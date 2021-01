Comment l’Irlande est-elle passée d’une base Covid basse au taux d’infection le plus élevé au monde?

Personne ne pensait que ce serait si grave. Avions-nous su alors ce que nous savons maintenant. Il y avait une énorme demande pour rouvrir le pays. Les gens avaient été enfermés pour novembre. Si vous aviez annulé Noël, cela aurait été trop difficile après l’année des gens.

Ce sont quelques-unes des remarques entendues maintenant alors que l’État fait face à une urgence dans les hôpitaux après que le gouvernement a assoupli les restrictions de Noël contre les coronavirus, l’Irlande est passée d’un des taux d’infection les plus bas d’Europe au plus élevé au monde en seulement six semaines traumatisantes.

Pendant trois semaines de contacts accrus, le graphique s’est envolé vers le haut, presque verticalement – une trajectoire non observée lors des deux vagues précédentes. Il a fallu neuf mois à l’État pour faire passer 80 000 cas. Il a fallu trois semaines de plus pour atteindre 160 000 personnes.

Deux fois plus de personnes sont hospitalisées que lors de la première vague. Les USI des hôpitaux traitent des cas de coronavirus plus gravement malades. Les soins non liés aux coronavirus ont été affectés, tandis que les épidémies se multiplient dans les maisons de retraite et les établissements de soins.

«Ce qui s’est passé en décembre, c’est que nous avons invité le tigre à prendre le thé, et le tigre nous a mangés», a déclaré Tomás Ryan, professeur associé à l’école de biochimie et d’immunologie du Trinity College de Dublin. C’était un pari.

Noël « significatif »

«Nous avons vraiment poussé l’idée d’équilibrer le virus et l’économie à l’extrême. Ça ne marche pas. C’est comme Salomon et séparer le bébé. Vous ne pouvez pas le faire », a déclaré le professeur Ryan, qui a suggéré au début de novembre que les rassemblements de« Noël »devraient être retardés d’un mois.

Il n’était pas le seul à s’inquiéter. Le gouvernement est allé à l’encontre de l’avis de l’Équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet) qui a averti que l’État pourrait avoir l’hospitalité, ou des réunions de ménage, mais pas les deux.

Face à la volonté d’un Noël «significatif», le Gouvernement a rejeté l’analyse des données des consultants EY recrutés par le Département du Taoiseach, qui ont montré qu’une socialisation accrue conduisait à une augmentation des infections à l’automne.

Dans une lettre du 26 novembre au gouvernement, avant l’annonce des assouplissements de Noël, le Nphet a recommandé que les visites à domicile d’un autre ménage soient autorisées pour jusqu’à six visiteurs et jusqu’à six visiteurs de trois autres ménages pendant les vacances.

Nphet a souligné, en gras dans sa lettre, que si les restaurants et les pubs de restauration rouvraient, alors le mélange domestique recommandé au cours des deux semaines «ne pourrait pas avoir lieu». L’Etat se trouve dans une «position très précaire», a-t-il averti.

Le lendemain, le gouvernement a annoncé qu’il autoriserait les ménages à se mélanger avec jusqu’à deux autres ménages à partir du 18 décembre, mais il rouvrirait l’hospitalité avant cela, à partir du 4 décembre, permettant à six personnes de dîner à l’intérieur dans des restaurants ou des gastropubs.

Trois jours plus tard, Taoiseach Micheál Martin a expliqué sa décision au europe-infos.fr: «Il y a des limites auxquelles un gouvernement peut enfermer des gens pendant une période prolongée, pour être grossier à ce sujet, et nous devons trouver le juste équilibre. C’est une question d’équilibre. »

Le nombre moyen de contacts étroits de cas de coronavirus a culminé à un peu plus de cinq à Noël. Avec le recul, Kingston Mills, professeur d’immunologie expérimentale au Trinity College, affirme que le gouvernement a commis une erreur.

«Je l’ai dit à l’époque que nous allions inévitablement avoir une résurgence d’un nombre important de cas s’ils ouvraient le secteur de l’hôtellerie et permettaient aux gens de socialiser plus qu’ils ne l’avaient été.

«Tout le monde pensait que cela allait arriver, y compris le gouvernement», a-t-il dit, «il n’y a pas eu de surprise. S’il y avait une surprise, c’était les chiffres, qu’ils montaient si haut. Tout le monde s’attendait à un rebond fin décembre et début janvier. »

Le nombre d’infections était élevé avant même que les assouplissements n’interviennent. Le Dr Breda Smyth, directrice de la santé publique à HSE West, qui couvre Galway, Mayo et Roscommon, a déclaré que les tarifs locaux étaient «vraiment loin» de l’endroit où ils auraient dû être pour résister à Noël poussée.

Depuis lors, le Dr Smyth a découvert des infections lors de fêtes à la maison de Noël et de réunions de famille. Les grands groupes ont contourné la règle des six dîners en réservant plusieurs tables. Dans certains cas, tout le monde est retourné dans les maisons plus tard.

La nouvelle souche de virus britannique, plus infectieuse, n’avait pas suffisamment semé ici pour décoller, ne représentant qu’une petite partie des infections de Noël. Les données présentées lors des séances d’information du Nphet suggèrent qu’entre 75% et 92,5% des infections de décembre étaient la souche non britannique.

L’alcool crée «le terreau idéal pour l’infection», a déclaré le Dr Smyth, «c’est la socialisation, la socialisation avec de l’alcool dans les salles intérieures qui a vraiment conduit la transmission».

Les voyages ont également aidé. Plus de 54 000 personnes sont entrées dans l’État entre le 21 décembre et le 3 janvier. Parmi les passagers du Royaume-Uni qui ont été testés positifs, 50 pour cent avaient la variante britannique, qui a contribué à semer les cas après Noël.

Orage parfait

«C’était presque comme une tempête parfaite. Il y a eu une socialisation accrue, plus que prévu, après six semaines de verrouillage, ce qui était difficile pour les gens, il y avait donc une demande refoulée », a déclaré une source, qui a refusé d’être citée.

Quatre jours avant Noël, alors qu’une troisième vague était déclarée, le médecin-chef Tony Holohan a conseillé aux gens de rester à la maison et d’arrêter de socialiser. Le lendemain, le gouvernement a avancé la fermeture prévue de l’hôtellerie, mais a permis aux ménages de se mélanger, bien que sur une échelle décroissante.

Le mélange intergénérationnel de Noël a conduit à la transmission du virus à des personnes plus âgées et plus vulnérables, a déclaré le Dr Smyth. La croissance des cas depuis a été «destructrice d’âme», une «déception absolument déchirante».

Le Dr Smyth, membre du Nphet, a déclaré qu’elle soutenait pleinement les recommandations du groupe contenues dans la lettre du 26 novembre, qui était «la vision de ce qui était susceptible de se produire».

«C’est arrivé, malheureusement», dit-elle.

Rétrospectivement, le professeur Ryan, membre du Independent Scientific Advocacy Group qui soutient une stratégie «zéro Covid», soutient que le gouvernement n’a pas réussi à amener le public à faire des choix difficiles sur «la façon dont nous vivons en tant que société sous la pandémie».

«Nous avons un gouvernement à la recherche de mesures édulcorées. Le meilleur compromis qu’ils pensent pouvoir trouver entre Nphet, d’une part, leur donne des conseils de santé publique à court terme et des groupes de pression d’autre part leur donnant des demandes à court terme », a-t-il déclaré.

Cependant, le médecin de l’unité de soins intensifs Catherine Motherway de l’hôpital universitaire de Limerick, qui comptait jeudi le plus grand nombre de patients hospitalisés atteints de coronavirus dans l’État, a déclaré que de nombreuses personnes « avaient juste oublié qu’il y avait une pandémie » à Noël.

Tout le monde devra tirer des leçons: «Nous ne pouvons pas socialiser sans être immunisés. En attendant que la population acquière l’immunité, espérons-le grâce à la vaccination et non à la maladie, nous devons tous être très prudents, quelle que soit la décision du gouvernement », a-t-elle déclaré.