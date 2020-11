Des milliers de personnes manifestent en France contre un nouveau projet de loi sur la sécurité

Des milliers de manifestants sont descendus dans les rues de France samedi pour manifester contre un projet de loi sur la sécurité controversé qui criminaliserait le partage d’images de policiers s’il était fait à des «fins malveillantes».

À Paris, la police a tiré des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes alors que certains manifestants ont allumé des incendies et lancé des pierres et des feux d’artifice sur les forces de sécurité lors d’une marche par ailleurs pacifique. Les manifestants ont également manifesté dans d’autres villes françaises, telles que Lille, Rennes et Strasbourg.

Beaucoup manifestaient également contre les violences policières, après le traitement brutal du producteur de musique noir Michel Zecler aux mains de la police le week-end dernier.

Le 24e article de la loi, qui dit que ceux qui distribuent des séquences vidéo ou des images photographiques d’agents de police en service avec l’intention de provoquer, sont au centre d’une grande partie de la colère de samedi, attisée par le passage à tabac violent de Zecler filmé sur vidéo. leur préjudice pourrait être condamné à des peines de prison et à des amendes.

Un large éventail de critiques de la société française affirment que le nouveau projet de loi controversé sur la sécurité restreindra la liberté de la presse, mais le président Emmanuel Macron et son ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, ont néanmoins fait avancer le projet, espérant qu’il les qualifierait de durs défenseurs de la police française, et la loi et l’ordre.

Après que le projet de loi ait été adopté par la chambre basse du parlement français plus tôt cette semaine (les sénateurs n’ont pas encore examiné le projet de loi), le Premier ministre Jean Castex a déclaré qu’un comité indépendant réexaminerait l’article litigieux. Cependant, Castex a été contraint vendredi à un virage embarrassant sur la portée du comité, après une réaction violente de la part des députés et des sénateurs.

Vendredi, Macron a condamné le traitement de Zecler. «Les images que nous avons tous vues du passage à tabac de Michel Zecler sont inacceptables. Ils nous font honte », a déclaré le président français dans un communiqué publié sur Facebook et Twitter.

Les manifestations de samedi ont réuni un mélange de journalistes, de militants des libertés civiles et de manifestants Yellow Jacket, a rapporté Reuters.

La critique est venue de plus loin aussi. La Commission européenne a pesé la semaine dernière, affirmant que les journalistes français devraient pouvoir «faire leur travail librement et en toute sécurité», faisant écho aux préoccupations similaires du Haut-Commissariat aux droits de l’homme des Nations Unies.