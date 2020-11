Pas de feux d’artifice mais Limerick fait le travail contre Galway

Limerick 0-27 Galway 0-24

Après le champagne de samedi soir, la deuxième demi-finale de lancers de toute l’Irlande a servi une bière plate, alors que le favori Limerick a travaillé dur pour relever un défi persistant de Galway, qui était à égalité jusqu’à cinq minutes après le début du temps additionnel.

Pour les gagnants, ce fut une rencontre nerveuse contre la seule équipe jugée à l’origine susceptible de leur causer des ennuis en raison de leur capacité à rivaliser physiquement ainsi que de leur capacité d’attaque.

Le concours a suivi un schéma attendu, mais dans ce récit de Valley of the Giants, c’est Limerick qui est sorti vainqueur, alors que leur demi-attaquant a démantelé l’opposition et qu’ils ont remporté un tiers des rondes de l’opposition.

Ce n’est pas comme ça que ça s’est ouvert. Galway a remporté le premier et le dernier quart du match mais a été trop bien battu entre les pauses-eau pour s’accrocher. Joe Canning a converti les premiers freins et un lineball – l’un des quatre sur lesquels il a flotté pendant le match – et Cathal Mannion, Brian Concannon et Conor Whelan ont ajouté leurs propres fioritures, déclenchant l’alarme pour les champions de Munster.

Mannion et Canning ont dû partir blessés – le premier dès la 24e minute et le second après un coup dur mais accidentel à la tête après une collision avec son coéquipier Joseph Cooney avant la fin de l’heure.

Barry Nash de Limerick avec Galway; s Daithi Burke et la gardienne Eanna Murphy. Photographie: James Crombie / Inpho



Canning n’avait pas marqué depuis le jeu, mais il a réussi une douzaine d’opportunités de deadball, dont quatre de ce que le manager de Limerick, John Kiely, estimait avoir été des balles de cinq lignes sans précédent – le remplaçant Fintan Burke a ajouté l’autre.

Il avait été remplacé avant la remise en jeu par le changement tactique du manager Shane O’Neill avec Seán Loftus, qui était chargé de marquer Graeme Mulcahy – une tâche qui s’est bien déroulée alors que l’attaquant de Kilmallock était inhabituellement calme – ne parvenant pas à capitaliser sur son interception d’un Rondelle de Murphy à la 15e minute – et remplacée par la 40e minute.

En fait, toute la ligne avant complète de Limerick était calme et seul Séamus Flanagan a levé les drapeaux du jeu et lui aussi a eu des chances de but contrecarrées par le gardien de Galway en première et en deuxième mi-temps, ce dernier a presque suivi dans le filet par Kyle Hayes. Murphy a également empêché un tir rapproché du remplaçant David Reidy au coût négligeable d’un 65.

Il faut tenir compte du fait que Daithí Burke était à nouveau suprême à l’arrière, à la 44e minute, se levant avec le plus grand Flanagan pour arracher une balle qui tombe de Peter Casey.

Limerick aura été soulagé de sortir d’un deuxième examen de recherche successif après la victoire finale nerveuse de la province, même si une victoire qui a bien vieilli depuis la forme de Waterford depuis.

Ils ne sont devenus que les deuxièmes champions de Munster en neuf ans à se qualifier pour la finale, qu’ils valoriseront après leur destin en 2019.

La victoire a également été accompagnée d’une bonne fortune. La gardienne de Galway, Éanna Murphy, les a peut-être défiés à trois ou quatre reprises lorsque des buts se sont présentés, mais ses redémarrages ont été retournés pour tellement de points que Limerick a presque été compensé.

Gearóid Hegarty a de nouveau été excellent pour les vainqueurs, mais juste avant la mi-temps, il a tiré un coup dur sur Canning qui aurait facilement pu aboutir à un carton rouge, mais cela n’a pas été vu par les officiels du match.

Galway avait fait assez pour mener 0-7 à 0-4 dès la première pause dans l’eau, mais est ensuite entré dans la zone mystérieuse où ils commencent à faire des erreurs et à retourner le ballon. En l’espace de cinq minutes à partir du 19, ils ont décroché quatre points pour égaliser le match à 0-8 chacun.

Le célèbre tiers central de Limerick a eu son impact, principalement grâce à la domination des attaquants d’aile Hegarty et Tom Morrissey, qui ont régné dans les airs et l’ont converti en neuf points de jeu entre eux. À l’avant-centre entre eux, Cian Lynch était calme en première mi-temps, mais est apparu par la suite, marquant deux fois en jeu dans la seconde.

Joe Canning décolle du terrain lors de la défaite de Galway à Croke Park. Photographie: James Crombie / Inpho



Leur défense a également bien résisté. Dan Morrissey a eu une soirée décente à l’arrière, devant marquer Joe Canning pendant beaucoup de temps – mais pas concédé du jeu – et à côté de lui, Seán Finn était à nouveau excellent.

En seconde période, O’Neill a fait passer Joseph Cooney à l’aile avant pour essayer de poser quelques problèmes de plus à Hayes et il s’est obligé en quelques secondes avec le premier point de la reprise, mais le match n’a pas pris feu alors même que Galway se battait pour Gardez-le dans leur mire et a fait match nul aux 70e et 75e minutes – Le long traitement de Canning signifiait neuf minutes de temps mort.

Le deuxième de ces scores a montré le leadership dont Conor Whelan a fait preuve pour remettre son équipe en lice. Daithi Burke a de nouveau étouffé le danger et a remis le ballon à Pádraic Mannion, jouant à nouveau au balayeur, et Whelan a parcouru presque ses 45 pour prendre la passe de sortie et a mis en place un remplaçant impressionnant Evan Niland pour 0-23 chacun.

À la fin, Limerick était coupable de squandermania avec des chances de marquer, en marquant 15 – un total qui a maintenu Galway en affaires beaucoup plus longtemps que le jeu général ne l’avait suggéré.

Mais ils y sont arrivés et ont maintenant l’opportunité d’ajouter un deuxième All-Ireland en trois ans.

GALWAY: 1. Eanna Murphy; 2. Aidan Harte, 3. Daithí Burke, 19. Seán Loftus; 4. Shane Cooney, 6. Gearóid McInerney, 7. Joseph Cooney (0-1); 8. Pádraic Mannion, 9. Johnny Coen; 10. Joe Canning (0-12, 0-8 libre, 0-4 lignes de touche), 11. Cathal Mannion (0-1), 12. David Burke; 13. Brian Concannon (0-3), 14. Conor Cooney, 15. Conor Whelan (0-3). Sous-marins: 20. Adrian Tohey (0-1) pour C Mannion, (24 minutes); 5. Fintan Burke (0-1, ligne de touche) pour David Burke (mi-temps); 22. Jason Flynn pour C Cooney, (45 minutes); 23. Sean Linnane pour S Cooney, (52 minutes); 21. Evan Niland (0-2, 0-1 libre) pour Canning (69 minutes).

LIMERICK: 1. Nickie Quaid; 2. Seán Finn, 3. Dan Morrissey, 4. Barry Nash; 5. Diarmaid Byrnes (0-3, 0-1 libre), 6. Declan Hannon (0-1), 7. Kyle Hayes; 8. Darragh O’Donovan, 9. Will O’Donoghue; 10. Gearoid Hegarty (0-4), 11. Cian Lynch (0-2), 12. Tom Morrissey (0-6, 0-1 libre); 13. Aaron Gillane (0-6, 0-5 libres), 14. Séamus Flanagan (0-2), 15. Graeme Mulcahy. Sous-marins: 19. Peter Casey (0-2) pour Mulcahy, (40 minutes); 25. David Reidy pour O’Donovan, (51 minutes); 18. Adrian Breen (0-1) pour Flanagan, (62 minutes); 24. Paddy O’Loughlin pour Hannon, (75 minutes); 26. Pat Ryan pour Gillane, (77 minutes).

Arbitre: James Owens (Wexford)