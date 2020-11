L’exécution imminente d’un universitaire suédois soulève les tensions UE-Iran

STOCKHOLM – La dernière tentative de la Suède d’obtenir la libération de l’universitaire suédo-iranien Ahmadreza Djalali a été repoussée par l’Iran cette semaine, ce qui a fait craindre que son exécution ne soit imminente et souligne les relations diplomatiques tendues entre les capitales européennes et Téhéran.

Djalali a été condamné à mort par un tribunal iranien en 2017 pour espionnage pour Israël. L’universitaire, un ancien chercheur de l’université de médecine Karolinska Institutet à Stockholm, nie les accusations.

Djalali est détenu à la prison d’Evin, près de Téhéran, depuis une grande partie des quatre dernières années. Les groupes de défense des droits humains ont condamné sa condamnation comme étant injuste car ils ont dit qu’elle était basée sur des aveux extorqués sous la torture.

Mardi, sa femme, Vida Mehrannia, a déclaré que son mari l’avait appelée et avait déclaré qu’il avait été transféré dans une autre prison pour attendre son exécution à l’isolement.

«Il a dit qu’il ne pourrait probablement plus me téléphoner», a-t-elle déclaré à l’agence de presse suédoise TT.

Mehrannia a déclaré qu’elle avait informé le ministère suédois des Affaires étrangères de l’appel et, plus tard mardi, la ministre des Affaires étrangères Ann Linde a contacté son homologue iranien Mohammad Javad Zarif pour protester.

«La Suède s’emploie à empêcher l’exécution de la condamnation à mort contre Djalali», Linde tweeté.

Les autorités iraniennes ont déclaré que le point de vue de la Suède était basé sur de fausses informations et ont condamné la tentative d’intervention de Linde.

« Le pouvoir judiciaire de la République islamique d’Iran est indépendant et toute ingérence dans la délivrance ou l’exécution des verdicts judiciaires est rejetée et inacceptable », a déclaré un porte-parole du ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Plus tôt cette semaine, le gouvernement belge a soutenu l’appel de la Suède à ne pas exécuter Djalali, qui est également conférencier invité à la Vrije Universiteit Brussel (VUB). «Notre pays est contre la peine de mort et appelle l’Iran à ne pas exécuter M. Djalali», a déclaré la ministre belge des Affaires étrangères, Sophie Wilmès dit dans un tweet, ajoutant que le message avait également été transmis «par appel téléphonique à l’ambassadeur d’Iran en Belgique».

L’escalade fait du sort de Djalali l’un des plus urgents d’un certain nombre d’affaires similaires impliquant la détention contestée de citoyens occidentaux en Iran.

La travailleuse caritative anglo-iranienne Nazanin Zaghari-Ratcliffe, qui a été condamnée à cinq ans de prison en 2016, reste sous une forme d’assignation à résidence en Iran, et une militante germano-iranienne des droits des femmes, Nahid Taghavi, a également été récemment arrêtée.

Mercredi, Kylie Moore-Gilbert, un universitaire australo-britannique inculpé d’espionnage, a été libéré dans ce qui semblait être un échange de prisonniers pour trois Iraniens.

La manière de résoudre ces détentions n’est qu’une partie d’un enchevêtrement diplomatique plus large auquel sont confrontés les dirigeants européens alors qu’ils envisagent leur approche plus large de l’Iran.

Téhéran est également accusé d’avoir comploté des attaques contre des opposants au Danemark et en France, un procès dans cette dernière affaire devant s’ouvrir vendredi dans la ville belge d’Anvers. Dans cette affaire, un diplomate iranien basé à Vienne, un couple irano-belge et un quatrième complice présumé sont accusés d’avoir planifié d’attaquer une convention de milliers d’opposants au régime iranien à l’extérieur de Paris en 2018.

En arrière-plan, l’accord sur le nucléaire iranien, dont le président américain Donald Trump s’est éloigné, et que les dirigeants européens et le président élu américain Joe Biden cherchent à redémarrer, mijote en arrière-plan.

À Stockholm cette semaine, l’accent est resté sur la tentative de bloquer ce qui pourrait être l’exécution imminente de Djalali, le groupe de défense des droits humains Amnesty International et le Karolinska Institutet lançant une nouvelle campagne pour lui sauver la vie.

«Nous devons agir avec force et ensemble pour nous assurer que la peine de mort contre Ahmadreza Djalali ne sera pas appliquée», a déclaré le président du KI, Ole Petter Ottersen dans un communiqué. «Nous sommes nombreux à nous impliquer dans son cas et j’exhorte tout le monde à faire ce qu’il peut pour le soutenir maintenant.

À Bruxelles, des étudiants de la VUB ont organisé une manifestation devant l’ambassade d’Iran vendredi, écrivant le message #SaveAhmadreza sur une bande d’herbe devant l’ambassade d’Iran avec des fleurs.

Dans une vidéo postée par l’émission de télévision flamande Terzake, l’épouse de Djalali Mehrannia a déclaré qu’elle espérait que la Belgique et la Suède «ne condamneraient pas seulement cette condamnation. Nous avons besoin [to] relâchez-le parce qu’il s’est sacrifié pendant plus de quatre ans.