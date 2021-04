La politique du coronavirus rend le centre ennuyeux à nouveau désirable

Appuyez sur play pour écouter cet article

Paul Taylor, rédacteur en chef de POLITICO, écrit la colonne Europe At Large.

PARIS – Revenez, compétence ennuyeuse, tout est pardonné.

Après quelques années au cours desquelles des showmen populistes comme le président américain Donald Trump et le Premier ministre britannique Boris Johnson semblaient avoir scellé le triomphe des faits alternatifs et des fanfaronnades nationalistes, COVID-19 a mis l’accent sur un gouvernement calme et scientifique.

Les électeurs veulent une paire de mains sûre en cas de crise. Il y a cinq ans, le ministre britannique pro-Brexit Michael Gove a déclaré que «les habitants de ce pays en ont assez d’experts». Aujourd’hui, l’expertise est une denrée à la mode. Les extrêmes à gauche et à droite ont connu une grave crise, à en juger par les récentes élections aux États-Unis, dans les régions allemandes, aux Pays-Bas et en Bulgarie.

Trump a été la plus grande victime politique de la pandémie, éjecté de la Maison Blanche malgré une économie florissante parce que la plupart des Américains n’aimaient pas sa dépréciation du coronavirus, son mépris volontaire pour le port de masque et la distanciation sociale, son plaidoyer pour les remèdes charlatans et sa gestion erratique de l’urgence de santé publique. Il est ironique que son successeur, le président Joe Biden, ait profité d’une décision que Trump a prise: investir massivement dans les vaccins via l’opération Warp Speed.

En Europe, les premiers mois du COVID-19 ont profité aux dirigeants en place, dont les cotes d’approbation ont grimpé en flèche. Les électeurs se sont rassemblés autour du drapeau. Les gouvernements et leurs conseillers en santé contrôlaient le récit dans les médias. Les partis d’opposition ont été confrontés à des choix délicats entre embrasser l’unité nationale ou risquer de paraître antipatriotique par le pointage politique.

Dans tous les scrutins européens récents, les partis radicaux de droite et de gauche ont perdu du terrain. Les électeurs ont démontré qu’ils préféraient s’en tenir aux dirigeants expérimentés, en favorisant le Premier ministre pragmatique de centre-droit Mark Rutte aux Pays-Bas et en réélisant les titulaires dans deux scrutins régionaux allemands.

Reste à savoir si la tendance se maintiendra lors des deux plus grandes élections européennes des 12 prochains mois: l’élection générale allemande en septembre et la présidentielle française en avril 2022. Dans les deux cas, les électorats sont agités. Les Allemands sont en colère contre la sordide. Les Français sont furieux de la pénurie de vaccins.

La pandémie a redessiné le débat politique européen, bouleversant l’orthodoxie sur le maintien de finances publiques saines et la prévention des dettes et des déficits excessifs. L’austérité est morte, du moins pour le moment. Il n’y a plus de gauche et de droite en ce qui concerne les dépenses publiques.

Ce qui préoccupe plutôt les électeurs, c’est la compétence. Le Premier ministre slovaque Igor Matovič est devenu la semaine dernière le premier dirigeant de l’UE à perdre son emploi en raison de sa gestion de l’urgence sanitaire. Il a été contraint de démissionner après avoir perdu la confiance de ses partenaires de coalition pour avoir commandé unilatéralement deux millions de doses du vaccin russe Spoutnik V – non encore approuvé par l’Agence européenne des médicaments – sans les consulter.

Il est peu probable que Matovič soit le dernier dirigeant de l’UE à se voir montrer la porte. (L’ancien Premier ministre italien Giuseppe Conte a également perdu son emploi, mais cela était davantage dû à un débat sur la dépense de l’argent de la relance qu’à sa gestion de la crise). Plus la vie normale est suspendue et le nombre de morts augmente, plus les gouvernements sont tenus de rendre compte de leur gestion de la crise sanitaire, et plus leur avenir semble hypothéqué au taux de vaccination.

Les Britanniques semblent avoir pardonné à Johnson sa bévue initiale en raison du succès de la campagne de vaccination de masse du Royaume-Uni. Mais outre-Manche, le déploiement terriblement lent de l’UE a incité de nombreux politiciens à blâmer Bruxelles pour la lenteur de la livraison des vaccins.

Certains, comme le chancelier autrichien Sebastian Kurz, essaient de se frayer un chemin vers le devant de la file pour des doses supplémentaires. D’autres, comme le Premier ministre hongrois Viktor Orbán, se sont précipités pour acheter des fournitures alternatives non approuvées par l’UE à la Russie et à la Chine.

Les responsables allemands et français ont tracé une voie plus responsable, mais cela ne signifie pas qu’ils ne sont pas vulnérables à voir leur soutien s’échapper à cause du coronavirus.

En Allemagne, les conservateurs de la chancelière Angela Merkel se sont effondrés dans les sondages nationaux suite à une série de scandales impliquant des politiciens du parti au pouvoir qui ont empoché de grosses commissions pour négocier des accords visant à acquérir des masques faciaux.

L’éthique et le jugement de Merkel ne sont pas en question, mais les retombées pourraient déterminer lequel des deux principaux conservateurs courra pour lui succéder – et leurs chances de devenir chancelier. Armin Laschet, premier ministre de l’État de Rhénanie du Nord-Westphalie, incarne une approche plus facile à vivre des restrictions sanitaires que Markus Söder, le premier ministre bavarois populaire, qui préconise un verrouillage strict pour réduire les taux d’infection jusqu’à ce que la vaccination de masse s’installe.

Paris est encore plus vulnérable à la pandémie. L’Allemagne, toujours gouvernée par des coalitions, dispose d’un centre de terrain prospère pour trouver des solutions politiques. La France, qui souffre d’un système politique trop vertical et centralisé, n’en souffre pas. Son spectre politique est fracturé, laissant aux électeurs le choix entre son président centriste Emmanuel Macron, la droite nationaliste radicale, et une poignée de chamailleries avec d’autres politiciens peu susceptibles de se rendre au deuxième tour de scrutin.

Pendant ce temps, l’ambiance y est aigrie. Une enquête d’opinion transfrontalière en février pour la Fondation Jean-Jaurès, le centre de recherche en sciences politiques du CEVIPOF et l’Institut Montaigne a illustré l’inquiétude grandissante dans le pays alors que le président Emmanuel Macron peine à maîtriser le virus un an avant qu’il ne représente réélection.

Offrant un choix de mots pour décrire leur humeur, les Français ont choisi «méfiance», «morosité», «épuisement» et «peur». En revanche, les Allemands privilégient le «calme», suivi du «bien-être» et de la «confiance». Les Britanniques ont également choisi «calme», suivi par «épuisement» et «peur».

Un résultat comme celui-là devrait sonner l’alarme à l’Elysée. La leçon de la politique des coronavirus semble être que les électeurs aspirent à la compétence au-dessus de la mise en scène – et récompenseront ceux qui les feront se sentir en sécurité le plus tôt possible.