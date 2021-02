Les ministres doivent prendre une décision pour quitter le Cert

Les ministres et hauts fonctionnaires se réuniront cet après-midi pour des entretiens cruciaux sur le certificat de fin d’études, les efforts de redémarrage des classes pour les enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux et le calendrier probable de la réouverture des écoles de l’État.

On s’attendait de plus en plus, avant la réunion du comité du Cabinet sur l’éducation, à ce que les étudiants sortants du certificat se voient offrir le choix entre passer leurs examens en juin ou se voir attribuer des notes calculées.

Une décision finale pourrait être prise lors de la réunion du Cabinet de demain, bien que des sources aient déclaré qu’elle pourrait également être retardée jusqu’à la fin de la semaine.

Le gouvernement est de plus en plus optimiste quant à la possibilité de rouvrir l’enseignement spécial la semaine prochaine, bien que cela dépende de l’accord des syndicats.

Le professeur Philip Nolan, responsable de la modélisation pour l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet), a déclaré hier que l’Irlande se dirigeait « rapidement vers le point auquel la réouverture prudente et progressive de l’éducation serait réalisable ».

Des sources gouvernementales de haut niveau ont déclaré que si le taux d’infections à Covid-19 continue de baisser conformément aux tendances actuelles, la réouverture progressive des écoles devrait commencer début mars. Le Taoiseach Micheál Martin a suggéré hier qu’il y aurait un «retour progressif à l’école à partir du primaire».

Construction

M. Martin a également donné un aperçu des plans émergents pour la réouverture de la société et de l’économie lorsque le verrouillage actuel prend fin le 5 mars. Il a déclaré que la reprise de l’éducation et de la construction étaient des priorités, mais que la vie commerciale au sens large restera probablement fermée.

Deux sources principales ont déclaré que les commerces non essentiels resteraient probablement fermés pendant plusieurs semaines au-delà du 5 mars, tandis que l’hôtellerie resterait fermée plus longtemps. Les deux ont également déclaré qu’à mesure que les restrictions générales seraient assouplies, de nouvelles restrictions seraient probablement introduites sur les voyages aériens entrants, la mise en quarantaine obligatoire dans les hôtels pour tous les passagers étant de plus en plus probable.

Pendant ce temps, la vaccination des personnes âgées de la communauté devrait commencer à partir de la semaine prochaine, en commençant par celles âgées de 85 ans et plus. Les personnes âgées de plus de 80 ans devraient recevoir leur première dose à la mi-février, ont déclaré des responsables, tandis que la vaccination des plus de 70 ans devrait commencer début mars.

Malgré les récentes controverses sur la fourniture de vaccins à l’Irlande et à d’autres pays de l’UE, les sources impliquées dans le déploiement irlandais sont convaincues qu’une proportion substantielle de la population sera vaccinée d’ici l’été.

Vaccin

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé hier soir qu’AstraZeneca avait accepté de fournir neuf millions de doses supplémentaires du vaccin au premier trimestre, l’Irlande devant recevoir 100 000 doses de plus que prévu la semaine dernière. Cependant, c’est encore 200 000 de moins que prévu initialement.

Au cours du week-end, il y a eu des critiques continues de la décision proposée par la commission, puis interrompue, de déclencher l’article 16 du protocole d’Irlande du Nord pour contrôler le mouvement des vaccins hors du bloc. La commissaire européenne irlandaise Mairead McGuinness a déclaré que la décision de la commission était une erreur et avait provoqué une colère justifiée et des retombées politiques.

Environ 46 000 secondes doses seront administrées cette semaine aux travailleurs de la santé de première ligne, au personnel et aux résidents des établissements de soins de longue durée, les deux premiers groupes prioritaires.

Les personnes plus âgées

La semaine prochaine, il est prévu de commencer à administrer le vaccin Oxford / AstraZeneca aux personnes âgées par l’intermédiaire de leurs médecins généralistes. Cependant, le Comité consultatif national de l’immunisation est toujours en train de finaliser ses recommandations sur la question de savoir si le vaccin doit être autorisé chez les plus de 65 ans.

On s’attend à ce qu’il autorise l’utilisation du vaccin pour ce groupe d’âge, malgré le manque de données jusqu’à présent sur son efficacité dans ce groupe. Si le comité décide de ne pas autoriser les personnes âgées, elles recevront les vaccins Pfizer ou Moderna dans le cadre d’un plan de repli élaboré par les autorités.