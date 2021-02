Appuyez sur play pour écouter cet article

Le nouveau Premier ministre estonien Kaja Kallas a un message pour l’Union européenne concernant la Russie: tenez-vous en aux sanctions, elles fonctionnent.

Les dirigeants de l’UE prévoient de se réunir en mars pour un sommet où ils prévoient de discuter des relations avec la Russie. Avant cette réunion, Kallas a déclaré que les dirigeants de l’UE doivent accélérer le débat sur de nouvelles sanctions ciblées en réponse à la récente répression de Moscou contre les opposants au gouvernement.

«Nous ne voulons pas sanctionner la Russie en tant que pays, nous voulons sanctionner les personnes responsables de ces actes, et de notre point de vue, les sanctions fonctionnent toujours», a déclaré Kallas à POLITICO. «C’est une nuisance pour les fonctionnaires en Russie, et cela leur fait penser autrement.»

Les sanctions ont été un élément clé de la réponse de Bruxelles aux violations des droits de l’homme que le gouvernement du président russe Vladimir Poutine a perpétrées ces dernières années.

En réponse à l’annexion par la Russie de la région ukrainienne de Crimée en 2014, l’UE a imposé des interdictions de voyager et des gels d’avoirs à 177 personnes et 48 entités.

Et en octobre, Bruxelles a sanctionné six responsables et un laboratoire gouvernemental après avoir jugé que des responsables russes étaient à l’origine de l’empoisonnement presque fatal du chef de l’opposition russe Alexei Navalny.

Navalny a été traité avec succès pour les effets de l’empoisonnement en Allemagne, mais a ensuite été emprisonné pendant plus de deux ans à son retour dans son pays d’origine à la suite d’un procès à feu rapide largement considéré comme politiquement motivé.

Le dirigeant estonien Kallas a déclaré que davantage de sanctions devraient être imposées, tandis que les sanctions existantes devraient avoir le temps d’avoir un effet. Elle a mis en garde les autres dirigeants de l’UE contre la précipitation pour juger de l’efficacité de telles mesures.

«Lorsque nous imposons des sanctions, certains demandent après six mois: ‘Ont-ils travaillé?’ Et s’ils ne l’ont pas fait, «Supprimez-les parce qu’ils ne fonctionnent pas». Mais en fait, c’est un processus plus long », dit-elle.

Les dirigeants des trois États baltes – l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie – ont longtemps été parmi les plus fervents partisans de la censure de hauts responsables en Russie (et également en Biélorussie) pour les violations des droits de l’homme qui, selon eux, sont répandues.

Ils affirment que le fait de cibler les avoirs et la liberté de mouvement des hauts responsables politiques sert à la fois à punir les auteurs de violations présumées et à mettre en garde ceux qui pourraient envisager de le faire à l’avenir.

Les dirigeants baltes accusent également régulièrement l’UE de traîner les talons dans sa réponse.

« Il ne suffit pas de juger, d’évaluer, de condamner, il devrait y avoir des actions, nous devons accélérer », a déclaré l’an dernier le ministre des Affaires étrangères de Lituanie, Linas Linkevičius, après qu’une élection contestée en Biélorussie ait déclenché des manifestations qui ont été réponse de la police.

Mardi, le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, qui a effectué ce mois-ci un voyage controversé à Moscou, a déclaré qu’il prévoyait de proposer de nouvelles sanctions contre la Russie, mais n’a donné aucun détail.

Borrell a été vivement critiqué par les députés européens et les diplomates européens pour avoir gardé le silence alors que le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a qualifié l’UE de «partenaire peu fiable».

Le dirigeant estonien Kallas a déclaré qu’il était clair que la visite de Borrell ne s’était pas bien déroulée.

«Ce n’était pas un succès, pour le moins dire», a-t-elle déclaré.

Cependant, elle a ajouté que le voyage de Borrell avait servi à illustrer une chose: les espoirs de progrès grâce à de nouveaux pourparlers avec la Russie sont vains.

«Après la visite, il ne pourrait être plus clair que la Russie ne veut aucun dialogue», a-t-elle déclaré.