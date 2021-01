Plaidoyer pour un déploiement plus rapide du vaccin alors que six meurent avec le Covid-19 dans la maison de retraite Laois

Un groupe de maisons de retraite qui a enregistré six décès liés à Covid-19 dans l’un de ses foyers a appelé le gouvernement à déployer les vaccins Covid-19 dans les maisons de soins 24 heures par jour, sept jours par semaine.

Cinq résidents de la maison de soins infirmiers Droimnín à Stradbally, Co Laois, sont décédés en moins d’une semaine, portant à six le nombre de décès dus à la maladie depuis le début de l’épidémie le 31 décembre.

52 autres résidents sur 65 de la maison de retraite privée sont infectés, bien qu’environ 40 d’entre eux ne présentent aucun symptôme et vont bien. Au total, 33 membres du personnel sont malades ou s’isolent d’eux-mêmes.

Gearoid Brennan, directeur général de Brookhaven, propriétaire de la maison Co Laois, a déclaré que les vaccins Covid-19 devaient être déployés plus rapidement pour empêcher le virus d’entrer dans d’autres maisons de soins infirmiers.

«Ça ne peut pas aller assez vite. Nous avons besoin de bouger 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour faire vacciner les gens et ne pas les mettre dans la position où nous étions où nous étions à 19 jours des vaccins de Droimnín et soudainement nous avons une épidémie majeure », a-t-il dit. «Arrêtons que cela se produise maintenant dans n’importe quelle autre maison de soins infirmiers dès que possible.»

Le déploiement des vaccins à Droimnín, prévu pour le 19 janvier, a été reporté en raison de l’épidémie.

Le gouvernement a déjà accéléré le programme de vaccination des foyers de soins afin que les 75 000 résidents et employés reçoivent leur première dose du vaccin Pfizer-BioNTech d’ici le 24 janvier. Des niveaux records d’infections enregistrés depuis Noël et des flambées croissantes dans les maisons de soins infirmiers ont accru la pression sur le programme prévu.

Il y a plus de 100 foyers de Covid-19 dans les 582 maisons de soins infirmiers à travers l’État et 880 employés sont sans travail dans 80 des maisons de soins infirmiers les plus préoccupantes pour le HSE.

Visites

Il est apparu lundi que la troisième vague sévère signifie que les épidémies et le manque de personnel peuvent rendre les visites dans les maisons de soins infirmiers impossibles, même dans les cas de compassion lorsqu’un résident est mourant.

Les foyers de soins « devront limiter ces visites critiques et compatissantes à des moments où les visites peuvent être efficacement prises en charge par le personnel disponible », a déclaré le Centre de surveillance de la protection de la santé dans de nouvelles directives publiées lundi.

«Une telle visite est soumise à une évaluation des risques dans chaque cas», a-t-il déclaré.

Deux autres foyers de soins de Brookhaven, Abbeybreaffy à Co Mayo et An Teaghlach Uilinn à Moycullen, Go Galway, recevront leurs vaccins plus tard cette semaine.

M. Brennan a déclaré qu’il espérait que les deux autres foyers du groupe, Brookhaven à Ballyragget, Co Kilkenny et Talbot Lodge à Malahide, Co Dublin, recevraient leurs vaccins la semaine prochaine.

Le groupe des maisons de retraite recrute du personnel de remplacement et du personnel supplémentaire pour gérer l’épidémie à la maison de soins infirmiers de Droimnín, mais M. Brennan a déclaré que de nombreux foyers qui luttaient pour gérer les épidémies de virus «pêchaient dans le même étang pour trouver des ressources».

«Nous sommes dans les affres de tout cela. Nous travaillons 24 heures sur 24 pour réagir à la situation », a-t-il déclaré.

Le HSE augmente la fréquence des tests en série du personnel des maisons de soins infirmiers de tous les quinze jours à toutes les semaines pour éviter que d’autres établissements de soins ne subissent des épidémies, mais sa directrice des opérations, Anne O’Connor, a déclaré lundi à la radio Newstalk que les tests n’étaient pas obligatoires.

Prudent

Tadhg Daly, directeur général de Nursing Homes Ireland, qui représente les maisons de retraite privées et bénévoles, a déclaré que le passage à des tests en série hebdomadaires était «une décision très appropriée et prudente» étant donné les taux d’infection élevés dans la communauté au sens large.

«Il ramassera les cas», a-t-il dit.

M. Brennan a déclaré que l’augmentation des tests était «un signe d’alerte précoce» et a donné aux maisons de retraite un «état de la nation» sur les résidents et le personnel et leur permet d’agir et d’isoler les gens.

«C’est essentiel si nous voulons arrêter la propagation de ce virus dans les maisons de retraite», a-t-il déclaré.