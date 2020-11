Ce monolithe mystérieux trouvé dans le désert américain? C’est parti, disent les fonctionnaires

Aussi mystérieusement qu’il est arrivé, un monolithe de métal découvert la semaine dernière par des agents de la sécurité publique de l’Utah a maintenant disparu, ont annoncé samedi des responsables.

La structure métallique à trois côtés a été retirée vendredi soir « par une partie inconnue » de la terre publique sur laquelle elle a été trouvée, a déclaré le bureau fédéral du Bureau of Land Management dans l’Utah dans un communiqué.

Le bureau a déclaré qu’il n’avait pas retiré le monolithe, qu’il considère comme une «propriété privée».

Le département de la sécurité publique de l’Utah a déclaré lundi qu’il avait trouvé l’objet lors de la recherche de mouflons d’Amérique.

« C’EST PARTI! » a déclaré le ministère de la Sécurité publique, réagissant à la nouvelle dans un post Instagram. « Presque aussi rapidement qu’il est apparu, il a maintenant disparu », a déclaré le département, ajoutant: « Je ne peux que spéculer » que les extraterrestres l’ont repris, en utilisant les emoji pour les extraterrestres.

«Peut-être qu’il s’arrêtera et nous rendra visite au Canada! »A commenté une personne.

C’était un mystère comment le monolithe avait été installé en premier lieu.

Le lieutenant Nick Street, porte-parole du ministère de la Sécurité publique, a déclaré que le monolithe avait été enfoncé dans la roche.

« Quelqu’un a pris le temps d’utiliser un certain type d’outil de coupe de béton ou quelque chose pour vraiment creuser, presque dans la forme exacte de l’objet, et l’intégrer très bien », a-t-il déclaré. « C’est étrange. Il y a des routes à proximité, mais transporter les matériaux pour couper dans la roche et transporter le métal, qui mesure plus de 12 pieds de haut en sections – faire tout cela dans cet endroit éloigné est vraiment intéressant.

Les responsables ont déclaré que la structure était très probablement une œuvre d’art et que son installation sur des terres publiques était illégale. On ne savait pas qui l’avait mis là – et quand – mais le monde de l’art a rapidement spéculé qu’il s’agissait de l’œuvre de John McCracken, un sculpteur passionné de science-fiction. Il est décédé en 2011.

Son fils, Patrick McCracken, a déclaré au New York Times cette semaine que son père lui avait dit en 2002 qu ‘«il aimerait laisser ses œuvres dans des endroits reculés pour être découverts plus tard».

Alors que les responsables ont refusé de révéler l’emplacement du monolithe, certaines personnes l’ont retrouvé. David Surber, qui a visité la structure cette semaine et en a publié des vidéos sur Instagram, a déclaré qu’elle était située près de Lockhart Basin Road, au sud de Moab.

Le Bureau of Land Management a déclaré qu’il n’enquêterait pas sur la disparition parce que les «crimes impliquant la propriété privée» sont gérés par le bureau du shérif local. Les bureaux du shérif de San Juan et du comté de Grand n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

M. Surber, qui a marché jusqu’au monolithe, a publié samedi soir sur sa disparition sur son histoire Instagram. «Apparemment, le monolithe est parti», dit-il. «La nature est revenue à son état naturel, je suppose. – Le New York Times