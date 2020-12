Le nombre de décès de coronavirus en Irlande du Nord a dépassé la barre des 1000, selon les derniers chiffres du ministère de la Santé du Nord.

Le département dans son bulletin quotidien de mardi après-midi a enregistré 15 autres décès liés à Covid-19, portant le nombre de morts en Irlande du Nord depuis le début de la pandémie à 1011.

Le ministre de la Santé unioniste d’Ulster, Robin Swann, a déclaré que passer le chiffre de 1 000 décès était «une autre triste étape» de la pandémie.

«Nous devons toujours nous rappeler que nous ne parlons pas de statistiques, mais de personnes très aimées qui manquent désespérément», a déclaré le ministre.

«C’est un autre rappel dur de la menace posée par Covid-19. Personne ne devrait sous-estimer le virus ou se faire des illusions sur le fait qu’il ne pourrait jamais les affecter », a-t-il ajouté.

M. Swann a déclaré: «Je suis très conscient qu’il existe encore une petite minorité bruyante qui cherche à minimiser les risques de coronavirus. Cela inclut ceux qui répandent des théories du complot sur les réseaux sociaux et ceux qui pensent que l’Irlande du Nord aurait pu en quelque sorte surmonter tout cela sans adopter de restrictions largement déployées ailleurs.

«À tous ceux qui essaient de minimiser l’impact, je dis s’il vous plaît détrompez-vous.»

L’Irlande du Nord est actuellement dans une période de verrouillage prolongée de deux semaines, qui doit se terminer le vendredi 11 décembre, après cinq semaines précédentes de restrictions.

M. Swann a déclaré que le public doit continuer à suivre les conseils de santé publique. «Nous devons nous assurer de profiter au maximum des restrictions actuelles en termes de réduction des taux d’infection. La même vigilance sera essentielle tout au long de Noël et bien au-delà », a-t-il déclaré.

«Janvier et février sont des mois extrêmement difficiles pour notre service de santé, même en temps normal. Nous devons continuer à faire tout ce que nous pouvons pour empêcher la propagation du virus aujourd’hui et demain, cette semaine et la prochaine. Nos actions auront une incidence directe sur la façon dont la maladie se propage, sur son impact sur nos vies et sur la nécessité de nouvelles restrictions au début de 2021. »

Le département a également signalé 391 nouveaux cas de virus, portant le total à 52856.

Le taux d’occupation des lits d’hôpital est de 100%. Il y a maintenant 419 patients traités pour Covid-19 dans les hôpitaux d’Irlande du Nord, 38 en soins intensifs et 29 sous ventilateurs.

Le chiffre global de Covid sur sept jours pour l’Irlande du Nord est de 134 cas pour 100 000 habitants.