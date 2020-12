Queues devant Penneys à 6h du matin: «  C’est super de retrouver un peu de normalité  »

À 6 h 30, un mardi matin sombre et froid, une file d’attente d’environ 150 personnes, pas tout à fait socialement distante, s’était formée à l’extérieur de Penneys dans le centre de Blanchardstown alors que le magasin se préparait à être parmi les premiers détaillants non essentiels à rouvrir après six semaines de verrouillage.

Bien qu’il soit douteux que de nombreuses personnes en ligne respectent la règle des deux mètres en attendant, le respect des règlements sur les masques faciaux était universel et, malgré l’heure ridiculement tôt, le moral était au rendez-vous.

Alors qu’Ilze Kripititie gravissait un escalier mécanique dans le centre commercial presque entièrement vide de l’ouest de Dublin pour rejoindre la file d’attente au loin, elle fit signe à son amie Grabija Smite. «Elle voulait venir. Je ne sais pas vraiment pourquoi je suis ici.

Son amie sourit et hocha la tête.

«Elle ne parle pas anglais et n’est ici que depuis quelques mois, mais elle sait tout sur Penneys», a déclaré Kripititie, originaire de Lettonie mais vivant à Dublin. «Elle rentre bientôt chez elle et voulait acheter des cadeaux avant de partir. «C’est un excellent endroit pour acheter des cadeaux, je pense», a-t-elle déclaré avant de prendre sa place au bout de la file.

Ilze Kripititie et Grabija Smite sortent de Penneys à Blanchardstown mardi matin. Photographie: Dara Mac Dónaill / The europe-infos.fr



Tout en haut de la file d’attente se tenait Catherine Brady de Dublin 15. «Je suis arrivée à six heures moins le quart», dit-elle. «Je dois être au travail à huit heures, donc je vais entrer et sortir. Je cherche juste un pyjama. Ce n’est vraiment pas si tôt, n’est-ce pas? Je suis éveillé depuis quatre ans. Mon enfant de trois ans m’a fait lever.

La personne qui était deuxième dans la file d’attente était en fait la première à arriver au centre. «Je suis ici pour les pyjamas, les couettes de Noël, mais surtout les chaussettes. J’espère que cela en vaut la peine, je suis ici depuis 4 heures du matin », a déclaré Sandra Hutchinson.

Et pourquoi n’était-elle pas la première à faire la queue si elle était venue si tôt?

«Eh bien, nous étions sur le parking et nous attendions que quelqu’un d’autre arrive et fasse le déplacement. Je pensais que la file d’attente serait beaucoup plus grande. Je ne voulais pas être le premier à entrer.

Sandra et Tamy Hutchinson, parmi les premières personnes à Penneys à Blanchardstown lors de sa réouverture mardi. Photographie: Dara Mac Dónaill / The europe-infos.fr



Elle avait voyagé en pleine nuit d’Athy, Co Kildare. Lorsqu’il a été souligné qu’elle avait traversé les frontières du comté en cas de violation possible des restrictions de niveau 3, elle a déclaré. «Ah non, j’ai rendez-vous à Dublin à midi et Penneys n’est-il pas un voyage incontournable? Nous avons tous besoin de chaussettes, n’est-ce pas?

Lorsqu’on lui a demandé si elle allait et venait, elle a secoué la tête vigoureusement. «Il faudra du temps avant que je ne traverse tous les étages.»

Parler de pyjama

Louise Murphy est arrivée à 5h45 et se tenait juste derrière Hutchison. «J’ai essayé deux ou trois portes avant de pouvoir en trouver une qui s’ouvrirait», dit-elle. «J’ai besoin de sous-vêtements, d’un manteau, de chaussettes, certainement de chaussettes, nous avons tous besoin de chaussettes. Je suis prêt pour les PJ. Mon amie vit à Newry et Penneys était ouverte là-bas, alors elle me les a postées.

La femme debout juste derrière elle n’était pas «prête» pour les PJ, pas de loin. Son nom était Aoife McGuire et elle était dans le centre commercial à la recherche de 12 paires, une pour chaque membre de sa famille.

«Je vais aller et venir car je dois amener les enfants à l’école», dit-elle. «Je dois acheter le pyjama pour tout le monde car aucun des autres ne sortirait du lit. C’est très stressant pour être honnête.

Eh bien, un membre de la famille est venu avec elle.

Son frère Jamie, âgé de 16 ans, se tenait un peu maussade à ses côtés.

«Il est le muscle», dit-elle. «Il va tout porter pour moi.»

Et comment se sentait-il à ce sujet?

«Je viens juste de chercher quelque chose à faire», dit-il.

Quelque chose à faire? Ce n’était pas encore le jour, n’aurait-il pas été mieux au lit?

«Je suppose que oui», dit-il.

Puis il leva les yeux vers le haut de la file d’attente où il y avait quelque chose d’un kerfuffle. A 6 h 47 du matin exactement, 13 minutes avant l’heure fixée, le garde de sécurité a fait un signal et a commencé à admettre des personnes par groupes de 10. En moins de cinq minutes, la file d’attente avait complètement disparu.

Un homme plus âgé attendait patiemment tandis que les gens passaient devant lui dans le magasin. N’allait-il pas?

«Non, non», a déclaré Gerry Robinson de Corduff. «J’attends juste ma femme, elle est déjà à l’intérieur.

Cela lui dérange-t-il d’être ici si tôt?

« Pas du tout. Je pense que c’est le moment idéal pour des gens comme nous. De toute façon, nous ne ferions rien d’autre puisque nous sommes à la retraite. Nous allons donc arriver tôt, aller à Dunnes quand il ouvrira à 8 heures du matin et ensuite nous serons à la maison pour un petit déjeuner, une tasse de thé et un peu de télé à 10 heures. Cela signifie que nous pouvons éviter toute la foule.

De retour à l’intérieur, le personnel attendait aux caisses que le flux constant d’acheteurs, dont beaucoup s’étaient rassemblés autour du pyjama de fête, des chaussettes et des masques faciaux, venait à leur rencontre.

«Nous serions normalement à six de toute façon», a déclaré l’un d’eux. «Cela ne me dérange pas du tout les départs anticipés. C’est formidable de revoir les gens faire du shopping. C’est formidable de retrouver un peu de normalité, n’est-ce pas?