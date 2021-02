Q&A: Quelles sont les nouvelles variantes de coronavirus et devrions-nous nous inquiéter?

Les nouvelles variantes de coronavirus en évolution qui sont potentiellement plus infectieuses et peuvent être résistantes aux vaccins Covid-19 soulèvent des inquiétudes quant à la capacité de combattre le virus.

Pourquoi le coronavirus est-il en train de muter et pourquoi existe-t-il des variantes?

Tous les virus évoluent et mutent à mesure qu’ils se reproduisent pour se propager et survivre. Ce coronavirus n’est pas différent. Il s’est développé en plusieurs milliers de versions ou variantes différentes, circulant dans le monde entier.

Quel est le principal en Irlande?

La variante dominante, qui représente plus de 90% des infections en Irlande, est la variante du Royaume-Uni ou du Kent, connue sous le nom de B117, qui a été détectée dans le sud-est de l’Angleterre à l’automne.

C’est jusqu’à 70% plus transmissible que la souche d’origine qui a déclenché la pandémie et c’est l’une des raisons pour lesquelles la troisième vague en Irlande depuis Noël a été si grave car elle s’est avérée infecter plus de contacts étroits que les souches antérieures.

D’autres variantes ont-elles été détectées ici avant cette semaine?

Oui. Quinze cas de la variante sud-africaine «B1351» ont été détectés en Irlande. Le souci est que cette variante peut se propager plus facilement.

Trois cas d’une variante brésilienne P1 ont été détectés dans l’État la semaine dernière.

Comme la variante sud-africaine, la souche brésilienne porte une mutation dans la protéine de pointe – la partie du virus qui lui permet d’infecter un hôte – appelée E484K, qui n’est pas présente dans la souche britannique mais qui aide à contourner l’immunité d’une infection passée. En d’autres termes, si vous aviez Covid-19 précédemment causé par la variante originale ou antérieure, vous pourriez être réinfecté avec cette souche.

Quelles autres souches ont été détectées cette semaine?

Un cas de la variante B1525, connue sous le nom de variante nigériane, a été trouvé en Irlande. Il a été identifié grâce à la recherche des contacts et lié au voyage.

Cela a également été détecté au Royaume-Uni, au Danemark et aux États-Unis et, de manière inquiétante, des mutations importantes ont déjà été identifiées dans d’autres variantes. Cette souche a la mutation E484K tandis que d’autres changements la rendent similaire à la variante britannique.

Le changement d’acide aminé E484K réduit la réponse qui déclenche des anticorps neutralisants. La souche nigériane a également une délétion dans la protéine de pointe qui augmente la transmissibilité.

Les vaccins administrés ici fonctionneront-ils contre ces variantes?

Les scientifiques disent qu’il est encore trop tôt pour dire si les vaccins actuels, développés pour lutter contre la souche originale de coronavirus, seront aussi efficaces contre les nouvelles souches brésilienne, sud-africaine et nigériane, mais ils travaillent contre la variante britannique. Le problème est que le virus évolue d’une manière qui pourrait lui permettre de se propager plus facilement et de résister aux vaccins.

Y a-t-il d’autres souches à surveiller?

Oui. Une souche détectée pour la première fois en Californie en juillet – connue sous le nom de B1427 / B1429 mais aussi parfois appelée 20C / L452R – s’est propagée rapidement là-bas et s’est avérée plus dangereuse.

Il présente trois mutations dans la protéine de pointe cruciale, dont l’une permet au virus de se fixer plus fermement à son hôte – une adaptation qui n’a pas été observée dans d’autres variantes de coronavirus. Il s’est avéré plus résistant aux anticorps neutralisants déclenchés par des vaccins et des infections antérieures.