, en particulier Joe Manchin de Virginie-Occidentale. Même dans le meilleur des cas démocratiques, les rêves des progressistes et des socialistes démocrates ne se réaliseront pas pleinement.

Le combat de l’ombre: Stacy Abrams (D) contre Brian Kemp (R)

Les noms des candidats à la course du gouverneur de Géorgie en 2018 ne figurent pas sur le bulletin de vote mardi, mais leur avenir politique le l’est.

Abrams se prépare pour un match revanche contre Kemp en 2022, après avoir perdu de peu contre lui en 2018. La question clé: quelle est la force de sa coalition grandissante, qui a réussi des pertes étroites répétées dans la période précédant la victoire mince de Biden en Géorgie en Novembre. Abrams était également un candidat de rêve au Sénat aux yeux de nombreux démocrates, donc si Ossoff ou Warnock perdent, attendez-vous à ce qu’une certaine frustration soit diffusée sur Abrams pour ne pas se présenter. Kemp a rejeté les attaques de Trump contre lui comme des distractions, mais si Loeffler et / ou Perdue perdent, Kemp sera toujours blâmé pour avoir supervisé la Géorgie devenant bleue.

Arguments de clôture

Biden a déclaré lors d’un rassemblement à Atlanta lundi soir qu’Ossoff et Warnock étaient «talentueux, fondés sur des principes et qualifiés. Honorable et décent. »

Il a dit aux Géorgiens «le pouvoir est littéralement entre vos mains. Un État peut tracer la voie non seulement pour les quatre prochaines années, mais pour une génération. »

«Vous pouvez faire une différence immédiate dans votre propre vie et la vie des gens partout au pays.»

Pendant ce temps, les premiers mots de Trump lundi, s’exprimant dans le nord de la Géorgie au rouge profond: «C’était une élection truquée.» Trump a ensuite qualifié Ossoff et Warnock de «candidats libéraux les plus extrêmes» de l’histoire de la Géorgie, qui mettraient les États-Unis sur la voie du communisme. Loeffler a déclaré qu’elle se joindrait à un vote pour tenter de renverser les électeurs de Biden le 6 janvier.