Coronavirus: trois autres décès et 248 nouveaux cas de Covid-19 signalés

Trois autres décès et 248 nouveaux cas de coronavirus ont été signalés samedi par le ministère de la Santé.

Il y a maintenant eu un total de 75 756 cas confirmés de virus et 2 123 décès depuis le début de la pandémie.

Parmi les cas notifiés aujourd’hui, 124 sont des hommes et 122 sont des femmes, 67% ont moins de 45 ans et l’âge médian est de 33 ans.

Un total de 99 cas étaient à Dublin, 21 à Louth, 16 à Limerick, 15 à Meath, 13 à Cavan et les 83 autres cas sont répartis dans 20 autres comtés.

À 14 heures aujourd’hui, 185 patients atteints de Covid-19 sont hospitalisés, dont 31 en soins intensifs avec 10 hospitalisations supplémentaires au cours des dernières 24 heures.

Le médecin en chef, le Dr Tony Holohan, a déclaré: «L’Irlande a actuellement l’incidence la plus faible d’Europe et s’est protégée contre la mortalité importante et les maladies graves que de nombreux pays européens, ainsi que les États-Unis, ont subies.

«Notre jeune génération a ouvert la voie, avec une incidence dans la tranche d’âge des 19-24 ans réduite de 432 pour 100 000 habitants à 41 pour 100 000 habitants. C’est une énorme réussite.

«Nous devons tous reconnaître à quel point notre jeune génération a réduit ses contacts et aidé à protéger l’ensemble de la population. Nous devons tous maintenant suivre cet exemple dans les semaines à venir.

«Nous pouvons le faire en planifiant dès maintenant Noël pour réduire nos contacts sociaux et limiter nos activités à celles qui sont essentielles et les plus importantes pour nous.»

Dans le Nord, neuf autres personnes seraient mortes de Covid-19, a annoncé samedi le ministère de la Santé. Six des décès sont survenus au cours des dernières 24 heures. Au total, 476 nouvelles infections ont été détectées.

Plus tôt, le président du groupe consultatif sur la modélisation de Nphet, le professeur Philip Nolan, a déclaré que l’Irlande était dans une position très « délicate et fragile » en ce qui concerne le niveau de coronavirus en circulation et que les gens devraient soigneusement « considérer les risques » de socialisation à Noël.

Pro Nolan a déclaré que le pays restait également vulnérable en raison du nombre élevé de personnes en soins intensifs et «comme l’a dit le Taoiseach, chaque contact compte maintenant et dans les semaines à venir».

Le professeur Nolan a mis en garde contre les personnes qui pensent qu’elles sont en sécurité si elles subissent un test de coronavirus négatif, en particulier celles qui sont arrivées à la maison pour Noël.

Il a déclaré que le risque d’un résultat de test faussement négatif était «trop élevé», et pour les amis et la famille, c’était «une position vraiment dangereuse».

Le professeur Nolan a déclaré que Nphet demandait aux gens de faire deux choses: «Pensez au nombre de contacts dont ils ont vraiment besoin pour passer un Noël significatif et de limiter cela au plus petit nombre possible, en particulier maintenant.

«Si nous limitons nos contacts maintenant au cours des dix à 14 prochains jours, cela réduira vraiment, considérablement le risque d’un contact pendant la période de Noël principale conduisant à une infection.»

Deuxièmement, il a déclaré que les gens devaient «réfléchir aux risques liés à un contact donné, réfléchir aux risques de ce contact et faire tout ce qu’ils pouvaient pour réduire le risque».

Interrogé sur les conseils donnés aux gens sur le mélange avec trois ménages, il a déclaré samedi avec Katie Hannon sur RTÉ Radio 1 que le conseil était qu’il ne devrait pas y avoir «plus de trois ménages impliqués dans tous les cas».

Mais il a dit: «nous voulons en fait être plus conservateurs que cela. Limitez votre cercle au plus petit cercle possible. Rencontrez-les à l’extérieur si vous le pouvez. Si vous les rencontrez à l’intérieur, limitez les nombres au minimum ».

Il a déclaré que les gens devraient également «limiter la durée» de ces contacts. «Je veux dire, ne nous réunissons pas pendant des heures et des heures et des heures d’affilée, à Noël, des visites plus longues comportent de plus grands risques. Il a également déclaré que les gens devraient se souvenir de porter des masques autant que possible et que les fenêtres devraient être «ouvertes» pour la ventilation.

Il a déclaré que les mesures visaient à «offrir aux personnes vulnérables le cadeau de la vie à Noël».

«Nous pouvons voir la ligne d’arrivée ici. Au printemps et en été, les personnes vulnérables de notre société seront protégées par le vaccin. Nous faisons appel aux gens, pendant les quelques mois restants jusqu’à ce que nous ayons une protection significative contre la vaccination, c’est le moment de reporter certaines choses au-delà de Noël.

Il a déclaré que l’impact de l’ouverture à partir du premier décembre commencerait à se manifester dans les prochains jours. Il a dit que son «message fondamental» était que nous sommes «clairement dans une position à risque plus élevé» que la société ne l’était en juillet.

Il a dit que le meilleur scénario était que «nous nous retrouverions en janvier avec un niveau de maladie pas beaucoup plus élevé que celui que nous avons actuellement».

Alternativement, il a dit: «nous pourrions être très rapidement de retour dans la situation dans laquelle nous nous trouvions à la mi-octobre avec au nord de 1000 cas par jour et nous serions très inquiets que beaucoup de ces cas soient plus anciens, en raison du mélange intergénérationnel à Noël. . »