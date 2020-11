Les acheteurs devraient acheter des ouvertures de magasins tardives et des mesures de contrôle des foules

Les villes et les villes de l’État rouvrent avant la saison des achats de Noël qui verra des ouvertures de magasins tôt le matin et tard le soir, et une série de nouvelles mesures de contrôle des foules imposées.

Cependant, malgré les défis, l’expert du commerce de détail et universitaire de la TU Dublin Damien O’Reilly a exprimé sa confiance dans le fait que les magasins et les acheteurs disciplinés par 10 mois de pandémie verraient la saison de shopping la plus chargée de l’année se dérouler presque comme d’habitude.

«Les détaillants seront ravis d’être ouverts et je pense qu’ils feront tout ce qui est nécessaire pour gérer les choses, car ils ne voudront pas ternir leurs cahiers et voir des scènes de surpeuplement et de chaos autour de certains pubs.»

Anticipant que la fréquentation dans les semaines à venir serait d’environ 30% inférieure à un Noël normal, M. O’Reilly a déclaré que les personnes qui faisaient du shopping seraient d’humeur à dépenser de l’argent alors que la demande refoulée se déchaînait.

Il a suggéré que bien que les détaillants gèrent les foules dans les magasins, un plus grand défi serait de gérer les rues.

«Il peut être facile de contrôler le flux de personnes vers Grafton Street, mais quelque part comme Henry Street sera plus difficile, et s’il y a beaucoup de monde, le nombre de personnes dans les rues devra être limité.»

Il a souligné qu’il y avait eu «l’adhésion des détaillants et des acheteurs, et tout le monde veut que cela fonctionne. Je pense que les gens prendront la décision d’éviter certaines rues s’ils ont l’air trop occupés.

Il était également optimiste sur le fait que des heures d’ouverture plus longues verraient «les volumes de foule dispersés tout au long de la journée».

Distanciation sociale

Le conseil municipal de Dublin a déclaré qu’il placerait «des icônes de file d’attente sur le sol dans les principales rues piétonnes du centre-ville et de O’Connell Street», et il a appelé les détaillants à prendre soin «de veiller à ce qu’une distanciation sociale appropriée soit observée dans le file d’attente dans la rue ».

Il a déclaré que s’il n’y avait pas suffisamment d’espace pour répondre à la demande de file d’attente, «le détaillant doit prendre des mesures pour empêcher les membres du public de rejoindre la file d’attente», et il les a appelés à envisager d’opérer «sur rendez-vous uniquement, si possible, pour aider le gestion de la ville ».

Un porte-parole du conseil municipal de Galway a déclaré qu’il avait travaillé «en étroite collaboration avec la chambre de Galway, les entreprises locales et d’autres groupes commerciaux de la ville pour faire de Galway une destination sûre pour les acheteurs à Noël», et il a déclaré que des lignes directrices sur les files d’attente avaient été diffusées.

À Cork, pendant ce temps, le conseil s’est engagé avec des entreprises et des agences locales pour s’assurer que la réouverture est sûre et accueillante et suit les conseils de santé publique.

«Il est difficile de prédire comment les acheteurs et autres consommateurs réagiront à la levée de nombreuses restrictions qui les ont touchés au cours des six dernières semaines», a déclaré une porte-parole du conseil, ajoutant que des lignes directrices sur la distanciation sociale et la file d’attente ordonnée avaient été Publié.

Elle a déclaré que le conseil comprenait que les détaillants «pourraient avoir besoin de restreindre l’accès à leurs locaux pour assurer la distanciation sociale, et qu’il y aura une obligation de faire la queue sur le trottoir public. Naturellement, cela peut poser des problèmes au départ pour les acheteurs et les entreprises, mais avec la coopération de tous, ceux-ci peuvent être considérablement minimisés. »

Heures prolongées

De nombreux détaillants auront des heures d’ouverture prolongées, y compris certains qui prévoient d’ouvrir pendant la nuit certains jours.

Un porte-parole de Mandate, le syndicat représentant le secteur de la vente au détail, a déclaré que le personnel était invité à se porter volontaire pour travailler les heures antisociales «et qu’ils seront payés en supplément sur la base d’accords préexistants».

David Gibney a déclaré que son syndicat soutenait l’extension des heures d’ouverture et a déclaré que des heures plus consacrées aux groupes vulnérables devraient être introduites.

Cependant, il a averti que de grandes foules dans les villes et les centres-villes avant Noël «pourraient conduire au chaos, et nous voulons nous assurer que le personnel est protégé et ne doit pas gérer les files d’attente à l’intérieur et à l’extérieur des magasins ou pour appliquer les règles relatives aux masques faciaux. C’est le travail de la direction ou du personnel de sécurité, et on ne peut pas s’attendre à ce que les travailleurs veillent à cela. »