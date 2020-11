Commission: la Hongrie peut utiliser le vaccin russe contre le coronavirus mais sera responsable

Nat & Form Eco Responsable Passiflore Bio 200 gélules

Description : Les gélules passiflore bio éco responsable de Nat & Form sont des compléments alimentaires luttant contre le surmenage et la nervosité. La fleur de passiflore est en effet particulièrement riche en alcaloïdes et polyphénols aux vertus bénéfiques et calmantes. La formule naturelle aux plantes bio