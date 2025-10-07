DS Automobiles E-Tense : une nouvelle ère pour la mobilité électrique française

4.5/5 - (173 votes)

DS Automobiles, filiale premium du groupe Stellantis, poursuit son évolution sur le marché des véhicules électrifiés avec l’arrivée de la DS N°4 E-Tense. Issu d’un restylage profond du modèle DS 4, ce nouveau véhicule confirme les ambitions de DS Automobiles dans le secteur de l’électromobilité et s’accompagne d’importantes innovations en matière de design, de technologie et de communication. La version E-Tense devient aujourd’hui la figure de proue de la stratégie électrique de la marque, tout en illustrant l’exigence française en termes de raffinement automobile.

Un design repensé et une identité visuelle marquée

Le lancement de la DS N°4 E-Tense a été accompagné d’une vaste campagne médiatique, couvrant aussi bien la télévision que la presse, sans oublier les supports d’affichage urbains et digitaux. Cette mobilisation reflète la volonté du constructeur de positionner la DS N°4 comme un symbole du renouveau de la gamme, où la lumière occupe une place centrale dans le discours esthétique.

La nouvelle DS N°4 hérite d’un style évolué : les lignes extérieures mettent en valeur la signature lumineuse et affirment une présence élégante sur la route. Le restylage a été pensé pour renforcer son identité propre, combinant modernité et héritage du design français. À l’intérieur, plusieurs améliorations ont été apportées au niveau des matériaux utilisés et de l’attention portée aux détails ergonomiques, afin d’offrir une expérience de conduite véritablement haut de gamme.

Une campagne de lancement à la hauteur d’un repositionnement stratégique

Dès le début du mois d’octobre, la communication autour de la DS N°4 E-Tense prend une ampleur inédite, conjuguant spots télévisés, magazines spécialisés, affichages urbains et forte présence sur les réseaux sociaux. Ce dispositif accompagne la volonté de DS Automobiles de renforcer son image de marque premium et innovante auprès du grand public.

L’éclairage artistique de cette campagne, marqué par la thématique « la lumière lui va si bien », fait écho à la philosophie de design privilégiée par DS Automobiles. Il s’agit là d’un point central, soulignant notamment le travail effectué sur la technologie LED et la mise en scène du véhicule sous différents angles lumineux. Cette approche vise autant à attirer de nouveaux clients qu’à fidéliser les amateurs du segment haut de gamme français.

La transition vers l’électrique : les atouts technologiques de la DS N°4 E-Tense

Des caractéristiques techniques orientées performances et efficience

La DS N°4 E-Tense incarne l’engagement croissant de DS Automobiles dans l’énergie électrique. Avec le lancement de cette version 100 % électrique, cette berline rejoint la famille des modèles E-Tense déjà présents sur le marché, dont les DS 3 et DS 7 Crossback. Les choix technologiques opérés sur la DS N°4 E-Tense traduisent la recherche de performance, de silence de fonctionnement et de respect de l’environnement.

Sous le capot, le groupe motopropulseur bénéficie d’une batterie haute capacité optimisée pour offrir une autonomie étendue, adaptée aussi bien aux trajets quotidiens qu’aux déplacements longue distance. L’intégration de systèmes de récupération d’énergie contribue également à améliorer l’efficience globale du véhicule, répondant ainsi aux attentes des automobilistes concernant la réduction des émissions et la rationalisation énergétique.

Conception intérieure, connectivité et sécurité

Dans l’habitacle, les occupants découvrent un traitement soigné et des équipements axés sur le confort et la technologie embarquée. Parmi les dispositifs proposés figurent : un système multimédia de dernière génération, la compatibilité avec les assistants connectés ainsi qu’un dispositif de sécurité active renforcée, intégrant assistance à la conduite, détection d’obstacles et maintien de la trajectoire.

La berline se distingue aussi par une gamme complète de services à distance, permettant un contrôle simplifié depuis un smartphone, comme la gestion programmée de la recharge ou le pré-conditionnement thermique. Cette orientation technologique s’inscrit pleinement dans la tendance actuelle des véhicules intelligents et flexibles, capables de s’adapter à différents usages tout en offrant un très haut niveau de prestation.

Présence et exposition : la DS N°4 E-Tense face au public

DS Automobiles intensifie sa visibilité lors d’événements automobiles majeurs, participant notamment au salon de Lyon où la DS N°4 est présentée en avant-première. Cette stratégie permet à la marque de consolider son réseau et d’accroître sa notoriété auprès d’une clientèle exigeante en matière d’innovation et de confort.

Les visiteurs du salon peuvent ainsi découvrir non seulement les lignes dynamiques de la DS N°4 E-Tense, mais également ses fonctionnalités avancées et son habitacle sophistiqué. Parallèlement, l’exposition consacrée au 70ème anniversaire de la DS met en perspective l’évolution du design automobile français, des origines mythiques jusqu’aux technologies de demain incarnées par la gamme E-Tense.

Les modèles E-Tense dans la gamme DS Automobiles

DS 3 E-Tense : crossover urbain compact 100 % électrique

: crossover urbain compact 100 % électrique DS 4 E-Tense/DS N°4 : berline compacte élégante, versions hybride et électrique

: berline compacte élégante, versions hybride et électrique DS 7 Crossback E-Tense : SUV familial performant disponible en plug-in hybride

Tous ces modèles partagent les mêmes ambitions : innovation technique, exigences environnementales et recherche du confort optimal. Grâce à leur motorisation E-Tense, ils bénéficient d’avancées importantes en autonomie, connectivité et fonctionnalités d’assistance à la conduite.

Modèle Type de motorisation Autonomie estimée (km) DS 3 E-Tense Électrique 320-340 DS N°4 E-Tense Électrique / Hybride rechargeable 400* (électrique) DS 7 Crossback E-Tense Hybride rechargeable 65 (en mode électrique seul)

*Valeur indicative, susceptible d’évolution selon homologation finale du modèle.

