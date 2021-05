Le Parlement européen revient au siège de Strasbourg pour la session de juin

Le Parlement européen retournera à son siège à Strasbourg pour la session plénière de juin, a annoncé mardi le bureau du président David Sassoli dans une note aux secrétaires généraux des groupes politiques, selon deux responsables cités dans Brussels Playbook.

L’argument derrière cette décision est que l’amélioration de la situation épidémiologique et les progrès réalisés dans la campagne de vaccination permettent aux députés européens de revenir au siège principal du Parlement. Les principaux dirigeants de l’UE se sont déjà réunis à Strasbourg ce week-end pour la cérémonie inaugurale de la Conférence sur l’avenir de l’Europe, dont la première session plénière se tiendra également dans la ville alsacienne en juin.

La première plénière du Parlement de retour à son siège depuis février 2020 sera cependant toujours confrontée à certaines restrictions: la présence du personnel en personne sera réduite et les députés seront toujours autorisés à suivre en ligne s’ils le souhaitent.

Les plans de retour à Strasbourg ont été faits pour la dernière fois pour la session de septembre 2020, mais ont été annulés une semaine avant en raison de l’exigence de quarantaine que les députés auraient dû affronter à leur retour à Bruxelles. Le Parlement le plus proche de la ville française était en décembre 2020, lorsque Sassoli a prononcé un discours devant un hémicycle pratiquement vide à Strasbourg avant la poursuite de la plénière à Bruxelles.

De nombreux députés européens s’opposent à ce que le siège du Parlement se trouve dans une ville différente du reste des institutions européennes, ce qui, à l’époque pré-pandémique, signifiait un «cirque ambulant» coûteux entre Bruxelles et Strasbourg plusieurs fois par an. Plusieurs votes ont eu lieu pour tenter de modifier cette configuration, qui est prévue par les traités de l’UE. Les responsables français et les entreprises locales strasbourgeoises ne sont pas d’accord, le président Macron ayant fait pression sur Sassoli pour qu’il revienne dans la ville et revienne à la normale.