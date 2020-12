Le gouvernement peut imposer un verrouillage de niveau 5 en raison de l’augmentation des hospitalisations

Le gouvernement pourrait être contraint de mettre en œuvre des restrictions complètes de niveau 5 Covid-19 en raison de graves préoccupations concernant le nombre de personnes hospitalisées pour un coronavirus et le taux de positivité élevé de ceux qui sont testés pour la maladie.

Le nombre de personnes hospitalisées pour un coronavirus a «fortement augmenté» au cours des deux derniers jours, alors que les premiers effets de la troisième vague du virus commencent à frapper le système de santé.

Le Dr Tony Holohan, médecin en chef, a déclaré que la «tendance inquiétante» de l’augmentation des admissions à l’hôpital reflétait la «forte augmentation» des taux de Covid-19 observés au cours des 10 derniers jours.

«Nous avons maintenant dépassé le nombre cumulé de personnes hospitalisées dans cette troisième vague que dans la deuxième. Les hospitalisations ont fortement augmenté ces deux derniers jours », a-t-il déclaré.

Une source gouvernementale de haut niveau a déclaré que des restrictions plus strictes n’avaient pas été discutées lors de la réunion du Cabinet de lundi, mais «vous ne pouvez pas exclure que le gouvernement prenne de nouvelles mesures dans les prochains jours si la situation continue de se détériorer.

«Nous sommes au niveau 5 avec quelques ajustements et [travel limits are limited to] comté et non à 5 km », a déclaré la source. «Alors que nous voyons des chiffres beaucoup plus bas aujourd’hui et hier, on dit au gouvernement que c’est très artificiellement bas en raison de la période de l’année et on s’attend à ce que nous voyions des chiffres très, très élevés plus tard cette semaine,» le dit la source.

Il est entendu que le Dr Holohan a réitéré son point de vue au Ministre de la Santé Stephen Donnelly avant la réunion du Cabinet que des restrictions complètes de niveau 5 pourraient être nécessaires.

Soins intensifs

Il y avait 359 patients Covid-19 à l’hôpital lundi, dont 41 avaient été admis dans les 24 heures précédentes. Une trentaine de patients étaient en soins intensifs, dont cinq admis au cours des 24 heures précédentes.

Le Dr Holohan a déclaré que les responsables de la santé publique étaient également préoccupés par une «forte augmentation des taux de positivité» des tests communautaires, une mesure indiquant la prévalence du virus dans la population générale.

Le taux moyen actuel de tests positifs sur sept jours était passé à 9,2%, contre 5,2% le 18 décembre.

« Ce n’est qu’une raison de plus pour laquelle nous conseillons vivement à chacun de rester en sécurité chez soi pour éviter de transmettre ou d’attraper ce virus, car il continue de circuler largement », a-t-il déclaré.

765 autres cas confirmés de Covid-19 ont été signalés lundi par l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet), ainsi qu’un autre décès lié au coronavirus.

Le Dr Holohan a déclaré que la baisse du nombre de nouveaux cas par rapport à la semaine dernière était probablement due au moins de personnes référées et se présentant pour des tests dans les jours autour de Noël.

L’expert en maladies infectieuses, le professeur Sam McConkey, a déclaré qu’il craignait que cela n’entraîne un nombre «significativement élevé» de cas signalés à partir du milieu de cette semaine. Le professeur McConkey a déclaré que l’augmentation des hospitalisations était «presque complètement inévitable» étant donné que le pays commençait à voir plus de 1 000 nouveaux cas par jour.

Les vaccinations

Les premières vaccinations contre Covid-19 devraient être administrées mardi dans l’un des quatre hôpitaux de soins aigus de Dublin, Cork et Galway.

M. Donnelly a informé le Cabinet du plan de vaccination et a souligné à ses collègues l’importance d’une communication efficace en relation avec le vaccin.

Le ministre a rencontré plus tôt lundi le groupe de travail de haut niveau sur le programme de vaccination et leur a dit que la seule contrainte à laquelle ils devraient faire face est l’approvisionnement et que les ressources dont ils ont besoin seront en place.

Un certain nombre de membres du Cabinet ont demandé l’assurance qu’au fur et à mesure que l’offre «augmentera», les autorités sanitaires seront en mesure de faire correspondre cela avec suffisamment de personnel en place pour administrer les injections, et qu’il n’y aurait pas de délai significatif entre l’arrivée des vaccins et les personnes qui les reçoivent.

M. Donnelly a assuré à ses collègues que l’inoculation serait une opération complète de sept jours et non un système de cinq jours comme cela avait été suggéré.

Taoiseach Micheál Martin s’est dit très préoccupé par la nouvelle variante de Covid-19 originaire du Royaume-Uni et son impact possible sur l’Irlande. Mais s’exprimant devant les bâtiments du gouvernement, il a défendu la robustesse des nouvelles mesures que le gouvernement a introduites juste avant Noël pour lutter contre l’augmentation de l’incidence du Covid-19.

«Nous avons introduit des mesures de niveau 5 très sévères», a-t-il déclaré.

«Les seuls domaines non couverts sont le commerce de détail non essentiel, dont l’impact n’est pas énorme, et (la décision de ne pas réintroduire) les restrictions à 5 km du domicile.»

Il a dit que beaucoup dépendait du comportement, à la fois individuel et collectif.