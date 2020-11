Homme (30 ans) accusé du meurtre d’une femme et de deux enfants

Un homme a comparu devant le tribunal pour le meurtre d’une femme et de deux enfants à Dublin le mois dernier.

L’homme, âgé de 30 ans, a comparu lundi matin devant le tribunal de district de Dun Laoghaire, où les détails de l’accusation ont été lus.

Le sergent-détective John White a déclaré que les restrictions de signalement en vertu de l’article 252 de la loi sur les enfants s’appliquent en ce qui concerne l’identification du défunt «parce que deux des parties blessées sont des mineurs».

Le défunt a été retrouvé par gardaí dans leur maison de Dublin le mois dernier. Des autopsies ont été effectuées, ce qui a conduit à l’ouverture d’une enquête pour meurtre.

L’accusé, qui était représenté par l’avocat Morgan Shelley BL, portait un manteau marron et un jean bleu. Il s’est tenu avec ses mains avec ses poches tout au long de la courte audience.

Le Sgt White a déclaré à la juge Anne Watkin qu’il avait arrêté l’accusé dimanche à 16 h 04 dans le but de l’inculper de meurtre. Cinquante minutes plus tard, le Sgt Philip Phibbs l’a accusé du meurtre des trois personnes et lui a remis une copie de l’acte d’accusation.

L’accusé n’a fait aucune réponse lorsqu’il a été arrêté ou inculpé. Le tribunal a appris qu’il n’y avait aucune disposition relative à la mise en liberté sous caution en cas de meurtre.

Le juge Watkin a accueilli une demande d’aide juridique. Il n’y a eu aucune objection de la part de gardaí.

Elle a renvoyé l’accusé en détention pour qu’il comparaisse à nouveau devant le tribunal de district de Cloverhill jeudi prochain.

M. Shelley a également rappelé à la cour un jugement récent de la Cour d’appel qui interprète les restrictions de signalement en vertu de la loi sur les enfants comme s’appliquant aux enfants décédés.