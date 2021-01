Gardaí pense que l’adolescent n’était pas initialement impliqué dans le dérangement

Gardaí enquêtant sur la mort d’un garçon de 16 ans à Dublin suit une ligne d’enquête précise et pense qu’il n’a pas été initialement impliqué dans les troubles dans lesquels il a été mortellement poignardé.

Josh Dunne de Ballymun, dont on se souvenait hier comme un footballeur talentueux et un étudiant populaire, est décédé des suites de blessures subies lors d’un incident à East Wall mardi.

L’adolescent a joué pour la Bohemians-St Kevin’s Boys Club Academy et son ambition était d’être un footballeur professionnel. Il avait auparavant participé à des essais pour le club écossais de Premiership Dundee United. Les Bohémiens ont déclaré que tout le monde au club était «dévasté» d’apprendre sa mort. Il était étudiant au Larkin Community College à Dublin 1.

Un grand nombre d’adolescents à vélo sont arrivés hier sur la scène du crime bouclée sur East Road et ont laissé des cartes et des hommages floraux. Un de ses amis l’a décrit comme «fidèle au cœur» et «aurait toujours le dos de ses amis».

Gardaí pense que les fracas ont commencé dans la rue lorsqu’un homme dans la vingtaine a tenté de voler le vélo d’un cycliste de livraison. D’autres livreurs de nourriture semblent s’être attaqués à l’homme, ce qui a provoqué un incident d’ordre public vers 21h20.

À ce moment-là, un groupe d’adolescents de la région, dont Josh Dunne, s’est rendu compte qu’un grave incident était en cours et certains d’entre eux sont intervenus. Un couteau a été produit par l’une des personnes impliquées et Josh Dunne et un autre garçon ont été blessés.

Les services d’urgence ont été appelés et les adolescents blessés ont été traités sur la route par des ambulanciers paramédicaux avant d’être emmenés en ambulance à l’hôpital Mater, où Josh Dunne a été déclaré mort.

L’autre garçon était en convalescence au Mater la nuit dernière, bien que ses blessures aient été qualifiées de graves. Un homme dans la vingtaine, qui avait été impliqué dans les troubles précédents, s’est présenté mardi soir à l’hôpital Mater pour se faire soigner pour des blessures. Il est resté à l’hôpital mardi soir.

L’enquête de la Garda, menée par des détectives de la station Store Street, visait à déterminer qui avait apporté le couteau sur les lieux et si cette personne avait infligé les blessures mortelles.