Miriam Lord’s Week: Limerick TD unit ses collègues FG contre lui

Lorsqu’ils ne se plaignaient pas bruyamment des dernières cochonneries de communication de Covid-19 de la Coalition tout en rejetant l’essentiel du blâme sur le Fianna Fáil Taoiseach et le ministre de la Santé, les membres du parti parlementaire du Fine Gael ont discuté d’autres problèmes liés à la pandémie lors de leur hebdomadaire. Rencontre.

Le ministre d’État Patrick O’Donovan a repris le bâton au nom des joueurs de la GAA inter-comtés, affirmant que les équipes de haut niveau de la GAA devraient recevoir le même statut d’athlète d’élite que leurs homologues de rugby et de football.

Le DT du comté de Limerick a parlé des avantages pour la santé mentale associés au sport – tant pour les supporters que pour les participants. «Particulièrement pour ceux d’entre nous qui ont la chance d’être des comtés gagnants de toute l’Irlande l’année dernière», a-t-il déclaré ostensiblement, en parlant lyrique à propos des prouesses exceptionnelles de lancers des hommes puissants du comté du Traité.

À un moment donné, il a déclaré à la ministre de la Protection sociale Heather Humphreys: «Heather, la prochaine fois que Monaghan participera à une finale de toute l’Irlande, la pandémie sera bel et bien terminée.»

Certains des collègues d’O’Donovan ont été tellement fascinés par sa performance qu’ils ont oublié d’appuyer sur le bouton de sourdine. Alors que la vantardise se poursuivait, un TD mâle non identifié (nom caché par le vif d’or) marmonna bruyamment: «Il parle de merde!

L’interjection, il a été convenu par la suite, a conduit à un rare moment d’unanimité dans les rangs.

Amour fraternelle

La Journée internationale de la femme tombe le mois prochain et le Fine Gael marque l’occasion en lançant une réimpression de Fiers de servir: les voix des femmes de Cumann na nGaedheal et Fine Gael 1922-1992.

Le tánaiste et le chef du parti Leo Varadkar sont prêts à faire les honneurs le 9 mars lors d’un événement en ligne qui comprendra une table ronde avec la ministre de la Justice Helen McEntee et les anciens ministres de la Justice Frances Fitzgerald et Nora Owen. Le modérateur sera le conseiller du comté de Meath, Yemi Adenuga.

Le livre, de Maria Hegarty et Martina Murray, raconte les histoires des 28 femmes DT, sénatrices et eurodéputées élues entre 1922 et 1992.

Dans son avant-propos, le Tánaiste écrit que les 28 histoires de femmes TD, sénatrices et eurodéputées élues entre 1922 et 1992 «sont à la fois inspirantes et furieuses. Nous serons inspirés par leur courage et leur dévouement au service public, et exaspérés par certains des obstacles auxquels elles ont été confrontées et les obstacles qui ont empêché d’autres femmes de s’impliquer dans la politique nationale.

Le livre «est un rappel éloquent que l’inégalité entre les sexes est un problème culturel profondément enraciné et qui a empêché notre parti, notre politique et notre parlement de réaliser leur plein potentiel. Il va de soi que nous avons besoin d’un changement de culture ».

Après les élections générales de l’année dernière, Varadkar a été accusé de se plaindre du besoin de plus de femmes dans la politique nationale alors que seulement trois des 13 nominations du parti pour participer aux élections du Seanad étaient des femmes.

«Les élections générales de 2020 ont été très décevantes pour le Fine Gael en général et également en ce qui concerne la représentation des femmes. De nombreux DT, sénateurs et candidats exceptionnels n’ont pas été élus, et parmi eux se trouvaient de nombreuses femmes exceptionnelles et compétentes », écrit le Tánaiste, soulignant qu’il a sélectionné quatre femmes comme nominées du Fine Gael pour la liste Seanad du Taoiseach.

«J’attends avec impatience le jour où 50% de nos DT sont des femmes – et cela donnerait au futur taoisigh un plus grand groupe de personnes parmi lesquelles choisir, et un gouvernement où la moitié des ministres sont des femmes.

La vaccination une fois de plus

L’une des femmes présentées dans le livre est Margaret Collins O’Driscoll, la première femme de Dáil Éireann de Cumann na nGaedheal. Elle a été élue en 1923 et a servi comme TD pour Dublin Nord pendant 10 ans jusqu’à ce qu’elle perde son siège en 1933. Elle s’est impliquée dans la politique après l’assassinat de Michael Collins, son plus jeune frère, et a été élue à la première tentative.

Il semble que la brigade de désinformation et les «anti-vaxxers» ont toujours été avec nous. En 1928, c’était la variole. Maintenant c’est Covid-19

Margaret a été directrice d’une école nationale pendant de nombreuses années à Cork avant de déménager à Dublin en 1921 avec son mari, Patrick, et leurs 14 enfants. Elle a poursuivi sa carrière d’enseignante dans la capitale.

Nous avons été frappés par un extrait fascinant de sa contribution du Dáil en 1928 au sujet des vaccinations. S’exprimant du «point de vue d’une femme laïque ordinaire», elle s’est fermement opposée à un amendement au projet de loi sur la vaccination proposant «une clause de conscience» pour les gens contre cette pratique.

Il semble que la brigade de désinformation et les «anti-vaxxers» ont toujours été avec nous. En 1928, c’était la variole. Maintenant, c’est Covid-19.

« Je pense que la Chambre serait pénalement coupable si elle laissait passer cette clause de conscience, laissant ainsi les jeunes enfants d’aujourd’hui, ainsi que les enfants à naître de l’avenir, exposés à une maladie aussi terrible que la variole », a-t-elle déclaré au Loger.

«L’adjoint JJ ​​Byrne a parlé en tant que père de famille. Je parle en tant que femme de famille, et je peux mentionner ici que ma famille se divise en deux chiffres. Chacun de mes enfants a été vacciné. Le processus ne leur a donné aucune douleur. J’étais moi-même là-bas lorsque les enfants ont été vaccinés. Ils n’ont même pas pleuré pendant le processus. Après la vaccination, ils sont tombés malades pendant quelques jours. Mais quels sont les effets insignifiants qu’un enfant peut subir après la vaccination par rapport aux effets terribles que les enfants peuvent souffrir de cette terrible maladie de la variole?

«J’ai lu certaines des objections qui, au début, étaient opposées à la vaccination. Les théories du député Byrne semblent aussi ridicules que bon nombre des objections soulevées lorsque le Dr Jenner a découvert pour la première fois les effets de la vaccination. Il a été prophétisé que la vaccination brutaliserait les enfants; il a été avéré que les enfants vaccinés avaient une face de bœuf; que des abcès éclataient pour indiquer la propagation des cornes, et que le visage de la personne affectée se transmutait graduellement en visage de vache, et la voix en beuglements de taureaux. Il semble y avoir à peu près autant de sens et de logique dans certains des arguments que les anti-vaccinations ont avancés dans cette Assemblée que dans les objections que je viens de mentionner. J’appelle les députés à réfléchir à leurs responsabilités envers les enfants de ce pays et à s’opposer à cette mesure.

Norris à la maison

Les sénateurs ont été ravis d’accueillir de nouveau le sénateur David Norris au Sénat vendredi, lorsqu’il a repris ses fonctions à la Chambre haute après deux opérations contre le cancer.

«Je suis désolé de ne pas être à la Chambre depuis un mois, mais j’étais à l’hôpital pour deux opérations pour un cancer, qui, je pense, ont réussi», a-t-il informé ses collègues au cours de l’ordre du jour.

Le sénateur de la Trinité nous dit qu’il est de retour dans le rose après son séjour à l’hôpital privé St Vincent, où il s’est fait enlever deux tumeurs. «Je ne peux pas parler assez haut du service médical – le personnel infirmier était adorable, la nourriture était excellente et le consultant, M. David Quinlan, était tellement gentil.

Il se remet encore dans le mouvement des choses. «Je pourrais dormir pour l’Irlande en ce moment.» Dans ce cas, pourrait-on suggérer, il y a des endroits pires où il pourrait être que le Seanad.

«Je suis heureux d’être de retour et heureux d’être en vie. Mais ensuite, j’étais toujours heureux d’être en vie », raconte-t-il, nous rappelant qu’il a subi une greffe de foie en 2014 suite à la découverte d’une tumeur cancéreuse. «J’apprécie chaque bouffée d’air frais et j’apprécie chaque tweet des oiseaux dans le jardin.»

Le Seanad siège maintenant le lundi et le vendredi de chaque semaine, car son horaire a été radicalement modifié en raison de la pandémie. «Le problème avec Covid est que cela porterait la culotte d’un saint», déclare Norris, qui est le père de la Chambre haute.

Il dit qu’il est déterminé à rester dans les parages car il veut être le sénateur le plus ancien de tous les temps. «Un vieil homme du nom de Barniville, bon sang, détient le record. J’ai encore deux ans pour le surpasser.

Ce serait le professeur Henry Leo Barniville, un chirurgien qui a servi dans l’État libre d’Irlande Seanad, puis le nouveau Seanad Éireann pendant près de 36 ans jusqu’à sa mort en 1960.

Le baron des médias Michael

Adieu, Denis O’Brien, qui a quitté la scène radiophonique irlandaise cette semaine après trois décennies moins que stellaires en tant que magnat des médias.

Donc, dans la semaine du départ de DOB, MHR arrive.

C’est vrai. Michael Healy-Rae a annoncé sa présence en tant qu’investisseur médiatique avec une nouvelle inscription ajoutée à son entrée déjà importante dans le registre quotidien des intérêts.

Le nouveau registre vient d’être publié et il est plutôt banal pour quiconque espère confirmer son opinion selon laquelle les politiciens irlandais sont en train de pourrir avec l’argent et la propriété. La grande majorité d’entre eux ne le sont pas, même si le salaire de base d’un TD devrait dépasser 100 000 € plus tard dans l’année, ils ne se soucient pas exactement de la provenance de leur prochain repas.

Les entrées de deux députés de Kerry attirent l’attention.

Norma Foley énumère sa profession comme «enseignante au secondaire», ajoutant pour être complète «actuellement en interruption de carrière». Je parie qu’elle souhaite maintenant faire une pause dans sa carrière pour voyager à travers l’Asie afin de se retrouver plutôt que de s’absenter pour devenir ministre de l’Éducation.

Quant à Micheal Healy-Rae, en plus d’énumérer cinq professions (maître de poste, homme politique, agriculteur, propriétaire de station-service et location d’usine) et trois mandats d’administrateur et 21 déclarations foncières et immobilières, il n’a qu’une seule entrée clairsemée sous actions: «New York Times Co : médias ».

L’année dernière, il a déclaré «Nil au-dessus du montant» dans la même catégorie. Les membres d’Oireachtas sont tenus de déclarer les valeurs d’actions supérieures à 13 000 €.

Rappelez-vous, il est seulement à la place des ha’penny en ce qui concerne les actions et les actions. Sean Haughey de Fianna Fáil a un panier d’investissements déconcertant dans sa liste qui commence par Larchfield Securities, la société holding familiale Haughey, et continue sur une liste plaquée or de sociétés de premier ordre, dont la société mère de Google, Alphabet, Alibaba en Chine. , Amazon, Bayer, CRH, Glanbia, Pernod Ricard, Rolls Royce, Kerry Group, Amazon, Pfizer et Walt Disney.