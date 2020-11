Avertissement d’incendie sévère pour l’Australie après la nuit de novembre la plus chaude jamais enregistrée

Certaines parties de l’Australie, y compris Sydney, ont traversé la nuit de novembre la plus chaude jamais enregistrée avec des températures susceptibles de rester élevées dimanche, ce qui a incité les autorités à interdire totalement les incendies.

Le CBD de Sydney a dépassé les 40 degrés Celsius samedi, tandis que des pans de l’ouest de la Nouvelle-Galles du Sud, de l’Australie du Sud et du nord de Victoria ont subi des températures encore plus élevées proches de 45 degrés.

Les températures devraient dépasser les 40 degrés pour une deuxième journée consécutive dimanche, tandis que le Bureau de météorologie a prédit une vague de chaleur de cinq ou six jours pour certaines parties du nord de la Nouvelle-Galles du Sud et du sud-est du Queensland.

Les prévisions de flambée des températures ont incité l’opérateur australien du marché de l’énergie (AEMO) à dire que la demande pourrait dépasser l’offre en Nouvelle-Galles du Sud dimanche après-midi.

L’Australie a connu des étés plus chauds et plus longs avec la saison dernière surnommée «Été noir» par le Premier ministre Scott Morrison en raison de feux de brousse inhabituellement prolongés et intenses qui ont brûlé près de 12 millions d’hectares, tué 33 personnes et environ un milliard d’animaux.

Le service d’incendie rural a émis une interdiction totale de feu pour la majeure partie de l’est et du nord-est de la Nouvelle-Galles du Sud pour dimanche, affirmant qu’il y avait une «prévision de danger d’incendie très élevée à grave» car les vents chauds et en rafales exacerbent les conditions sèches.

-Reuters