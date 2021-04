Régulateur tchèque: nous avons besoin de plus de données pour évaluer le vaccin Spoutnik

Alterego Chaise de terrasse perforée 'PALMA' en matière plastique noire

Vous souhaitez une chaise de jardin possédant un style design ? La chaise PALMA a été façonnée dans des matériaux robustes mais aussi très malléables afin de répondre à ces besoins. Découvrez ainsi une chaise pour lextérieur résistante aux intempéries à laquelle nous avons donné une forme très moderne. Elle pourra dailleurs aussi bien décorer votre cuisine que votre terrasse. Vous navez donc plus quà choisir lemplacement pour installer cette chaise design ! La chaise PALMA offrira donc un look original grâce à sa fabrication en matière plastique noire mais aussi un confort des plus étonnant grâce à ses courbes qui épouseront votre corps. Associée à des coussins coussins colorés, cette chaise de jardin fera des ravages sur votre terrasse.