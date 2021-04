West risque de perdre le contrôle de la technologie numérique clé, prévient le chef du renseignement britannique

LONDRES – Si les pays occidentaux n’agissent pas, ils sont confrontés à un «moment de jugement» où les futures technologies numériques qui sous-tendent leurs économies et leur sécurité ne sont plus sous leur contrôle, préviendra vendredi le directeur du GCHQ, l’agence britannique de renseignement sur les communications.

Dans un discours, Jeremy Fleming décrira le Royaume-Uni comme une «cyberpuissance mondiale» et «un grand animal dans le monde numérique». Mais il avertira également que le Royaume-Uni doit s’adapter afin de maintenir sa force numérique historique, face à des adversaires étrangers qui pourraient menacer la conception et la liberté d’Internet, ainsi que la sécurité des technologies émergentes telles que les villes intelligentes.

«La cybersécurité est une question de plus en plus stratégique qui nécessite une approche à l’échelle de la nation», déclarera Fleming lors de la conférence annuelle sur la sécurité Vincent Briscoe de l’Imperial College de cette année, selon des parties du discours diffusées à l’avance aux médias. «Les règles changent d’une manière qui n’est pas toujours contrôlée par le gouvernement. Et sans action, il est de plus en plus clair que les technologies clés sur lesquelles nous allons compter pour notre prospérité et notre sécurité futures ne seront pas façonnées et contrôlées par l’Occident. Nous sommes maintenant confrontés à un moment de jugement. »

Son discours intervient au milieu de tensions politiques plus larges entre les pays occidentaux, la Russie et la Chine, et alors que le Premier ministre britannique Boris Johnson fait pression pour un groupe D-10 de démocraties partageant les mêmes idées qui pourraient faire équipe sur la technologie pour rivaliser avec la Chine sur des bases plus solides.

Un tel groupe serait formé par les membres du G7 plus la Corée du Sud, l’Inde et l’Australie, et chercherait à aborder, entre autres, les réseaux de communication mobile 5G et les chaînes d’approvisionnement vulnérables. La pandémie de coronavirus et la prise de conscience par l’Europe de sa forte dépendance à l’égard des fournitures médicales chinoises ont donné un nouvel élan à l’idée, à l’origine stimulée par des problèmes de sécurité en Occident à propos de Huawei, le géant chinois des télécommunications et leader mondial de la technologie 5G.

Ailleurs dans son discours, Fleming soulignera la nécessité pour le Royaume-Uni de développer des technologies quantiques et de meilleures cybercapacités; s’engager avec des alliés pour façonner les règles internationales du cyberespace; et réinventez constamment son influence et son avantage.

«Le Royaume-Uni a toujours bénéficié d’une solide expérience en matière d’innovation technologique. En tant que pays, nous devons utiliser tous les leviers et outils à notre disposition pour façonner et développer des technologies et des marchés clés », dira-t-il. «Nous devons le faire d’une manière qui contribue à protéger la nation et à ouvrir la société. Et cela signifie devenir meilleur dans l’utilisation de la puissance de l’État pour à la fois favoriser et protéger les développements technologiques brillants.