Crise de Covid: les chefs de la santé appellent à la prudence alors que le verrouillage prend fin

Le deuxième verrouillage de l’Irlande prend fin aujourd’hui alors que des points de vente non essentiels, des églises, des gymnases, des coiffeurs et d’autres entreprises ouvrent leurs portes pour la première fois en six semaines.

Mais les chefs de la santé publique ont averti que les infections à Covid-19 augmenteraient rapidement si les gens ne réduisaient pas leurs contacts sociaux au minimum. Et le gouvernement a souligné la nécessité de faire preuve de prudence alors que la saison de Noël commence, interdisant les fêtes de bureau et les grands rassemblements lorsque les pubs et les restaurants ouvrent le vendredi.

«Ce n’est pas parce que vous pouvez faire les choses demain que vous devriez le faire», a déclaré le médecin-chef adjoint Ronan Glynn lundi soir.

Il a déclaré que « ce n’est pas le moment de socialiser avec des amis » et a mis en garde contre « des problèmes importants » si cela se produit.

Le médecin-chef Tony Holohan a déclaré que les fêtes de bureau «ne devraient pas avoir lieu», ajoutant que les gens devraient éviter les situations de surpeuplement à l’approche de Noël. Il a exhorté les gens à «réduire le nombre de nos contacts».

Le gouvernement a confirmé que les restaurants et les gastropubs ne seront pas autorisés à prendre des réservations pour des fêtes de bureau ou d’autres réunions professionnelles lors de leur ouverture vendredi, en vertu de nouvelles règles présentées aux ministres.

Les réservations de tables multiples seront également interdites, il ne peut y avoir de travail sponsorisé, de fêtes professionnelles ou de rassemblements sociaux, y compris les fêtes de Noël au bureau. Il y aura également une interdiction de la musique live ou de la musique forte dans les gastropubs ou les restaurants.

Pendant ce temps, alors que les préparatifs d’un vaccin avancent, le ministre de la Santé Stephen Donnelly demandera aujourd’hui au Cabinet d’approuver un accord d’achat anticipé de 800 000 doses du vaccin Moderna.

Le groupe de travail de l’État sur les vaccins s’est de nouveau réuni hier alors qu’il se prépare à présenter un plan vers la fin de la semaine prochaine pour la distribution du vaccin. La composition du groupe a été élargie pour inclure une gamme de capacités en santé publique, ainsi que la logistique spécialisée qui sera nécessaire pour gérer l’administration du médicament.

M. Donnelly a déclaré ce week-end qu’il espérait que des doses pourraient être livrées au début de la nouvelle année. Bien qu’il y ait d’intenses spéculations sur la date à laquelle le vaccin sera disponible, aucune date ferme n’a encore été fixée, car elle est conditionnelle à l’approbation de l’Agence européenne des médicaments.

Combien en soins intensifs?

Pendant ce temps, l’équipe nationale d’urgence de santé publique a signalé 306 autres cas confirmés de la maladie hier soir. L’incidence nationale sur 14 jours s’élève désormais à 89,2 cas pour 100 000 habitants.

Au cours des six semaines de restrictions, l’incidence du Covid-19 est passée de 307 cas pour 100 000 personnes à 89. Le nombre de soins intensifs est passé d’un sommet de 47 à 31 maintenant.

Jusqu’à présent ce mois-ci, 119 patients atteints de Covid-19 sont décédés, le même chiffre qu’en octobre; 37 patients sont décédés en septembre. Il y a eu 38 décès dans les hôpitaux liés à des épidémies de virus, contre 23 en octobre et sept en septembre.

Il y a 61 flambées ouvertes dans 25 hôpitaux, avec 910 cas liés. Parmi ces cas, 409 sont des travailleurs de la santé et 501 sont des patients.

Dans les maisons de retraite médicalisées, 35 enquêtes sont ouvertes sur des flambées, associées à 908 cas. Il y a eu 38 décès dans les foyers de soins en novembre, 48 en octobre et 12 en septembre.

Les gardaí ont déclaré qu’ils contrôleraient la réouverture avec «une présence très visible pour rassurer le public».

Les points de contrôle fixes sur les autoroutes et les routes à deux voies doivent être supprimés, bien que des «patrouilles à haute visibilité auront lieu dans les principales villes, zones urbaines et commerces» commenceront.

Il y aura également des patrouilles qui se concentreront sur l’économie nocturne, a déclaré le siège de la Garda, tandis que les contrôles dans les locaux autorisés dans le cadre de l’opération Navigation seront intensifiés.

Cependant, la Garda a déclaré qu’elle ne pouvait appliquer que des règlements pénaux. La force n’a pas le pouvoir d’appliquer les directives de santé publique, a-t-elle déclaré.