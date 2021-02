Google condamné à une amende de 1,1 M € en France pour classement trompeur des hôtels

Google s’est vu infliger une amende de 1,1 million d’euros en France pour classement trompeur des hôtels sur son moteur de recherche, a annoncé lundi le ministère de l’Économie du pays.

« L’enquête a révélé que Google avait remplacé le classement Atout France par un classement établi selon ses propres critères », a déclaré la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la lutte antifraude (DGCCRF), se référant au classement officiel des hôtels en France.

L’enquête, déclenchée par les plaintes des hôteliers, a évalué le classement de plus de 7 500 établissements affichant des étoiles dans les résultats de recherche de Google. La DGCCRF a déclaré que cette pratique était « particulièrement dommageable » pour les consommateurs, qui étaient induits en erreur sur les avantages dont ils pouvaient bénéficier lors de la réservation d’un logement, et pour les hôteliers, dont les hôtels étaient présentés comme étant moins bien classés que dans le classement officiel d’Atout France.

Depuis septembre 2019, Google Ireland et Google France ont accepté de corriger les résultats de recherche et d’utiliser le classement d’Atout France pour afficher le nombre d’étoiles d’un hôtel.

« Nous nous sommes maintenant installés avec la DGCCRF et avons apporté les modifications nécessaires pour refléter le classement officiel français des hôtels sur Google Maps et la recherche », a déclaré un porte-parole de Google.

Cet article a été mis à jour pour inclure un commentaire de Google.

